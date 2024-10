Karla Díaz le hace desgarradora petición a la prensa: VIDEO

Karla Díaz, reconocida cantante e exintegrante del grupo JNS, sorprendió hace unos meses a sus seguidores al anunciar que se retiraba temporalmente de los escenarios para dedicarse a un anhelo que lleva mucho tiempo persiguiendo, convertirse en madre.

La artista, quien contrajo matrimonio con el cantante Daniel Dayz en 2021, ha manifestado en diversas ocasiones su deseo de formar una familia, y su ausencia en los shows de JNS es un paso firme en esa dirección.

De acuerdo con lo dicho por la cantante, su decisión fue tomada para concentrarse en su salud y bienestar, aspectos fundamentales en su proceso de intentar concebir un hijo junto a su esposo.

Tras varios años de matrimonio, Karla y Daniel consideran que este es el momento adecuado para dar el siguiente paso en sus vidas.

Karla Díaz le dice adiós JNS / instagram

Karla Díaz y Daniel Dayz: una relación consolidada

Karla y Daniel Dayz se unieron en matrimonio en una íntima ceremonia en 2021, llevada a cabo en Santa María Pipioltepec, en Valle de Bravo.

Desde entonces, ambos han mostrado públicamente el sólido vínculo que comparten. Aunque han disfrutado de su vida como pareja, los cantantes están listos para ampliar su familia, y así lo han dejado claro en más de una ocasión.

Sin embargo, a pesar de sus deseos, el camino hacia la maternidad no siempre ha sido fácil, y Karla ha enfrentado la presión tanto del público como de los medios de comunicación, quienes constantemente preguntan sobre el avance de su proceso para convertirse en madre.

Karla Díaz súplica respeto y empatía

Recientemente, durante una aparición pública, Karla Díaz decidió expresar abiertamente su sentir frente a las constantes preguntas sobre su embarazo. En un emotivo mensaje, hizo un llamado a los medios de comunicación y al público en general para que respeten su privacidad y, sobre todo, comprendan que la maternidad es un proceso delicado que puede verse afectado por el estrés y la presión externa.

“El estarme preguntando pues sí, obviamente, resulta incómodo. Ustedes no saben lo que está pasando la otra persona. Entonces, sí les pediría respeto, que nos volvamos más humanos entre nosotros y que no nos juzguemos”, comentó la cantante con visible emoción.

Karla también mencionó que entiende que sus seguidores y la prensa tienen buenas intenciones y que muchos desean verla cumplir su sueño de ser madre.

La cantante ha logrado posicionar su programa de entrevista en YouTube, ‘Pinky Promise’ que cuenta con varias temporadas. / Facebook: Karla Díaz

No obstante, hizo hincapié en que es un tema que no se puede forzar y que, cuando esté embarazada, será ella misma quien lo anunciará de manera pública: “Yo sé que muchas veces la gente está esperando algo porque tal vez me tienen mucho cariño, porque me quieren ver realizada en esa parte de la vida. Yo se los agradezco muchísimo. Como bien se los he dicho, cuando ya esté embarazada, por supuesto que lo voy a anunciar”.

En su mensaje, Karla subrayó la importancia de ser empáticos no solo con ella, sino con todas las mujeres que pasan por procesos similares. Enfatizó que las preguntas constantes pueden generar frustración y estrés, factores que no son beneficiosos para quienes intentan concebir: “Inclusive con la familia es ahorita no me pregunten, e incluso con los amigos y las amigas. Dejemos y evitemos esas preguntas porque te comienzas a frustrar, y el estrés no ayuda para nada en los embarazos. Entonces, sí es un llamado a la empatía, al respeto, sobre todo por las demás personas”.

La cantante sigue enfocada en su bienestar y en alcanzar su sueño de ser madre, pero pide que ese camino sea respetado y acompañado con sensibilidad.

