Acusan a Kristal Silva de “homofóbica” por gesto durante el beso entre Teo y su novio en ‘La granja VIP’

La gran final de ‘La granja VIP’ estuvo llena de emociones y polémicas. En medio de las celebraciones por el triunfo de Alfredo Adame, la última gala del reality ha dado de qué hablar por el gesto que Kristal Silva habría hecho durante el beso que César Doroteo ‘Teo’ le dio a su novio en el foro después de haber obtenido el tercer lugar.

¿Cuál es el premio que ganó Alfredo Adame por su primer lugar en ‘La granja VIP’?

Alfredo Adame, al ganar el primer lugar, obtuvo un trofeo, una motocicleta y dos millones de pesos. Tras su triunfo, el actor señaló que usará parte de su premio para pagar la universidad a su nieto y comprarle “algunas cosas” a su otra nieta.

El resto de los finalistas quedaron en el siguiente orden:

Segundo lugar: Eleazar Gómez

Eleazar Gómez Tercer lugar: César Doroteo ‘Teo’

César Doroteo ‘Teo’ Cuarto lugar: Kim Shantal

Kim Shantal Quinto lugar: La Bea

Ellos obtuvieron una medalla como reconocimiento de su esfuerzo, además de una motocicleta por parte de un patrocinador del programa.

¿A Kristal Silva le incomodó el beso entre César Doroteo ‘Teo’ y su novio?

Los familiares de los finalistas asistieron a la última gala de ‘La granja VIP’ para apoyarlos. Luego de anunciarse que César Doroteo ‘Teo’ obtuvo el tercer lugar, este fue al foro donde se reencontró con su novio, Emanuel.

Tras agradecer el apoyo que le dio el público a lo largo de poco más de dos meses, abrazó y besó a su pareja. Si bien la gran mayoría de los presentes aplaudieron el momento y hasta celebraron el reencuentro, muchos en redes captaron que Kristal Silva, presuntamente, se habría mostrado “incómoda”

Y es que, en redes sociales, ha circulado un video en el que se observa cómo la conductora baja la mirada cuando la pareja se besa. Por esta razón, algunos usuarios tacharon a la famosa de “homofóbica” y la gente se le fue con todo. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Agacha la mirada, la ridícula”

“El Rey Grupero estaba con una jeta de asco y la Kristal igual, tan mochos”

“Al llevarlo, sabían lo que podía pasar”

“Fue el primer beso gay en TV Azteca”

“Kristal homofóbica”

“Pena ajena”

Por supuesto, hubo quienes la defendieron y aseguraron que solo fue “una coincidencia”. Incluso resaltaron que, poco después del beso, Kristal gritó: “Que viva el amor”.

Hasta el momento, Kristal Silva no se ha pronunciado ante las críticas por, presuntamente, haber tenido “asco” de ver a Teo y su novio besándose.

🚨 DOROTEO y su esposo se besan en la final del reality ‼️KRISTAL SILVA evita ver



Ricardo Salinas no aprueba esto ☝🏼



¿Kristal Silva será la conductora estelar de ‘La granja VIP’?

Durante la gala final de ‘La granja VIP’, se confirmó que habrá una segunda temporada de reality, que se estrenará en octubre de 2026. Sin dar más detalles, señalaron que ya se están buscando a los “próximos granjeros”.

Hace poco, empezó a circular la versión de que, presuntamente, despedirán al conductor estelar y pondrán a Kristal Silva, quien fungió como copresentadora, en su lugar. Hasta el momento, esto no ha sido confirmado ni negado.

