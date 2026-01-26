Kristal Silva: Tras rumores de embarazo, rompe en llanto EN VIVO y revela que estuvo a punto de morir

La conductora de Venga la alegría, Kristal Silva, está en boca de todos. Primero, por un misterioso mensaje en redes que desató rumores de embarazo con su esposo Luis Ángel Garza, y ahora por una confesión desgarradora en televisión nacional. En plena dinámica del matutino Venga la alegría, la también exreina de belleza abrió su corazón como pocas veces y relató el episodio más oscuro de su vida: una emergencia médica que casi la lleva a la muerte.

Kristal Silva será parte de un grupo musical / Instagram

¿Qué le pasó a Kristal Silva? La grave crisis de salud que la llevó al hospital y casi le cuesta la vida

En medio de una dinámica en Venga la alegría, Kristal Silva sorprendió al público al compartir un testimonio crudo sobre su pasado con los trastornos alimenticios. Entre lágrimas, explicó:

“Es momento de abrir mi corazón y compartirles una etapa de mi vida que me marcó hasta la fecha y para siempre… he tenido problemas alimenticios en mi adolescencia y eso provocó que tuviera un accidente que casi me hace perder la vida”, reveló ante las cámaras.

La conductora reveló que, tras provocarse el vómito, sintió un dolor intenso y pensó que se trataba de un implante movido. Sin embargo, el diagnóstico fue mucho más grave:

“Cuando llegué al hospital me dijeron que tenía una hemorragia interna, perdí dos litros de sangre y los doctores me comentaron que había sido un milagro que saliera bien de esa cirugía porque por la pérdida de sangre estuve a punto de sufrir un infarto”. Kristal Silva

¿Cómo afectó la bulimia la vida de Kristal Silva?

Más allá del susto médico, lo más doloroso para Kristal Silva fue enfrentar a su familia:

“Me sigue doliendo en el alma… lo más difícil fue ver a mis papás a los ojos y decirles que lo que pasó fue aún más doloroso porque me daba vergüenza explicarles que por muchos años sufrí ese trastorno llamado bulimia”.

Kristal confesó que desde niña tenía una relación conflictiva con su imagen:

“Me preocupaba mucho por mi apariencia y al verme al espejo no aceptaba lo que se veía ahí reflejado”. Kristal Silva

¿Los certámenes de belleza como Miss Universo salvaron a Kristal Silva tras su crisis de salud?

Tras sobrevivir a la cirugía, Kristal Silva asegura que su visión cambió por completo:

“Después de eso entendí que Dios me dio una segunda oportunidad de vida… lo más importante fue que me enfoqué en cumplir uno de mis grandes sueños que fue ir a Miss Universo”.

Recordó que poco tiempo después, con 21 años recién operada, comenzó a reconstruirse hasta que a los 23 ganó Nuestra Belleza México y llegó a Miss Universo:

“Con eso demostré que la belleza va más allá de lo que yo pensaba… la confianza que hoy tengo es de otra Kristal por aceptar sus cualidades”. Kristal Silva

Aunque no ganó el certamen internacional, asegura que encontró algo más valioso: seguridad, madurez y amor propio, cualidades que hoy la sostienen frente a las cámaras de Venga la alegría.

¿Kristal Silva está embarazada o todo fue un malentendido?

Mientras su confesión médica conmovía, el otro tema que no deja de sonar es el supuesto embarazo de Kristal Silva. Todo comenzó por un mensaje que publicó:

“Solo vengo a compartirles lo feliz y agradecida que me siento… mi dopamina está al tope todos los días porque estoy haciendo cosas que veía muy lejos de mi alcance… Gracias Dios por siempre sorprenderme con tus planes”. Kristal Silva

De inmediato, seguidores preguntaron: “¿Es niña o niño?” y “¿Estás embarazada?”. Sin embargo, Kristal Silva no ha confirmado ningún embarazo. La conductora de Venga la alegría solo ha dicho que atraviesa una etapa de plenitud, gratitud y crecimiento personal.