María Victoria desconoce que Elsa Aguirre murió ¿por su estado de salud?; sus nietos lo revelan: VIDEO

El pasado miércoles 15 de julio, se confirmó la muerte de Elsa Aguirre, considerada una de las últimas divas del Cine de Oro mexicano, a los 94 años. Diversas celebridades como Ricardo Casares y Laura León no dudaron en pronunciarse ante este lamentable hecho.

Sorprendentemente, hay artistas que, pese a haber trabajado con ella en el pasado, aún desconocen lo ocurrido. Tal es el caso de María Victoria, quien hace algunos meses cumplió 103 años. ¿Cuál es la razón? Esto fue lo que dijeron sus nietos.

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María Victoria era muy cercana a Elsa Aguirre / Redes sociales/Mezcalent

¿De qué murió Elsa Aguirre, actriz del Cine de Oro mexicano?

De acuerdo con testimonios de sus allegados, Elsa Aguirre falleció durante la noche del pasado 14 de julio, en su casa de Cuernavaca. La causa oficial fue un infarto cardiorrespiratorio derivado de las complicaciones de salud que ya sufría.

“Fue aproximadamente a las 10 de la noche. Ella ya tenía un cuadro de enfermedades respiratorias que terminó en un paro cardiorrespiratorio”, señaló una de las enfermeras que la atendía para ‘Ventaneando’.

Esta persona también mencionó que la actriz ya tenía todo organizado para su último adiós. Deseaba que su funeral se realizara en Morelos y pidió que sus restos fueran cremados. Por su parte, un colaborador de la celebridad narró lo que pasará con sus cenizas.

“Estaba más que preparada. Quería (que sus cenizas estuvieran en) lo más alto, lo más lejos, entre naturaleza solamente”, indicó, reiterando que Elsa no le tenía miedo a la muerte.

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Elsa Aguirre murió el pasado 14 de julio / Redes sociales/Mezcalent

A María Victoria no le han dicho sobre la muerte de Elsa Aguirre por una contundente razón

En un encuentro con la prensa, los nietos de María Victoria confesaron que no han querido decirle nada a su abuela sobre el deceso de Elsa Aguirre. La razón es simple; consideran que la noticia podría afectar su estado de ánimo.

Al parecer, María y Elsa fueron grandes amigas. Los familiares de la actriz de 103 años también destacaron que ella se encuentra muy bien de salud, dentro de lo que cabe.

“No está enterada (de la muerte de Elsa Aguirre). Hoy la vimos, está muy sana. Este, queremos mantenerla con estas noticias positivas porque eso es lo que nos sigue dando María Victoria”. Nietos de María Victoria

Y agregaron: “Es amiga de toda la vida ella (Elsa Aguirre) y también Tongolele. Creo que son noticias que hay que cuidar y más a esa edad. También Silvia Pinal es una persona que quiere mucho, quiso mucho. Entonces, tratamos de mantenerla con puras noticias positivas”.

¿Quién es la actriz María Victoria y cuál es su estado de salud a sus 103 años?

María Victoria Gutiérrez Cervantes, mejor conocida solo como María Victoria, es una actriz, cantante y comediante mexicana originaria de Guadalajara. Tiene 103 años, lo que la convierte en la celebridad más longeva de México.

Inició su carrera en 1940 y se le vio en grandes producciones del Cine de Oro mexicano como ‘Pensión de artistas’ y ‘Del rancho a la televisión’. Se retiró de los escenarios en 2013, tras concluir su participación en ‘Perfume de Gardenia’. Desde ese entonces, se ha mantenido relativamente alejada de la vida pública.

En cuanto a su vida personal, tuvo un romance con Manuel Gómez, con quien concibió a su primera hija. Posteriormente se casó con Rubén Zepeda, con quien tuvo dos hijos más.

Sus nietos manifestaron que, si bien la actriz tiene problemas típicos de su avanzada edad, se encuentra bien: “Está muy bien, sana completamente, pero pues la edad es la edad. Al final ya sí a mí se me va la onda y imagínate esa edad ya de repente le cuesta un poquito de trabajo, pero está espectacular como siempre igual y guapa”, declararon.

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