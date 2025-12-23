Alfredo Adame gana La granja VIP y Ventaneando lo deja fuera; ¿Pati Chapoy lo vetó? Esto se sabe

La gran final de La granja VIP marcó el cierre de uno de los realities más comentados de TV Azteca en los últimos meses. Tras diez semanas de transmisión, el programa concluyó con Alfredo Adame como ganador, un resultado que generó conversación tanto en televisión como en redes sociales. Sin embargo, la atención no solo se centró en el triunfo, sino en lo ocurrido después del final del proyecto.

Mientras espacios como Venga la alegría recibieron en su foro a los seis primeros lugares del reality para celebrar el cierre de la temporada, hubo una situación que llamó totalmente la atención al público de Ventaneando. El programa de espectáculos únicamente invitó a los participantes que ocuparon del tercer al sexto lugar, dejando fuera tanto al ganador Alfredo Adame como al segundo lugar, Eleazar Gómez, situación que fue evidente durante la transmisión.

La granja VIP / Redes sociales

¿Alfredo Adame presuntamente no fue invitado a Ventaneando tras ganar La granja VIP?

Desde el inicio de la emisión de Ventaneando, Pedro Sola hizo referencia al final del reality, destacando que el proyecto se extendió durante diez semanas. El programa presentó un breve reportaje sobre La granja VIP, en el que se mencionó el triunfo de Alfredo Adame; sin embargo, no se realizó ninguna entrevista con él ni se abordó su experiencia dentro del reality.

A diferencia de esto, los participantes invitados al foro, identificados como integrantes del llamado “team Cacaraqueo”, sí compartieron su sentir tras concluir el programa. Durante las entrevistas, hablaron sobre su fanbase, su paso por el encierro y el reencuentro con excompañeros, incluyendo los conflictos que surgieron durante la convivencia, como el caso de la Bea y Fabiola Campomanes.

Durante la transmisión no se hizo mención directa a los ausentes, más allá de señalar a los invitados presentes en el foro.Pedro Sola también recordó que, desde las primeras semanas del reality, Pati Chapoy manifestó públicamente su apoyo a la Bea, a quien incluso agradeció durante la emisión. La conductora no estuvo presente en el programa ese día, hecho que no pasó desapercibido para la audiencia.

Sin embargo, se desconoce por qué el ganador de dicho reality no fue requerido en la transmisión del programa de espectáculos, por lo que todo queda en el terreno de las especulaciones.

Alfredo Adame / Redes sociales

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre Alfredo Adame y su participación en La granja VIP?

Las declaraciones previas de Pati Chapoy sobre Alfredo Adame han sido retomadas tras el final de La granja VIP. En su programa de YouTube Nada es lo que parece, la periodista frenó una conversación relacionada con el actor para expresar abiertamente su postura sobre su participación en el reality.

Durante esa emisión, Chapoy señaló que no le interesaba lo que ocurriera con Adame y expresó su rechazo a que formara parte de la pantalla. En ese mismo espacio, cuestionó que se permitiera su presencia mientras se defienden ciertos valores televisivos, postura que ya había manifestado anteriormente.

No fue la primera ocasión en la que la conductora se pronunció en contra del actor. En semanas previas, también había criticado los formatos de reality 24/7, a pesar de que la televisora para la que trabaja transmitía uno en ese momento. Estas declaraciones quedaron registradas y fueron retomadas tras el triunfo de Adame en la competencia.

La ausencia de Pati Chapoy en la emisión posterior a la final de Ventaneando generó especulación en redes sociales, donde algunos usuarios esperaban un comentario directo sobre el resultado del reality. No obstante, durante el programa no se abordó el tema de manera amplia ni se ofreció una postura adicional.

“Por mí, que lo desaparezcan, que se vaya mucho a otra galaxia, a otra granja. Él no tiene nada que estar haciendo aquí... Cuando defendemos en televisión Azteca los valores, espero que me oigan los que me tienen que escuchar”. Pati Chapoy

¿Alfredo Adame, ganador de La granja VIP, está vetado de Ventaneando?

Tras darse a conocer el resultado final de La granja VIP, el periodista Michelle Rubalcava comentó en su canal de YouTube que, presuntamente, Pati Chapoy no habría estado conforme con el triunfo de Alfredo Adame. De acuerdo con lo señalado por el comunicador, algunos de sus contactos le habrían informado que presuntamente la conductora se encontraba molesta tras conocer al ganador del reality.

Rubalcava señaló que Chapoy presuntamente no comprendía cómo Adame pudo obtener el primer lugar, aunque no afirmó de manera directa que esta situación fuera la razón de su ausencia en Ventaneando. Aun así, sus declaraciones fueron interpretadas por parte del público como un posible contexto de lo ocurrido en el programa.

Lo cierto es que, durante la emisión posterior a la final, Ventaneando solo contó con la presencia de los integrantes del team Cacaraqueo: Kim Shantal, la Bea, César Doroteo “Teo” y el Patrón. Alfredo Adame y Eleazar Gómez no fueron invitados al foro ni participaron en las entrevistas, a diferencia de lo ocurrido en otros espacios de la televisora. En contraste, Venga la alegría sí recibió a los seis primeros lugares del reality para hablar sobre el cierre del proyecto. En Ventaneando, el enfoque se limitó a un reporte breve y a las entrevistas con los participantes invitados, sin profundizar en el triunfo del ganador. Por ahora, se desconoce si el actor fue vetado o por qué no fue requerido en el programa.

