Muere hijo de Aylín Mujica: quién era, de qué murió y cómo recibió la actriz la devastadora noticia

Una dolorosa tragedia golpeó a la actriz cubana Aylín Mujica. Diversos reportes señalan que Mauro Menéndez, su hijo mayor, murió a los 30 años mientras se encontraba en Barbados. Aunque las causas oficiales del fallecimiento no han sido confirmadas, información difundida por la periodista Mandy Fridmann apunta a que el joven habría presentado problemas de salud antes de viajar. La noticia tomó por sorpresa a la artista cuando recibió la llamada que cambió todo.

Mira: Aylín Mujica revela que padece extraña enfermedad del corazón: “Un dolor en medio del pecho”

¿Quién era Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

La noticia sobre la muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, ha generado conmoción entre los seguidores de la actriz y el público latinoamericano. El joven era el primogénito de la estrella de telenovelas y fruto de su relación con el músico cubano Osamu Menéndez.

Mauro tenía 30 años y estaba a pocos días de celebrar su cumpleaños número 31. A diferencia de su famosa madre, desarrolló su carrera principalmente dentro de la industria musical, donde destacó como DJ y productor.

Bajo el nombre artístico de MAAHEZ, Mauro Menéndez construyó su propio camino profesional. Quienes lo seguían en redes sociales conocían su pasión por la música electrónica, los viajes y los eventos deportivos, actividades que compartía con frecuencia con sus seguidores.

La vena artística no era casualidad. El joven heredó el talento y el gusto por el espectáculo de sus padres, especialmente de su padre, el músico Osamu Menéndez. Durante años mantuvo una relación cercana con su familia y era considerado una figura fundamental en la vida de la actriz cubana.

Lee: Lucero y Mijares sorprenden con participación en nueva telenovela de Telemundo

¿Cómo se enteró Aylín Mujica de la muerte de su hijo Mauro?

De acuerdo con la información difundida por la periodista Mandy Fridmann, Aylín Mujica recibió la devastadora noticia mientras se encontraba en Bogotá, Colombia, participando en las grabaciones del reality Top Chef VIP.

La comunicadora aseguró que la actriz quedó completamente devastada tras enterarse del fallecimiento de su hijo mayor. Según relató, la noticia llegó mediante una llamada telefónica durante la producción del programa.

“Aylín Mujica destrozada, fallece su hijo mayor Mauro, quien en unos días iba a cumplir 31 años… La terrible noticia la recibió mientras estaba en la grabación de ‘Top Chef VIP’ en Colombia” Mandy Fridmann

Tras conocer el fallecimiento, la prioridad de la artista habría sido trasladarse para iniciar los trámites correspondientes y reunirse con su familia. Hasta el momento, la actriz no ha emitido un comunicado oficial en sus redes sociales sobre la pérdida de Mauro Menéndez.

La dolorosa situación ha provocado innumerables muestras de apoyo hacia la actriz, quien siempre ha hablado públicamente del profundo amor que siente por sus hijos.

Mira: Rey grupero revela que a Aylín Mujica le avergonzaba su relación: “Me negaba porque estoy macuarrito”

Reportan la muerte del hijo mayor de Aylín Mujica / Redes sociales

¿De qué murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

Una de las preguntas que más se repiten desde que se dio a conocer el fallecimiento es: ¿de qué murió Mauro Menéndez? Sin embargo, la realidad es que hasta ahora no existe una versión oficial sobre las causas de su muerte.

Según reveló Mandy Fridmann, personas cercanas a Aylín Mujica señalaron que el joven habría estado enfrentando un cuadro de neumonía antes de realizar un viaje a Barbados para asistir a un juego de beisbol.

De acuerdo con ese reporte, la actriz le habría recomendado que no realizara el viaje y que priorizara su recuperación. No obstante, Mauro decidió continuar con sus planes.

“El joven estaba con neumonía y su madre le habría pedido que no viajara, que se cuidara. Sin embargo, fue igual” Mandy Fridmann

Más tarde, la familia recibió la llamada que nadie esperaba. Fridmann añadió que, aunque no existen detalles confirmados, “todo indica que habría sufrido un infarto”. No obstante, esta versión no ha sido validada oficialmente por familiares ni representantes de la actriz.

¿Mauro Menéndez era hijastro de Raquel Bigorra? Esta es la verdad detrás de la confusión

Tras darse a conocer la muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, decenas de usuarios comenzaron a preguntarse en redes sociales si el joven tenía algún parentesco con Raquel Bigorra. La duda surgió rápidamente entre quienes conocen la relación que existe entre ambas figuras de la televisión cubana.

Sin embargo, la respuesta es no. Mauro Menéndez no era hijastro de Raquel Bigorra. La confusión surge porque Alejandro Gavira, actual esposo de la conductora, fue pareja de Aylín Mujica y es padre de Alejandro Gavira Jr., medio hermano de Mauro Menéndez.

Es decir, aunque Mauro y el hijo de Raquel Bigorra compartían un vínculo familiar a través de Alejandro Gavira, el joven fallecido no era hijo del empresario ni hijastro de la presentadora. Mauro Menéndez era el primogénito de Aylín Mujica y nació de su primer matrimonio con Osamu Menéndez.

¿Quiénes son los papás de los hijos de Aylín Mujica y a qué se dedican?

La vida personal de Aylín Mujica también ha despertado interés tras la muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez. La actriz cubana es madre de tres hijos, cada uno fruto de distintas relaciones que marcaron etapas importantes de su vida.