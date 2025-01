Karla Díaz hace anuncio importante: “El mejor regalo que me han dado en la vida”

La cantante y conductora Karla Díaz recibió una inesperada sorpresa, la cual describió como el mejor regalo “de su vida”. Un momento que la llenó de gritos de emoción y lágrimas, y que compartió a través de un video en sus cuentas de Instagram y TikTok.

La famosa conductora de ‘Pinky promise’ vivió una experiencia única cuando su mánager, Pablo Ahum, le entregó un obsequio muy especial relacionado con una de sus cantantes favoritas.

“Me acaban de dar el mejor regalo que me podrían dar en la vida. Estoy súper emocionada. Mi mánager me acaba de regalar algo que, en serio, era imposible. No sé cómo lo consiguió. Es algo muy especial, algo muy fuerte que jamás imaginé tener. Quiero llorar mucho. ¡Ay! ya quiero llorar y todavía ni lo abro”, comentó Karla en el video.

A continuación, compartió el momento exacto en el que recibe el obsequio de su mánager, sin saber qué contenía.

Karla Díaz recibe el mejor regalo de su vida / Instagram: @karladiazoff

“Este es un regalo muy especial. Quiero que lo sepas. Por eso se tardó mucho en llegar. Viene de Europa”, le comentó su mánager.

Al abrirlo, Karla Díaz reaccionó como una niña pequeña, entre gritos y lágrimas, al descubrir que se trataba del disco Rainbow de Mariah Carey, firmado por la misma intérprete de “All I want for Christmas is you”.

"¿O sea, lo firmó ella? ¿Es su disco de Rainbow? ¡Wow, no manches! No lo puedo creer. ¿Sí está firmado por ella en serio?”, comentó Karla Díaz, visiblemente emocionada.

Maria Carey y su disco Rainbow: “All I want for Christmas is you”

‘Rainbow’ es el séptimo álbum de estudio de la cantante estadounidense Mariah Carey, lanzado el 2 de noviembre de 1999. Este disco marcó una transición en su carrera, combinando elementos de pop, R&B y hip hop. Con colaboraciones de artistas como Jay-Z y Snoo, Rainbow es conocido por su variedad de estilos y por el éxito de sencillos como “Heartbreaker” y “Thank God i found you”. El álbum fue un éxito comercial y entre los críticos, que ha consolidado aún más a Carey como una de las artistas más influyentes de su generación.

Karla Díaz quiere ser mamá

Karla Díaz, reconocida cantante e exintegrante del grupo JNS, sorprendió hace unos meses a sus seguidores al anunciar que se retiraba temporalmente de los escenarios para dedicarse a un anhelo que lleva mucho tiempo persiguiendo, convertirse en madre.

Sin embargo Karla Díaz ha pedido a los medios que por favor no la cuestionen sobre su maternidad, debido a que es un tema personal y se siente muy presionada ante los constantes cuestionamientos:

“El estarme preguntando pues sí, obviamente, resulta incómodo. Ustedes no saben lo que está pasando la otra persona. Entonces, sí les pediría respeto, que nos volvamos más humanos entre nosotros y que no nos juzguemos”, comentó.