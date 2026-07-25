Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, murió sin cumplir uno de sus más grandes sueños, ¿De qué se trata?

Ha pasado poco más de una semana desde la inesperada muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, a los 31 años. En medio del luto, la hija menor de la actriz destapa cuál era uno de los más grandes sueños de su hermano y que, desafortunadamente, ya no pudo cumplir. Te contamos los detalles.

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El hijo mayor de Aylín Mujica murió a mediados de julio de 2026 / Redes sociales

¿Cómo murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, a los 31 años?

Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, murió el pasado jueves 16 de julio, en la isla de Barbados, en el Caribe. En entrevista para TVNotas, el abuelo materno del DJ confirmó que su nieto presentó un catarro que se volvió “neumonía”.

“No sé bien, pero él vino de Los Ángeles como con un catarro y parece que se convirtió en neumonía, y no lo sabía. Se sentía muy mal los últimos 5 días. A pesar de eso, convenció a su abuela de que estaba mejor y viajó a la isla de Barbados”, indicó el papá de la actriz.

Por su parte, la propia Aylín contó en una conversación con la periodista Verónica Bastos que Mauro sufrió varios infartos derivados de esta enfermedad. También le detectaron un coágulo en un pulmón. Señaló que los médicos intentaron revivirlo en siete ocasiones.

“Mauro estaba jugando soccer en el sunset, viendo el sunset con nosotros y unos amigos. Convulsionó tres veces; la ambulancia llegó tarde, le faltó oxígeno en el cerebro y está en este momento intubado… Lo revivieron aproximadamente cinco veces. A la sexta me llamaron y la doctora me dijo: ‘Tenemos que tomar una decisión’... Siete veces lo revivieron”, relató.

Mujica contó que sí tuvo la oportunidad de despedirse de su primogénito y considera que este se fue “en paz”, algo que le ha permitido tener la fuerza para continuar con sus proyectos laborales, incluyendo ‘Top Chef VIP’.

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Aylín Mujica habló sobre la muerte de su hijo / Redes sociales

El sueño que Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, no pudo cumplir

Recientemente, Violeta, la hija menor de Aylín Mujica, usó sus redes sociales para pronunciarse sobre la muerte de su hermano, Mauro Menéndez. La joven habló sobre la gran relación que mantenía con el DJ y describió su partida como “irreparable”.

“Todavía estoy en shock por tu partida. Por supuesto, he derramado algunas lágrimas y, por supuesto, desearía que todavía estuvieras aquí. Pero, de algún modo, a pesar de todo, también hay una extraña sensación de paz... (que muchos no van a entender, pero creo que es la paz que irradia tu alma)... todavía no entiendo por qué tu tiempo aquí fue tan corto, quizás nunca lo entienda. Pero elijo confiar en que el Creador tuvo una razón”. Hija menor de Aylín Mujica

Dijo admirar al DJ por su forma tan “libre” de ser. Afirmó que él siempre persiguió sus sueños y uno de sus más grandes objetivos fue construirle una casa frente al mar a su madre. Violeta prometió que concluiría este sueño en su lugar.

“Siempre hablaste de todo lo que querías hacer por mami. La casa enfrente del mar que soñábamos conseguir para mami y todos los regalos que queríamos darle cuando todos llegáramos a la etapa de ‘lo logré’. Te prometo que llevaré esos sueños conmigo. Será mi deber honrarte cumpliendo todo lo que pueda”. Hija menor de Aylín Mujica

Finalmente, agradeció a Mauro por haber sido un “increíble hermano mayor”, reiterando que, si bien lo extrañará, tratará de ser feliz en su honor.

“Ojalá hubiéramos tenido más tiempo juntos, pero eso nunca cambiará lo profundo que te amo...Todo lo que le dé en esta vida también será de parte tuya. Llevaré tu amor conmigo… Gracias por ser el mejor hermano mayor que pude haber pedido. Te amo eternamente. Hasta que nos volvamos a encontrar”, concluyó.

¿Quiénes son los hijos de Aylín Mujica?

Aylín Mujica tuvo un total de tres hijos de diferentes relaciones, quienes son:

Mauro Menéndez: Lo tuvo a los 19 años. Es producto de su relación con el músico cubano, Osamu Menéndez. Trabajaba como DJ, bajo el nombre artístico de Maheez.

Lo tuvo a los 19 años. Es producto de su relación con el músico cubano, Osamu Menéndez. Trabajaba como DJ, bajo el nombre artístico de Maheez. Alejandro Gavira Jr: Nació en el año 2000. Lo concibió durante su matrimonio con Alejandro Gavira.

Nació en el año 2000. Lo concibió durante su matrimonio con Alejandro Gavira. Violeta: Es su hija menor, producto de su relación con Gabriel Valenzuela.

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