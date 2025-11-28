¿Sergio Mayer Mori será traicionado por Kim Shantal en el viernes en La granja VIP? Destapan sus planes

Kim Shantal quedó fuera de peligro en “La granja VIP” tras ganar el duelo de salvación de este jueves. Gracias a ello permanecerá una semana más en el reality. Sin embargo, no todos correrán con la misma suerte. Su triunfo no solo le permite salvar a uno de los nominados, sino que además le otorga el poder de subir a dos granjeros a la placa este viernes.

Recordemos que, hasta el momento, hay tres nominados, pero únicamente Lis está exenta de ser salvada. Esto se debe a que ‘la Bea’, al sacar el huevo dorado, tuvo que elegir a uno de ellos para quedar sin derecho a la salvación y quedar automáticamente nominado hasta el domingo.

La standupera eligió a Lis Vega, asegurando que era decisión difícil pero que tomaba por estrategia.



Lis Vega

Fabiola Campomanes

Alberto del Río ‘el Patrón’

Kim Shantal / Redes sociales

¿Qué es el viernes de traición en La granja VIP 2025?

La esperada dinámica del “viernes de Traición” es una de las más explosivas del reality. Cada semana, los participantes enfrentan esta prueba estratégica que puede alterar la lista de nominados sin que los votos tengan la última palabra. Según explicó Kristal Silva, conductora del programa,

“El salvado del jueves tomará la decisión de intercambiar uno de los tres nominados (que no ganaron el juego) por uno de los granjeros que nunca estuvieron nominados”. Kristal Silva

Cabe señalar que este viernes habrá doble traición o sea que Kim Shantal elegirá nominar a un granjero y este podrá meter a otro participante.

Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori en asamblea de nominación / Redes sociales

¿A quién salvará Kim Shantal este viernes 28 de noviembre en La granja VIP?

Esta noche, Kim Shantal solo podrá elegir entre salvar a Fabiola Campomanes o al ‘Patrón’, ya que Lis va directamente a nominación por la decisión de ‘la Bea’ al haber sacado el huevo dorado.

Pero Fabiola Campomanes no tendría tanta suerte, ya que Kim Shantal está jugando en alianza con ‘el Patrón’, quien, tras la salida de Kike Mayagoitia, ha reforzado su vínculo con ella, ‘la Bea’ y César Doroteo. Por ello, es muy probable que este viernes el exluchador sea el elegido para salir de la placa.

El Patrón / Redes sociales

¿A quién traicionará Kim Shantal este viernes 28 de noviembre en La granja VIP?

Después de que Kim Shantal, ‘la Bea’ y César Doroteo, se molestaran con Sergio Mayer Mori por haber sido salvado y, además, por traicionar a Adame y a Eleazar durante dos semanas consecutivas, la situación se tensó aún más.

Adame y Eleazar nominaron a Teo en esta doble traición, lo que provocó que Kim se sintiera utilizada por Sergio para ejecutar una estrategia que solo lo beneficiaba a él, sin tomar en cuenta al resto de la alianza. Recordemos que Sergio pidió ser nominado para poder llevar a cabo su jugada; sin embargo, lo que más enfureció a Kim fue que no protegiera a Teo ni hablara con ellos como equipo antes de tomar una decisión tan importante.

Por eso Kim, ‘la bea’, César Doroteo se aliaron con Alfredo Adame y Eleazar Gómez para no permitir que Sergio Mayer Mori fuera nominado en miércoles para que así no ganará la salvación y entrara en el viernes de traición.

Durante la asamblea de nominación, Kim Shantal acordó con Alfredo Adame y Eleazar que, si ganaba la salvación, metería a Adame a la placa para que él, a su vez, nominara a Sergio Mayer Mori. Sin embargo, esto solo se conocerá hasta la gala de Traición. ¿Cambiará la estrategia?

