Muerte Elsa Aguirre: la dieta vegetariana que mantuvo fuerte a la diva del cine mexicano hasta sus 95 años

Durante la madrugada del 12 de julio se confirmó la muerte de Elsa Aguirre, leyenda del Cine de Oro mexicano. La noticia de su deceso se dio a conocer por el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), dejando un imborrable legado en el cine mexicano y un importante ejemplo de disciplina en su alimentación.

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Elsa Aguirre, diva del cine de mexicano. / Redes sociales

¿Cuándo y de qué murió Elsa Aguirre, diva del Cine de Oro mexicano?

Aunque la noticia de su muerte fue difundida por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) durante la madrugada del 15 de julio, a través de su cuenta se dio a conocer que falleció la noche del 14 de julio.

“Lamentamos informar que la noche del 14 de julio trascendió nuestra querida y admirada Elsa Aguirre rodeada de amor y atención en su casa de Cuernavaca, Morelos. La diva más hermosa que dio la época de oro del cine mexicano”, se lee en el comunicado difundido a través de sus canales oficiales.

Asimismo, agradecieron todas las muestras de respeto y cariño que le han brindado a sus seres queridos a través de mensajes y llamadas, pues aunque la actriz se alejó un poco de los reflectores en los últimos años, se mantuvo cerca de su público en videos difundidos en redes.

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Muere Elsa Aguirre a los 95 años.

¿Cuál era la dieta vegetariana y alimentación de Elsa Aguirre, diva del cine mexicano?

Durante una entrevista con Matilde Obregón, la actriz habló sobre los hábitos sanos que implementó en su vida tras cumplir los 90 años. Además de seguir una dieta vegana, practicaba yoga y se bañaba en agua helada.

Su primer acercamiento con la yoga ocurrió cuando aún no era tan común en México, pero desde que lo experimentó por primera vez le gustó: “Apenas comenzaba la yoga, yo estaba en una meditación, por lo que sentí una paz, una experiencia increíble”.

Respecto a su dieta, señaló que, aunque siempre tuvo un cuidado especial, a veces se dejaba consentir. Usualmente, en el desayuno disfrutaba de una variedad de frutas como papaya, mango y plátano, las cuales iban acompañadas de semillas y miel.

En cuestión de comida, disfruta de diversos platillos con variedad sin carne: “Un huevo cocido o estrelladito con unos nopales asados y de comida me tomo una buena ensalada con verduras preparadas o crudas”.

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La actriz Elsa Aguirre no comía carne. / Eric Omar López Vilchis

¿Por qué Elsa Aguirre, leyenda del cine mexicano, dejó de comer carne?

En esa misma entrevista, Elsa Aguirre, quien en sus últimas apariciones públicas estuvo acompañada de un generador de oxígeno, confesó que no recordaba la razón por la que se volvió vegetariana, pero estaba segura de que dejó las harinas y azúcares refinadas con el objetivo de morir lo más sana posible.

“Hace poco dejé los lácteos, como yo dejé la carne hace 60 años. ¿Cómo fue que lo dejé? Ni me acuerdo, ahora que sé cómo sufren los animalitos, menos”, explicó, y agregó: “Yo me quiero morir lo más sano que se pueda”.

Al momento, sus familiares no han dado a conocer la causa oficial del deceso de Elsa Aguirre.

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