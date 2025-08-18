Gala Montes vs Alana: ¿Cómo reaccionó Crista Montes a la derrota de su hija en el Supernova orígenes?

La derrota de Gala Montes en su pelea con Alana Flores en el ‘Supernova orígenes’ causó muchas reacciones diversas. Si bien algunos aplauden el esfuerzo de Montes en el enfrentamiento, otros celebran que le hayan dado “una lección”. No obstante, una de las reacciones más esperadas fue la de Crista Montes, mamá de Gala, con quien la actriz no tiene una buena relación.

Y es que, desde 2024, Gala Montes y su mamá han estado en una guerra de declaraciones, en las que ambas se acusaron de presunto maltrato. Hasta el momento, no ha habido señales de reconciliación.

Mamá de Gala Montes / Redes sociales

Te podría interesar: Bárbara de Regil ‘le canta el tiro’ a Alana Flores tras victoria vs Gala Montes en Supernova strikers

¿Qué pasó entre Gala Montes y Alana Flores en el ‘Supernova orígenes’?

El ‘Supernova orígenes 2025’ se llevó a cabo el domingo 17 de agosto. La pelea entre Gala Montes y Alana Flores creó muchas expectativas en redes sociales, no solo por ser el evento estelar, también por la guerra de dimes y diretes que protagonizaron previo al enfrentamiento.

Alana afirmaba que Gala habría tenido supuestos “favoritismos” por parte de la organización. Esto por permitir que la actriz peleara con un pesaje y altura mucho mayor al de ella. En tanto que la actriz acusaba a la influencer de ser amiga de Adrián Marcelo, quien ha sido su enemigo desde que participaron en ‘La casa de los famosos México 2024’.

Las famosas se enfrentaron en el ring en tres rounds de dos minutos cada uno. Los expertos pronosticaban que el enfrentamiento sería muy intenso, ya que, aunque Alana tenía “técnica” en el boxeo, existía una diferencia de altura y peso muy significativa entre ambas.

Las dos famosas lo direron todo para derrotar a su contrincante en el ring. No obstante, por unanimidad, los jueces decidieron darle el triunfo a Alana, un hecho que ha sido celebrado en redes sociales, ya que la influencer se había posicionado como la favorita.

En ese momento, la joven se dijo muy feliz por haber ganado y agradeció a familiares, así como a sus fans por el gran apoyo que le dieron en los últimos meses.

Triunfo de Alana Flores en el Supernova orígenes / Redes sociales

No te pierdas: Gala Montes vs Alana Flores: Influencer reacciona a petición de Adrián Marcelo: “Le voy a dar para llevar”

¿Cómo reaccionó la mamá de Gala Montes ante la derrota de su hija vs. Alana en el ‘Supernova orígenes’?

Tras la derrota de Gala Montes vs. Alana, la madre de la actriz, Crista Montes, compartió una fotografía en redes sociales. Sin dar ningún tipo de explicación, la señora subió una selfie sonriendo frente al mar.

Si bien no hizo ningún comentario, muchos interpretaron su publicación como una manera de decir que no le interesa la derrota de su hija o las críticas que ha recibido por la actitud previo a la pelea vs. la influencer.

Como era de esperarse, el post se llenó de comentarios divididos; algunos juzgándola por, supuestamente, alegrarse de lo sucedido con Gala, mientras que otros dijeron que Alana la había “vengado” por presunto maltrato que sufrió por parte de la actriz. Estas son algunas opiniones que se podían leer:

“Señora, le pegaron a su kasimerito”

“Te vengamos con Alana”

“Señora, debería ir a terapia”

“Dormirá tranquila”

“Alana te vengó”

“Mejor siga de su vida”

“Gala escucha borroso”

¿Cómo reaccionó Gala Montes ante su derrota frente a Alana Flores en el ‘Supernova orígenes’?

Hasta el momento, Gala Montes no ha reaccionado a la fotografía de su madre, Crista Montes. No obstante, sí dejó clara su postura ante la derrota contra Alana Flores.

A través de Instagram, la también cantante agradeció el apoyo de todos sus fans y aseguró haber dado lo mejor de sí para tratar de ganar el confrontamiento.

“¡Ya despertamos! Gracias por este día. Hicimos lo que pudimos” Gala Montes

Mira: Gala Montes arremete vs Javier “Chicharito” Hernández por declaraciones ‘machistas': “Nunca hablaría con él”