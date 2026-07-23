Aylín Mujica vuelve a Top Chef VIP y revela desgarrador intento por salvar a su hijo: “Lo revivieron siete veces”

El silencio de Aylín Mujica finalmente se rompió. Después de días sin pronunciarse públicamente sobre la muerte de su hijo Mauro, la actriz concedió su primera entrevista, generando toda clase de reacciones entre sus seguidores, que llevaban esperando una respuesta desde que se dio a conocer la trágica noticia.

La conversación, que Mujica aceptó dar por la cercanía y confianza que tiene con la periodista Verónica Bastos, dejó al descubierto momentos sumamente dolorosos: desde cómo se enteró de la noticia estando en el aeropuerto de Panamá, hasta la decisión que tomó sobre su futuro profesional en medio del duelo.

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Revelaron detalles de la última conversación que tuvo Aylín Mujica con su hijo antes de su muerte. / Instagram

¿Qué le pasó al hijo de Aylín Mujica y cómo se enteró de su muerte?

Mauro, hijo de Aylín Mujica, murió el 16 de julio de 2026. De acuerdo con la información compartida por la propia actriz, el joven, dedicado a la música, falleció por infartos fulminantes derivados de una neumonía que ya padecía previamente.

El fallecimiento ocurrió durante un viaje a Barbados, traslado que, según reveló Mujica, ella misma le había pedido que no hiciera, insistiéndole en que priorizara su salud. La noticia le llegó mientras estaba sentada en el aeropuerto de Panamá, cuando escuchó a sus amigas gritar del otro lado del teléfono sin entender, en un principio, lo que ocurría.

La actriz confesó que, en ese instante, sintió que su mundo se detenía por completo, y que llegó a cuestionarse si había sido una buena madre, recordando que gran parte de su vida se había dividido entre sus hijos y su carrera.

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Aylín Mujica publica últimos momentos con vida de su hijo / IG: aylinmujic

¿Aylín Mujica regresa a Top Chef VIP? Esto respondió sobre su participación

Uno de los temas que más dudas generó entre los seguidores de la actriz fue su continuidad en Top Chef VIP, el reality de Telemundo que se estrenará el 1 de septiembre y para el cual Mujica se encontraba grabando en Colombia justo cuando recibió la noticia sobre su hijo.

En el programa “En casa con Telemundo” ya se había confirmado que la celebridad se enteró de lo sucedido durante las grabaciones y lo dejó todo para viajar de inmediato a Barbados. Los conductores del espacio expresaron su respaldo hacia la actriz en ese momento.

Ahora, en esta primera entrevista, Aylín Mujica confirmó que sí volverá al proyecto:

“Obvio que sí. Obvio, porque es lo que Mauro hubiera querido. Mauro me hubiera dicho: ‘Deja el drama y regresa a tu trabajo’, porque Mauro sabe que mi carrera es mi pasión.” Aylín Mujica

La actriz agregó que continuar con su carrera es, para ella, una forma de honrar a su hijo, y compartió que este mismo día ya se encontraba de vuelta en Colombia para retomar las grabaciones.

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Aylín Mujica fue confirmada para Top Chef VIP / Redes sociales

¿Por qué Aylín Mujica decidió no guardar luto y volver a trabajar de inmediato?

Ante las críticas que recibió por no tomarse un tiempo de duelo antes de regresar a sus actividades, Aylín Mujica fue clara al responder que quedarse “enganchada en el sufrimiento” no traería de vuelta a su hijo, y que prefiere apoyarse en una filosofía de vida más estoica frente a las adversidades.

Aylín Mujica “¿Es que me voy a quedar enganchada en un sufrimiento que no va a hacer que Mauro físicamente regrese? No tiene sentido. Yo creo que hay que ser un poco más inteligentes en la vida y manejar la filosofía estoica. No podemos cambiar las cosas que nos pasan, pero sí podemos cambiar la actitud con la que las enfrentamos”

La actriz también compartió una reflexión personal sobre lo que significa, para ella, enfrentar la vida con valentía, recordando una frase de su abuela sobre la importancia de no quedarse paralizada ante el dolor, además de mencionar el ejemplo que quiere dar a sus otros hijos.

“Mi abuela tenía una frase que decía: “De los cobardes nunca se escribió nada”. Los libros están llenos de historias de valientes y yo siempre he querido ser una mujer valiente. Quedarme en mi casa llorando, mirando el techo, no es un buen ejemplo para mis hijos. Mi madre no me lo permitiría y Mauro sabe lo que significa mi carrera. Es lo que voy a hacer.” Aylín Mujica

¿Cómo fueron los últimos momentos de vida del hijo de Aylín Mujica?

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista llegó cuando Aylín Mujica reveló lo ocurrido antes de la muerte de su hijo. Según explicó, logró comunicarse con una amiga de Mauro cuando él ya se encontraba hospitalizado en Barbados. Fue entonces cuando le informaron que había sufrido una serie de convulsiones mientras se encontraba con amigos.

“Mauro estaba jugando soccer en el sunset, viendo el sunset con nosotros y unos amigos. Convulsionó tres veces, la ambulancia llegó tarde, le faltó oxígeno en el cerebro y está en este momento intubado” Aylín Mujica

La actriz iba rumbo a Barbados cuando recibió las actualizaciones médicas sobre el estado de salud del joven. Sin embargo, nunca logró verlo consciente: “La primera vez que yo lo veo intubado es cuando ya estaba inconsciente. Él nunca me escuchó o nunca me vio. A lo mejor sí me escuchó, pero nunca nos vimos”, relató.

La situación se volvió aún más crítica cuando los médicos descubrieron coágulos tanto en el pulmón como en el corazón, lo que complicó severamente su estado clínico.

Aylín Mujica se declaró tanatofóbica y después se confirma la trágica muerte de su hijo Mauro: ¿Qué significa? / Redes sociales y canva

Aylín Mujica revela que los médicos revivieron a Mauro siete veces

Aylín Mujica confesó que vivió minutos de absoluta desesperación mientras los especialistas intentaban salvar la vida de su hijo desde Barbados.

La actriz contó que los médicos lograron reanimarlo en varias ocasiones, pero cada vez su corazón volvía a detenerse. Fue entonces cuando le pidieron autorización para tomar decisiones médicas debido a la gravedad del cuadro.

“Lo revivieron aproximadamente cinco veces. A la sexta me llamaron y la doctora me dijo: ‘Tenemos que tomar una decisión’”,. Aylín Mujica

Aylín Mujica pidió entonces que acercaran un teléfono al oído de Mauro para intentar despedirse de él: “No te vayas, Mauro, no te vayas. Te queremos, tu papá y yo vamos para allá”, le gritó entre lágrimas.

Sin embargo, la situación siguió complicándose. “Siete veces lo revivieron”, reveló conmovida.

Posteriormente, cuando finalmente llegó al hospital y pudo despedirse de su hijo, encontró algo que le dio tranquilidad en medio del dolor.

“Cuando veo la cara de Mauro, tenía una sonrisa en sus labios” Aylín Mujica

Aylín explicó que ese momento le permitió aceptar la partida de su hijo y encontrar la fuerza necesaria para continuar adelante por sus otros seres queridos. Hoy Aylín Mujica asegura que seguirá trabajando, viviendo y honrando la memoria de Mauro de la manera que él mismo le enseñó: sin dejar de volar, incluso en medio de la tragedia.