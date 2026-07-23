Maribel Guardia consuela a Aylín Mujica por la muerte de su hijo: “Lo vas a sentir y te mandará señales”

El dolor une, y en medio de la tragedia que atraviesa Aylín Mujica tras la muerte de su hijo Mauro, una de las voces que más ha resonado es la de Maribel Guardia, quien sabe perfectamente lo que significa perder a un hijo. La actriz costarricense no dudó en enviarle un mensaje de apoyo cargado de fe y comprensión, generando una ola de reacciones entre los seguidores de ambas famosas.

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Revelaron detalles de la última conversación que tuvo Aylín Mujica con su hijo antes de su muerte. / Instagram

¿Qué le dijo Maribel Guardia a Aylín Mujica tras la muerte de su hijo?

A través de su cuenta de Instagram, Maribel Guardia dedicó unas palabras directas y llenas de empatía hacia Aylín Mujica, luego de conocerse la muerte de Mauro Menéndez, hijo de la actriz y de Osamu Menéndez.

En su mensaje, Guardia escribió: “Hoy lloro contigo, querida @aylinmujic. Ninguna madre debería despedir a un hijo. Sé que el amor no termina cuando la vida cambia de forma, porque los hijos viven para siempre en la mitad del corazón que nos dejan cuando se van. Que Dios te abrace, te sostenga y te dé la fortaleza necesaria para atravesar este inmenso dolor. Estoy contigo y sé que todas las madres que hemos perdido un hijo te abrazamos y bendecimos en la distancia. Y ten por seguro que tu amado niño está en la luz, en la presencia del amor infinito de Dios”.

La publicación se llenó rápidamente de comentarios de otros famosos y seguidores, quienes también le enviaron su apoyo a Aylín Mujica en medio de este difícil proceso.

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Maribel Guardia mensaje a Aylín Mujica

¿Por qué Maribel Guardia entiende el dolor que vive Aylín Mujica?

El mensaje de Maribel Guardia tuvo un impacto especial porque la actriz conoce de cerca el sufrimiento que implica perder a un hijo. El 9 de abril de 2023, su hijo Julián Figueroa, fruto de su relación con Joan Sebastian, murió a los 27 años.

Desde entonces, la actriz ha hablado en distintas ocasiones sobre cómo ha enfrentado el duelo y la importancia de mantener viva la memoria de su hijo. Esa experiencia la llevó a acercarse a Aylín Mujica para ofrecerle palabras de consuelo y recordarle que el vínculo entre una madre y su hijo permanece para siempre.

En los últimos años, Maribel ha compartido mensajes de esperanza basados en su fe, convencida de que el amor hacia un hijo trasciende incluso la muerte. Precisamente esa visión fue la que quiso transmitirle a su amiga en estos momentos de profunda tristeza.

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Maribel Guardia y Julián Figueroa. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Aylín Mujica sobre el apoyo que ha recibido de Maribel Guardia?

En entrevista con la periodista Verónica Bastos, Aylín Mujica confesó que Maribel Guardia ha estado pendiente de ella desde que ocurrió la tragedia y que sus palabras han sido un gran consuelo.

La actriz explicó que el respaldo de Maribel le ha ayudado a encontrar serenidad en medio del dolor y compartió parte de la conversación que sostuvo con ella.

“Maribel Guardia se ha pronunciado todo el tiempo, ha estado pendiente de mí y me ha dado mucha paz, Vero, porque me ha dicho, ‘La conexión que tienes con tu hijo va a ser eterna’. Créeme, lo vas a sentir, lo vas a ver, te va a mandar muchas señales”. Aylín Mujica

Hasta ahora, Aylín Mujica no ha revelado si este apoyo también se ha dado de manera personal fuera de los mensajes públicos. Sin embargo, sí expresó sentirse profundamente agradecida con Maribel Guardia, quien en el pasado enfrentó una pérdida similar tras la muerte de su hijo Julián Figueroa, por lo que sus palabras han tenido un significado especial en este momento de duelo.