¿Gala Montes vs. Barby Juárez? Exponen que la actriz quiso dejar sin trabajo a la boxeadora

La actriz y cantante Gala Montes vuelve a dar de qué hablar. Tras su derrota frente a Alana Flores en el ‘Supernova strikers 2025’, trasciende que, presuntamente, quiso dejar sin trabajo a la Mariana Juárez. mejor conocida como ‘la Barby Juárez’, ¿cuál habría sido la razón?

Gala Montes le habría querido quitar el trabajo a la Barby Juárez / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes, supuestamente, quiso dejar sin trabajo a ‘la Barby Juárez’?

Hace unas horas, el programa de Youtube de Kadri Paparazzi informó que, supuestamente, Gala Montes había pedido que ‘la Barby Juárez’ la entrenera para el ‘Supernova strickers’. Incluso, habría sido una de las condiciones para que aceptara estar en el evento.

Aunque, aparentemente, Mariana Juarez, nombre real de ‘la Barby Juarez’, habría aceptado, Gala supuestamente se molestó por las declaraciones que la deportista dio sobre los problemas que tiene con su mamá, Crista Montes, quien ha declarado en varias ocasiones haber sido víctima de violencia física por parte de su hija.

“Gala Montes, entre las cosas que pidió, pide que la entrene ‘la Barby Juárez’. Nada mal, ¿verdad? Un referente del boxeo… Empiezan a querer entrenar y resulta que, al otro día, alguien la entrevista, a la ‘Barbie Juárez’ y le preguntan que qué opina de que Gala Montes le había pegado a su mamá. La libre expresión y dijo que los papás son sagrados”, reportaron en Kadri.

Para la boxeadora, los padres “son sagrados” y se mostró en desacuerdo con el presunto comportamiento de la intérprete de ‘Tácara’ contra su progenitora. La declaración de la también exintegrante de ‘La casa de los famosos México 2023’ habría hecho enfurecer a Gala, quien se habría contactado con la organización del show para que, supuestamente, la despidieran.

“Más tardo en que sucediera eso, en que Gala hiciera un desmadre y pidiera que corrieran a la ‘Barby Juárez’, ¿qué crees que pasó? La corrieron” Kadri Paparazzi

¿’La Barby Juárez’ se quedó sin trabajo por culpa de Gala Montes?

Los presentadores señalaron que, supuestamente, ‘la Barby Juárez’ no se quedó sin empleo, pues, poco después de ser despedida, Alana Flores la habría contactado para que ella fuera su entrenadora.

“Pasó una semana y después le llama Alana (y le dice): ‘Yo quiero que me entrenes tú’, con mucha humildad. Sin andar levantando banderas que ni siquiera le corresponden. Esto sucedió antes de la pelea”, resaltaron.

Posteriormente, la propia ‘Barby Juárez’ confesó que Gala Montes si se molestó con ella por hablar sobre sus problemas familiares. La boxeadora aseguró que esta situación provocó que la actriz se negara a ser entrenada por ella.

“Fue la opinión que di. Fíjate que, al momento de estar viendo lo de la función, me hablaba. Ya después me escribió: ‘oye, ¿crees que estuvo bien (decir eso)’. Le dije: ‘¿dije algo malo? No dije nada malo’. Ya no me volvió a contestar. Cuando me vio en la presentación de las peleas, como si nada…Creo que fue lo mejor. Es una niña”, externó.

Aunque reconoció que hizo un gran trabajo arriba del ring, prefiere no tener una relación con ella: “Lo que te puedo decir es que está chava y no sabe. Esperemos que esté mucho mejor y se dé cuenta que todos los trabajos valen. No éramos amigas”, concluyó.

Alana Flores habría evitado que la Barby Juárez se quedara sin trabajo por Gala Montes / Redes sociales

¿Quién es ‘la Barby Juárez’?

María Anastasia Juárez Trejo, nombre real de ‘la Barby Juárez’, es una boxeadora mexicana de 45 años.

Su debut en el boxeo fue en 1998, cuando peleó contra Virginia Esparza en la Ciudad de México.

Tuvo un total de 73 peleas. Ganó 56 de ellas, perdió 13 y empató 4.

Ha ganado muchos títulos mundiales, incluyendo Peso mosca (CMB, 2011–2012) y peso gallo (CMB, 2017–2020).

No está casada y tiene una hija

Participó en ‘La casa de los famosos México 2023’. Fue una de las últimas en ser eliminadas.

