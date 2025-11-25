Novio de Kim Shantal ¿arde en celos y la bota por el shippeo con Sergio Mayer Mori en La granja VIP?

El modelo y atleta Lalo O’Conner, novio de Kim Shantal, explota contra la producción de La granja VIP, pues asegura que han intentado armar una historia de romance entre la influencer y Sergio Mayer Mori.

“Hay un intento de shippeo bastante forzado entre ella y Sergio, supongo que por la bonita amistad que han formado. Ella siempre se ha relacionado más con hombres que con mujeres. No por otra cosa, sino por el hecho de que para ella los hombres son menos sensibles a sus bromas pesadas”, manifestó el novio de Kim Shantal.

Kim Shantal / Liliana Carpio

¿Qué opina el novio de Kim Shantal sobre el shippeo entre la influencer y Sergio Mayer Mori?

Aseguró que la producción ha procurado que ambos integrantes proyecten una conexión más allá de una amistad. “No me dan celos ni me interesa el apellido de Sergio Mayer Mori. Yo veo la personalidad y a la persona en sí. No me preocupo de nada, porque sé lo que valgo”.

“Le tengo mucha confianza a Kim y no me voy a preocupar, pero no soy tonto. Sé que todo reality crea drama, polémica y romance, y lo intentan hacer con ellos”. Novio de Kim Shantal

Aprovechó para responderle a Cynthia de la Vega, esposa de Kike Mayagoitia, quien externó: “Si shippean a Kike y a Kim, no me importa. Quiero que se vayan juntos al cuarto del capataz. Los 2 están bien buenotes. Estaría padrísimo que hicieran contenido. Me gustaría que ella se pusiera traje de baño”.

“No hay ningún tipo de shippeo con ellos 2. Kike tiene mucha seguridad en su forma de ser, un esquema irónico y humor negro. Cuando le dijo a Kim: ‘Si gano (para ser capataz) yo te llevo (a la habitación)’, no lo vi con mala intención. Yo siento que no va por ahí”, indicó.

“Dudo mucho que hagan ese tipo de contenido adentro. Estoy seguro de que ninguno de los 2 tiene en mente esa idea. Debe ser algo orgánico. Y en caso de que se haga, no estaría de acuerdo. Sería un contenido forzado y no hay necesidad de que hagan eso”, resaltó.

Y agregó: “El cuerpazo lo traen. ¿Para qué harían algo así, si ya todos sabemos lo que tienen? Me gustaría más una dinámica de sinceramiento entre ellos”.

Kim Shantal y Sergio Mayer Mori / Liliana Carpio, cortesía del modelo, iG @JorGe_Pv y @lagranjavip

¿Qué dijo el novio de Kim Shantal sobre la producción y su intento de shippeo entre la influencer y Sergio Mayer Mori?

Dijo sentirse molesto por las decisiones que ha tomado, aparentemente, la producción respecto al contenido de Kim en La granja: “Claramente quieren evitar cualquier contacto entre Kim y yo. Y todo por la idea de darle pie a un shippeo falso con Sergio. Lo tienen muy mal establecido. No conocen a Kim. Piensan que podría hacer algo con él, pero ella no entró a eso”.

Finalmente, defendió a la influencer de las críticas que ha recibido en redes sociales por su estrategia en el reality. “La gente no puede percibir lo que dicen de ella. Al final, afuera se habla de ella, sea bueno o malo. Kim sabe que esto es un show y hay que tener en cuenta que todos los integrantes fueron contratados para dar espectáculo. Cada uno lo dará como quiera. La gente tiene una mala perspectiva de ella y ve solo lo que quiere ver”.

Kim Shantal y Sergio Mayer Mori / Liliana Carpio, cortesía del modelo, iG @JorGe_Pv y @lagranjavip

¿Por qué se piensa que Sergio Mayer Mori y Kim Shantal “se gustan” en ‘La granja VIP’?

En las últimas semanas, Sergio Mayer Mori y Kim Shantal se han vuelto muy unidos en ‘La granja VIP’. Para muchos usuarios, existe un cierto “coqueteo” en su convivencia. Incluso, cuando hicieron una escena de “cama” en una dinámica del reality, algunos afirmaron que se veía “muy real”.

También recordaron que Kim se puso “extremadamente sensible” luego de que Sergio Mayer Mori no la salvara en las nominaciones anteriores. Entre lágrimas, sostuvo que Mori era un “falso y mentiroso”.

Los panelistas también han llegado a comentar que existe una cierta “tensión sexual” entre los dos. Tan solo en la gala pasada, Ferka dijo:

“Una disculpita al novio, pero hasta acá sentí la tensión sexual. El movimiento corporal, le vio la boca. Le miraba la boca, ¡Qué cosa!”

