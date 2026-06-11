¡Tragedia en Venga la alegría! Muere conductora del programa el mismo día de su cumpleaños: ¿Lo anuncian en vivo?

A solo unas semanas de la muerte de Eduardo Lamazón, experto en boxeo muy querido en TV Azteca, la televisora vive otro momento de tristeza.

Una trágica noticia se confirmó la noche del 10 de junio y la madrugada de este jueves 11. La página de Venga la alegría reveló la noticia en sus redes sociales, despidiendo a quien apenas unas horas antes habían felicitado por su cumpleaños. ¿De quién se trata?

Muere conductora de Venga la alegría, durante el día de su cumpleaños / Archivo TVNotas

¿Quién fue la conductora de Venga la alegría que murió recientemente?

Se trata de de Sandra Díaz del Valle, una reconocida chef y conductora de Venga la alegría de TV Azteca Honduras, quien de manera repentina murió, luego de haber sido felicitada por su cumpleaños el mismo día.

Horas antes de la trágica noticia, el matutino compartió una emotiva felicitación de cumpleaños, algo que inesperadamente cambiaría por una tristeza muy grande entre compañeros y colegas del ámbito:

Hoy celebramos a una mujer talentosa, inspiradora y apasionada por la gastronomía. TV Azteca Honduras

Todo parecía estar bien con Sandra, pero todo cambió llegada la noche del miércoles 10 de junio, cuando la misma televisora confirmó el lamentable fallecimiento de la chef y conductora.

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Cumpleaños de Sandra Díaz del Valle, horas antes de su muerte / IG: tvazteca_hn

¿Cómo confirmaron la muerte de la chef y conductora Sandra Díaz del Valle?

La noticia fue confirmada por la TV Azteca a través de sus redes sociales, donde compartieron un emotivo mensaje para despedir Sandra Díaz del Valle, una de las figuras más queridas del programa:

Con profundo pesar, desde TV Azteca Honduras lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Chef Sandra de Venga la Alegría, quien dejó una huella imborrable en nuestra familia al compartir con todos su amor. TV Azteca Honduras

Además, pidieron privacidad ante la noticia, para dejar de lado las especulaciones que pronto comenzaron a surgir, esto debido al recién “festejo” por su cumpleaños en las mismas redes sociales.

Algunos de los comentarios de sus amigos y compañeros fueron los siguientes:



Yariela García: “ No entiendo, siempre fue tan linda ”,

”, Vanessa Villars: “ Que Dios te tenga en su gloria, mi querida chef. Logré despedirme de vos, sin saber ”.

Hasta el momento de esta nota, no se han dado a conocer las causas oficiales de su muerte , pero se espera que en próximas horas la familia o algún amigo se pronuncie sobre lo ocurrido con Sandra Díaz del Valle.

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¿Cuál fue la trayectoria de Sandra Díaz del Valle en gastronomía y televisión?

Sandra Díaz del Valle era ampliamente conocida en Honduras por su labor como chef y conductora de Venga la alegría.

Según su perfil de Instagram, Sandra también se desempeñaba como maestra de cocina, esto gracias a su experiencia como chef en diferentes puntos de su vida.

Sandra también contaba con un canal de YouTube, en el que compartía diferentes recetas para que miles de personas pudieran replicarlas.

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