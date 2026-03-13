Hija de Biby Gaytán de luto; anuncia la muerte de su “niño” en redes con desgarradora FOTO

La familia de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo volvió a llamar la atención en redes sociales, pero esta vez por un momento cargado de emociones. Ana Paula Capetillo, hija de los famosos artistas, compartió una publicación que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores al revelar una muerte que la tiene de luto.

La bailarina y creadora de contenido, conocida en redes como Ana Pau Capetillo, publicó una imagen acompañada de un breve pero significativo mensaje que dejó ver el dolor que atraviesa. La noticia sorprendió a muchos fans, sobre todo porque ocurre en medio de un momento importante en su carrera profesional, tras su reciente aparición en televisión nacional.

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¿Qué muerte anunció Ana Paula Capetillo, hija de Biby Gaytán?

La bailarina Ana Paula Capetillo compartió a través de sus historias de Instagram una fotografía en blanco y negro con la que anunció la muerte de un ser muy querido para ella. Se trataba de un gatito que, según dejó ver en su publicación, formaba parte importante de su entorno familiar.

Junto a la imagen, la hija de Biby Gaytán escribió un breve mensaje que conmovió a quienes lo leyeron:

“Adiós, mi niño”. Ana Paula Capetillo

La publicación también incluyó un emoji de estrellas y una paloma blanca, símbolos que muchos interpretaron como una despedida cargada de amor. Aunque la influencer no dio más detalles sobre el fallecimiento del animalito, la reacción de sus seguidores fue inmediata.

La triste despedida llegó justo en un momento importante para la carrera de la joven. Poco antes de compartir el mensaje sobre la muerte del gatito, Ana Paula Capetillo celebró otro acontecimiento significativo: su debut en el matutino Hoy.

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¿Cómo fue el debut de Ana Paula Capetillo en el programa Hoy?

Ana Paula Capetillo participó en una sección relacionada con el ballet, disciplina que forma parte central de su vida desde hace años. Su aparición en televisión nacional fue celebrada por sus seguidores, quienes destacaron su talento y dedicación.

En redes sociales, suele mostrar fragmentos de sus entrenamientos, ensayos y presentaciones de ballet. Muchos de estos videos incluso cuentan con la participación de su familia, lo que ha generado momentos muy comentados entre sus seguidores.

Ahora pudo mostrar su destreza y disciplina en televisión nacional, algo que sus fans han aplaudido con cariño. Y aunque atraviesa un momento de tristeza por la pérdida de su mascota, la joven continúa recibiendo mensajes de apoyo que le dan fuerza para seguir creciendo en su carrera.

¿Quién es Ana Paula Capetillo?

Ana Paula Capetillo es hija de los reconocidos artistas mexicanos Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, figuras emblemáticas de la televisión y el espectáculo. Nació el 17 de mayo de 1997 en México y pertenece a una de las familias más visibles del medio artístico. Además de su presencia pública como integrante del clan Capetillo-Gaytán, ha destacado en redes sociales, donde acumula cientos de miles de seguidores gracias a su estilo, carisma y contenido digital. Su crianza en Ciudad de México y el vínculo con una familia de artistas influyeron profundamente en su interés por las artes escénicas.

Ana Paula ha construido una carrera multifacética: es actriz, bailarina, creadora de contenido, modelo e influencer. Ha debutado como actriz en proyectos importantes, entre ellos la serie “El Rey: Vicente Fernández”, donde interpretó un papel inspirado en el universo del cantante, y también dio el salto al teatro musical con la obra “Amor sin barreras”, interpretando el mismo personaje que su madre hizo décadas atrás, mostrando talento para el canto, el baile y la actuación. Asimismo, tiene formación académica en Comunicación y Medios Digitales, con especialización en periodismo y redes sociales, y ha trabajado en plataformas digitales junto a su hermana Alejandra creando contenido de moda, estilo y belleza. Su carrera sigue creciendo tanto en el arte escénico como en los medios