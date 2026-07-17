¿Aylín Mujica abandona Top Chef VIP tras la muerte de su hijo? Esto es todo lo que se sabe: VIDEO

Hace algunas horas, el periodista Javier Ceriani reportó la muerte de Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica, a los 30 años. Al principio, se tenía duda sobre la veracidad de la información. No obstante, el padre y la pareja del DJ confirmaron todo a través de redes sociales.

Una de las preguntas que más ha surgido en relación con este triste acontecimiento ha sido la participación de Aylín en Top Chef VIP, reality de Telemundo. Y es que la famosa estaba grabando el concurso en Colombia cuando se enteró de la triste noticia. ¿Abandona el proyecto? Esto es lo que se sabe hasta el momento.

Lee: Aylín Mujica revela que padece extraña enfermedad del corazón: “Un dolor en medio del pecho”

Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, murió / Redes sociales

¿De qué murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

Al menos de forma oficial, se desconocen las causas de muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica. Según reportó la periodista Mandy Fridmann en un enlace con el periodista Javier Ceriani, presuntamente habría sufrido un infarto derivado de una neumonía mal tratada.

Señaló que todo habría ocurrido en Bárbaros. Aparentemente, el músico viajó a ese lugar para ver un partido de béisbol junto a sus amigos y pareja. Informó que el hombre se habría puesto mal de forma repentina y no se pudo hacer nada para salvarle la vida.

Dijo que la actriz, presuntamente en cuanto supo el hecho, se trasladó hasta ese país para reconocer el cuerpo. Presuntamente, no le había querido informar nada a la familia hasta que corroborara que realmente era su hijo.

“Estaba con amigos. Viajó con amigos y, aparentemente, con la novia. La que sí viajó sola hasta allá fue Aylín. Se está haciendo cargo de absolutamente todo. En Miami se encuentran sus otros dos hijos junto al mejor amigo de Aylín. Ella no quiso decírselo a nadie… hasta que ella estuviera en Bárbaros y corroborara que sí fuera. Cuando ya supo, reunió a la familia en su casa para informarles. Está haciendo todo para repatriar el cuerpo de su hijo lo más pronto posible”. Mandy Fridmann

Mencionó que, previamente, la propia Aylín le recomendó a su hijo que no viajara hasta que se recuperara por completo de la supuesta neumonía. No obstante, él no habría hecho caso: “Cuando somos jóvenes, pensamos que nada nos puede pasar. Es un poco lo que le pasó a Mauro”, indicó.

De igual forma, comentó que lo ocurrido no sería investigado por la policía, ya que la muerte se habría catalogado como ‘natural’: “Dentro de la terrible tragedia, no intervino la policía, no hubo autopsia”, resaltó.

No te pierdas: Rey grupero revela que a Aylín Mujica le avergonzaba su relación: “Me negaba porque estoy macuarrito”

Aylín Mujica y su participación en Top Chef VIP tras la muerte de su hijo, Mauro Menéndez

Como se sabe, Aylín Mujica fue una de las confirmadas para la nueva temporada de ‘Top Chef VIP’. Para las grabaciones, la actriz se trasladó a Colombia. El reality está programado para estrenarse el 1 de septiembre, a través de la cadena Telemundo.

En el programa ‘En casa con Telemundo’, se confirmó que la celebridad sí se habría enterado de lo ocurrido con su hijo durante el rodaje y abandonó todo para viajar hasta Barbados.

“La acompañamos en este momento con todo nuestro cariño, apoyo y oraciones. Hay que recordar que Aylín se encontraba trabajando en el proyecto de ‘Top Chef VIP’ y recibió la noticia en ese instante… Aylín ha sido una madre maravillosa y los veía trabajar tanto de la mano. Estaba tan orgullosa de su nene”, señalaron los conductores.

No se sabe si la celebridad renunciará a este proyecto debido al luto. Y es que, hasta ahora, ni ella ni la producción de ‘Top Chef’ han dado ningún pronunciamiento oficial. En las redes sociales del show, se sigue anunciando a la celebridad como una de las participantes.

Para muchos, esto sería un indicativo de que continuará con las grabaciones, una vez que concluyan los trámites para repatriar los restos de su hijo a Miami y se sienta relativamente mejor para continuar con su compromiso.

Aylín Mujica fue confirmada para Top Chef VIP / Redes sociales

¿Cuántos hijos tiene Aylín Mujica y quiénes son sus padres?

Aylín Mujica, actriz y exparticipante de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’, tuvo un total de tres hijos de diversas relaciones, quienes son:

Mauro Menéndez (fallecido ): Aylín Mujica lo concibió cuando tenía 19 años. Su padre es el músico cubano Osamu Menéndez. Hasta su muerte, el joven de 30 años se desempeñaba como DJ, bajo el nombre artístico de Maahez.

): Aylín Mujica lo concibió cuando tenía 19 años. Su padre es el músico cubano Osamu Menéndez. Hasta su muerte, el joven de 30 años se desempeñaba como DJ, bajo el nombre artístico de Maahez. Alejandro Gavira Jr.: Nació en el año 2000. Su padre es el empresario mexicano Alejandro Gavira. No pertenece al medio artístico, por lo que no se saben muchos detalles sobre su vida.

Nació en el año 2000. Su padre es el empresario mexicano Alejandro Gavira. No pertenece al medio artístico, por lo que no se saben muchos detalles sobre su vida. Violeta: Fue producto de la relación fugaz entre Aylín y el actor venezolano Gabriel Valenzuela.

Según comentan allegados, la famosa siempre ha tenido una buena relación con sus hijos. Incluso ella misma ha dicho que su prioridad en la vida son sus retoños.

Mira: Niurka le advierte a Aylín Mujica que sacará sus trapitos sucios al sol: “yo sí te conozco”