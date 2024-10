Karime manda a la ‘friend zone’ a Gala Montes; tendrá una cita sin ella y la cantante ¡ya respondió!

Entre Karime Pindter y Gala Montes ya hubo besos, ramos buchones, serenatas, anillo, pez beta y mucho más, pero no se termina de consolidar un romance.

En más de una ocasión se han prometido amor eterno y al mismo tiempo piden tiempo para que puedan fluir y saber qué puede pasar entre ellas, pues antes que un romance, está su amistad. Sin embargo, cada muestra de afecto emociona a sus fans y aviva la llama del amor, aunque ahora, una cita de Karime podría poner punto final a este shippeo confirmando, de una vez por todas, que solo son amigas.

Mira:Mamá de Karime aprueba a Gala como nuera: “Pienso que ellas se gustan ¡y qué bueno! Son jóvenes y guapas”

Karime tendrá una cita y vuelve a llamar “amiga” a Gala ¡en redes no soportaron!

Luego de ser la invitada a ‘el After’ del reality show de ‘Soltero cotizado’ donde Nicola Porcella busca a la mujer digna de su amor. Karla Díaz y Yordi Rosado sometieron a un interrogatorio a Karime Pindter sobre la naturaleza de su relación con Gala Montes.

No si antes preguntarle acerca de su vida amorosa, fuera del shippeo. Karime aseguró que este fin de semana tendría una cita, pero no reveló con quién.

“Un día antes de entrar a LCDLFMX, fue el último que me eché ... Después de ahí, nada. Soy medio virgen otra vez. No tengo... ¡ya me acordé! Se va a ‘destapar la tubería’ el sábado. Me iré por un modelito de alto riesgo, un vinito, el ‘date’ espectacular, litros de perfume”, dijo Karime.

Luego se le preguntó por Gala y fue aquí donde una vez más dejó ver que la amistad con Gala le importa más que cualquier romance.

“A Gala la adoro. Somos muy amigas. Imagínate. Yo no quiero arruinar la amistad así por una noche”, reveló.

Ve: Arath confirma que Gala y Karime quedan fuera de la obra ‘La señora presidenta’

Gala Montes reacciona ante las declaraciones de Karime

En redes sociales, comentarios como “Me bajo del barco”, “Ni modo, hermanas, recojan sus cosas y retírense con dignidad”, “Lo que duró 3 días, vino Karime, y lo destruyó en 2 minutos, jajajajaja”, “Aquí seguiremos, jaja. Nada más déjenme llorar, tantito, jajajaa”, se leía.

Sin embargo, nadie espero que el chismecito le llegara tan rápido a Gala, quien ya respondió: ¡y nadie lo veía venir!

Gala Montes, la mañana de este 30 de octubre, usó su cuenta de X para revelar que está soltera, y en redes ya comenzaron a formarse.

Comentarios como: “Mi momento ha llegado. Yo voy primero”, “Al fin, bebé”, “¿Llego a tiempo para participar?”, “Elígeme a mí, elígeme a mí”, se leía en su redes.