Alfredo Adame acusa a Pati Chapoy: “Es una amenaza de muerte velada”; explota otra vez el ganador de La granja VIP

Alfredo Adame volvió a despotricar contra Pati Chapoy por no ser invitado al programa Ventaneando tras resultar ganador del reality La granja VIP 2025. El actor señaló directamente a la conductora y al espacio de espectáculos por presuntamente amenazarlo.

Alfredo Adame volvió a hablar de su conflicto con Pati Chapoy. / Foto: Redes sociales

¿Pati Chapoy explota y veta a Alfredo Adame?

Pati Chapoy expresó en distintas ocasiones su postura sobre la participación de Alfredo Adame en La granja VIP, refiriéndose a su comportamiento dentro del reality show. La conductora habló del actor mientras el programa aún estaba al aire y cuestionó sus actitudes frente a las cámaras, señalando que su presencia no aportaba al desarrollo del formato y que su permanencia generaba controversia entre la audiencia. Además, el actor conocido como ‘Golden Boy’ la acusó directamente de un presunto veto de Ventaneando.

Uno de los momentos que más comentarios generó fue la discusión que Alfredo Adame sostuvo con ‘la Bea’, integrante del reality, situación que provocó reacciones inmediatas en el programa de espectáculos. Tras ese enfrentamiento, Chapoy se refirió al actor con frases directas, entre ellas: “Ojalá que lo saquen. No tiene brillo ese hombre, ya que lo saquen, punto. Es un majadero”, además de cuestionar su manera de conducirse durante la convivencia en La granja VIP.

Una vez concluido el reality show, Ventaneando recibió en el foro únicamente a los integrantes del Team Cacaraqueo, conformado por ‘el Patrón’, César Teo, Kim Shantal y la Bea, sin la presencia de Alfredo Adame ni Eleazar Gómez que se convirtió en el segundo finalista. En ese contexto, se recordó que Chapoy ya había sido clara en sus opiniones sobre el actor, al afirmar previamente: “Sabes lo que sucede con ese hombre, es un fantoche, un mentiroso. Adame no tiene escrúpulos ni valores; quien debería estar recluido en un manicomio es él. Se le voló la canica”, declaraciones que marcaron la postura del programa respecto a su ausencia tras el final del reality show.

Conflicto Adame vs Chapoy: el actor acusa amenaza tras su triunfo en La granja VIP. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Alfredo Adame de Pati Chapoy?

Alfredo Adame fue cuestionado durante una entrevista en el programa Todo para la mujer de Radio Fórmula sobre el supuesto veto de Pati Chapoy en Ventaneando, luego de su participación y triunfo en La granja VIP y habló de su relación con la conductora.

“A mí ni me viene ni me va, se me resbala eso. Lo que sí te puedo decir es que Patricia Chapoy es una tonta. Es una mujer que va en contra de los intereses de la televisora porque tener al ganador obviamente es rating y son ventas”, expresó el actor de telenovelas.

Además, Adame agregó que “esta mujer y yo somos archienemigos hace más de 25 años. Ella lo provocó, no yo. Yo lo único que hice fue darle un knockout cada vez que se pone roñosa conmigo. Darle un knockout que la manda al piso porque le sé toda su vida, su historia y lo miserable que es”.

Alfredo Adame. / Foto: Redes sociales

¿Pati Chapoy amenazó a Alfredo Adame?

En medio de la controversia que se generó tras el final de La granja VIP, Alfredo Adame dijo que sintió presuntas amenazas por parte de Pati Chapoy luego de las declaraciones que la conductora hizo en su contra. El actor señaló que el conflicto entre ambos se intensificó después de que él resultara ganador del reality show y no fuera invitado al programa Ventaneando, situación que, según explicó, respondió a diferencias personales previas.

“De repente esta mujer, por su pleito personal conmigo, decide que no quiere que vaya. Luego sale esta tonta diciendo que no quiso que fuera, que además me va a desaparecer, que ojalá desaparezca y es una amenaza de muerte velada. Dice tontería y media, como es su costumbre”, dijo el actor”.

Comentó que él no tiene miedo a pesar de todo, pues, puntualizó, “ella me quiso bajar de La granja VIP cuando se enteró que yo iba. Esta tipa quiso ponerme el pie desde antes y le dijeron: ‘No, reinita’. Le hizo el feo al ganador de La granja, le hizo el feo al consentido de TV Azteca de ahorita”.

