Adrián Marcelo explota contra Manola Díez, participante de ‘La granja VIP’, y ¿la compara con Gala Montes?

Manola Díez ha dado mucho de qué hablar en ‘La granja VIP’. Y es que no ha pasado ni una semana desde su estreno y la actriz ya ha peleado con gran parte de sus compañeros. Como era de esperarse, su comportamiento ha provocado mucho debate en redes sociales. Incluso el propio Adrián Marcelo opina de esto y, aparentemente, habría comparado a Díez con Gala Montes.

Manola Díez / Redes sociales

¿Qué está pasando con Manola Díez en ‘La granja VIP’?

Desde el primer día de ‘La granja VIP’, Manola Díez ha estado en conflicto con algunos compañeros. Primero fue con Carolina Ross por no saber picar una piña. La famosa la regañó por “no saber hacer nada” y le reclamó por supuestos malos gestos que hacía a sus espaldas.

Luego acusó a Kike Mayagoitia de ser un “mal amigo” por no salvarla de ser peón. Más tarde se peleó con Omahli por una pala. Su pelea más reciente fue con Alfredo Adame, quien es su mayor aliado, y ‘la Bea’ por unas quesadillas.

En su momento, la actriz se disculpó por su “problemática actitud” y explicó que, desde el accidente que sufrió su hijo, no ha sido la misma y sus emociones han estado algo inestables.

“Un accidente cambió nuestra vida, no voy a decir que no soy feliz, pero con una tristeza en mi corazón, le pido perdón a mis compañeros porque ellos no tienen la culpa, pero soy bien enojona y gruñona, y me desquito... A veces me enojo por todo y nada, soy real, hay gente que le gusta y no, pero sí soy bien enojona”, expresó.

Manola Díez / Redes sociales

¿Adrián Marcelo comparó a Manola Díez con Gala Montes?

A través de X (antes Twitter), Adrián Marcelo hizo un par de comentarios sobre ‘La granja VIP’. Uno de los que más llamó la atención fue uno referente a Manola Díez, en el que la tachaba de ser una “falsa” con problemas mentales.

“Manola Diez es todo lo que un reality necesita para triunfar: una falsa empoderada con problemas de salud mental” Adrián Marcelo

Incluso mencionó que su participación en el reality sería toda una “delicia para el televidente”. Si bien no mencionó a Gala Montes, muchos usuarios consideraron que comparaba a Manola con la cantante.

Y es que tras la enemistad que forjaron en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México 2024’, ha dicho en múltiples ocasiones que Gala es una “falsa feminista” que se vale de sus “problemas mentales” para ser relevante.

Incluso llegó a demeritar su depresión, asegurando que todo eso lo había “inventado”, algo que le habría permitido obtener el tercer lugar en el reality.

Adrián Marcelo mensaje Manola Díez / Redes sociales

¿Por qué Adrián Marcelo odia a Gala Montes?

En la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, Adrián Marcelo y Gala Montes protagonizaron muchas peleas. Él la tachaba de “falsa feminista” y aseguraba que estaba inventando su depresión. En tanto que ella afirmaba que era un “misógino”.

A pocas semanas de la gran final, el influencer abandonó voluntariamente la competencia tras una fuerte pelea con Gala. Desde ese momento, ha despotricado en múltiples ocasiones contra la actriz.

En respuesta, Montes simplemente ha dicho que prefiere no hacerle caso y hasta le ha recomendado que ya supere el reality.

