Nuevo giro en caso Sandra Díaz: forenses interrumpen velorio para extraer muestras; hay sospecha de mala praxis

Lo que parecía una despedida íntima terminó convertido en escena de investigación. El velorio de la chef Sandra Díaz del Valle fue interrumpido por forenses en medio de sospechas, versiones encontradas y un posible caso de mala praxis.

Muerte en Venga la alegría: Fallece conductora del programa el mismo día de su cumpleaños, ¿quién era? / Redes sociales y canva

¿Por qué forenses interrumpieron el velorio de Sandra Díaz del Valle? Revelan posibles irregularidades

El caso de Sandra Díaz del Valle, chef y conductora de Venga la alegría en Honduras, ha tomado un giro inesperado luego de que autoridades forenses interrumpieran su velorio para continuar con las investigaciones sobre su muerte.

De acuerdo con reportes, médicos forenses llegaron a la funeraria con el objetivo de “extraer muestras” del cuerpo, lo que obligó a detener momentáneamente el homenaje que familiares y amigos realizaban. La situación generó sorpresa, tensión y muchas preguntas entre los presentes.

Según la información disponible, los especialistas explicaron a los familiares la razón de su presencia, tras lo cual el cuerpo fue retirado de la sala velatoria y trasladado a otro espacio dentro del recinto para llevar a cabo el procedimiento.

El proceso no fue breve. La manipulación del cuerpo duró cerca de tres horas, en un lapso que abarcó desde las 11:00 de la mañana hasta la 1:45 de la tarde, dada la importancia de los estudios que se están realizando para esclarecer el fallecimiento de la también figura televisiva.

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¿Hubo mala praxis médica en la muerte de Sandra Díaz del Valle? Esto es lo que se investiga

Uno de los puntos clave en este caso gira en torno a la posible mala praxis médica tras un procedimiento estético al que presuntamente se habría sometido Sandra Díaz del Valle.

Las investigaciones ya avanzan. La portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones, Dunia Palma, confirmó que ya fue identificado el médico que presuntamente atendió a la chef momentos antes de su muerte.

Además, destacó que las autoridades han recopilado pruebas relevantes como testimonios y material audiovisual:

“Se logró identificar a unos posibles testigos de este hecho. Cabe señalar que se le tomaron lo que es las diferentes declaraciones testificales, haciendo lo que es la extracción de videos. También se hizo la perfilación del médico, quien atendió a la víctima”. Dunia Palma

Este punto es crucial, ya que los resultados de la autopsia —complementados por las muestras extraídas durante el velorio— serán determinantes para establecer responsabilidades en el caso y confirmar si hubo negligencia médica.

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¿Cómo fueron los últimos momentos de Sandra Díaz del Valle? Su esposo rompe el silencio

Los últimos momentos de vida de Sandra Díaz del Valle han sido relatados por su esposo, Juan Fernando Lobo, quien dio detalles de lo ocurrido el día de su cumpleaños, fecha en la que la chef falleció.

Según su testimonio, Sandra comenzó a sentirse mal repentinamente, por lo que fue trasladada a una clínica privada. Ahí, médicos le administraron una inyección en la nuca, tras lo cual su estado de salud se deterioró rápidamente.

El relato es contundente: “Le estaban aplicando medicamentos, cuando le pusieron la inyección dijo que sintió electricidad y empezó a colapsar. (...) Los médicos dijeron que ella estaba dormida y empezaron a ponerle varios medicamentos”, declaró el esposo.

A pesar de los intentos por estabilizarla, la conductora fue trasladada a otro hospital, pero lamentablemente ya no contaba con signos vitales al momento de su ingreso.

Este testimonio ha encendido las alarmas sobre lo ocurrido dentro del primer centro médico, especialmente por la naturaleza del procedimiento, que extraoficialmente ha sido descrito como un “cóctel facial” para rejuvenecimiento.

Muerte de Sandra Díaz: Así fueron los últimos minutos con vida de Sandra Díaz, según su esposo, ¿mala praxis? / IG: listindiario y redes sociales

¿Quién fue Sandra Díaz del Valle, la chef y conductora de Venga la alegría en Honduras?

Sandra Díaz del Valle no solo era una chef reconocida en Honduras, sino también una figura querida en la televisión gracias a su participación en Venga la alegría, donde conquistó al público con su estilo cercano y su pasión por la cocina.

Además de su presencia en TV, compartía recetas, clases de cocina y contenido gastronómico en redes sociales y plataformas digitales, donde había construido una comunidad fiel.

Tras darse a conocer su fallecimiento, TV Azteca Honduras emitió un mensaje que conmovió a sus seguidores: “Con profundo pesar, desde TV Azteca Honduras lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Chef Sandra de Venga la Alegría, quien dejó una huella imborrable en nuestra familia al compartir con todos su amor”.

La televisora también pidió respeto y privacidad para la familia, especialmente porque la noticia llegó en un momento inesperado: horas antes, habían celebrado públicamente el cumpleaños número 46 de la chef Sandra Díaz del Valle.