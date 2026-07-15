Muere Elsa Aguirre: Así fue el último adiós de la leyenda del Cine de Oro mexicano, ¿Quiénes asistieron?

Durante las primeras horas de este miércoles 15 de julio, se confirmó la muerte de Elsa Aguirre, considerada una de las últimas divas del Cine de Oro mexicano, a los 95 años. En estos momentos, se está llevando a cabo su último adiós. Te contamos todos los detalles del funeral.

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Elsa Aguirre murió este miércoles 15 de julio / Mezcalent

¿La actriz Elsa Aguirre murió por una enfermedad?

A través de redes sociales, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer que Elsa Aguirre falleció en su residencia ubicada en Cuernavaca, Morelos. En el comunicado, resaltan su gran trayectoria y se solidarizan con sus familiares.

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Elsa Aguirre. Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano, célebre tanto por su talento dramático como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande”, se lee.

No se mencionaron las causas de muerte. No obstante, en ‘Ventaneando’ se reportó que habría perdido la vida por “causas naturales”. Todo parece indicar que la celebridad sufrió un infarto. No obstante, no se han dado más detalles de esto.

Por otra parte, Mary Sol Rico, una colaboradora de la actriz, comentó que Aguirre había sido hospitalizada días antes de su deceso debido a que estaba muy “delicada de salud” por una “fuerte enfermedad”. Indicó que la famosa fue quien decidió salir del nosocomio y regresar a su casa.

“Ella ya estaba delicada de salud, pero siempre optimista. Sí, tenía ya un tema de salud un poco complicado. Eso era como lo esperado, de acuerdo con los diagnósticos, pero siempre estuvo muy tranquila, muy bien atendida”, expresó.

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Elsa Aguirre habría estado delicada de salud en los últimos meses / Redes sociales

Así fue el funeral de la actriz Elsa Aguirre

Horas después de que se confirmara su deceso, se iniciaron los preparativos para el último adiós de Elsa Aguirre en una funeraria de Cuernavaca. Según mencionó la propia Mary Sol Rico, la actriz ya había preparado todo para este momento.

Señaló que no deseaba homenajes póstumos. Solo quería ser despedida por sus familiares y seres queridos. Por otra parte, un corresponsal de ‘Ventaneando’ informó que Elsa sería cremada el día de mañana, tal y como fue su voluntad. Sus cenizas pasarán a manos de una persona de hasta ahora identidad desconocida.

Las cámaras de TVNotas tuvieron acceso al funeral de la actriz. Familiares y amigos ya llegaron a la capilla en la que se ofrecerá una misa en su honor. Hasta el momento, no se ha visto a ninguna celebridad en el evento.

¿Qué famosos se despidieron de Elsa Aguirre?

Mediante diversos medios, algunos famosos han mandado sus condolencias por la muerte de Elsa Aguirre. Uno de los primeros en pronunciarse fue Ricardo Casares, conductor de ‘Venga la alegría’, quien dijo:

“La última gran diva de la Época del Cine de Oro de nuestro cine. Hermosa por dentro y por fuera. Se nos adelantó la gran Elsa Aguirre”.

La conductora Maxine Woodside, a través de su programa ‘Todo para la mujer’, recordó que, hace algunos meses, la entrevistó y prometió ir a su casa para comer algo. Lamentó que la cita jamás se concretara y le recomendó al público no dejar las cosas pasar.

Por su parte, Laura Zapata dijo:

“Con profunda tristeza, recibo la noticia de la entrañable Elsa Aguirre. Hoy México despide a una leyenda, pero su legado permanecerá para siempre en la historia. Descanse en paz”. Laura Zapata

En tanto que Juan José ‘Pepillo’ Origel la describió como “una de las mujeres más hermosas del mundo artístico”. Lamentó el hecho y le deseó un eterno descanso.

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