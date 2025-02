Elsa Aguirre revela que su hermana, Alma Rosa , llevaba años sin ver a su hija: “No se sabe dónde está”

La actriz comparte que su hermana Alma Rosa tenía 7 años sin ver a su hija y hasta la fecha se desconoce su paradero.

El pasado 27 de enero falleció la actriz del cine de oro Alma Rosa Aguirre, a los 95 años. Su hermana, Elsa Aguirre, nos cuenta cómo han sido estos días sin ella.

¿Qué le pasó a la hermana de Elsa Aguirre?

“Después de la trascendencia de mi querida Almita estoy preparada. Sé que la vida tiene sus ciclos. Llega un momento en el que nuestro cuerpo está cansado, muy enfermo, y es necesario descansar. Hay que aceptarlo”.

“Me siento en paz. No me duele nada. Mis pulmones son los que están afectados. Es natural. El doctor dice que es por los años. No tengo temor de irme cuando Dios lo disponga”.

“Mi hermana murió en paz. No tuvo dolores. Dejamos la materia y se va nuestra alma. Es el término de un ciclo para renacer”. Elsa Aguirre

“Ella descansa. Lo percibo. Ya no estaba muy bien. Me decía: ‘Te amo’, pero no recordaba nada. Hizo una carrera muy bonita. Fue una excelente actriz y comediante”.

Mira: Elsa Aguirre fue reconocida con el “Pakal de oro 2024” y ¡posee una energía envidiable!

Elsa Aguirre y Alma Rosa. / Archivo

Elsa Aguirre revela dónde quiere que estén sus cenizas cuando muera

“De repente vienen recuerdos a mi mente y lloro, pero después digo: ‘Ella está bien. Ya no hay sufrimiento Ahora está en alegría. Sufrimiento es cuando nacemos. Allegar a este mundo estamos en modo supervivencia, haciendo hasta lo imposible para quedarnos”.

“Cuando iba a visitarla a La casa del actor (donde pasó sus últimos años) platicábamos y nos reíamos mucho”.

“La noticia de su muerte me la dieron por teléfono. No pude ir a despedirla, porque no me sentía muy bien. Recibí sus cenizas. Me hicieron el favor de traerlas a mi casa y les agradecí mucho”.

“Cuando yo me vaya quiero que lleven mis cenizas y las de mi hermana a una montaña apartada de todo. El apego y las dependencias son lo que más nos hace sufrir” Elsa Aguirre

Elsa Aguirre y Alma Rosa. / Archivo

Sobrina de Elsa Aguirre está desaparecida

Sobre la hija de Alma Rosa, reveló: “No se sabe dónde está Emma Isela. ¿Cómo es posible que ya no vio a su mamá? Dios quiera que esté bien. He tratado de ver si la localizan, pero nada. Lo último que supimos es que vive por Cancún.

“Tenía muchos años que no se veían. La última vez fue en Acapulco hace 6 años o más. Ya debe de tener como 71”.

Elsa Aguirre lanzará canción y libro sobre su vida

“En otro tema, Elsa Aguirre nos contó que toma clases de canto, porque va a estrenar una canción titulada ‘De mis labios a tus ojos’.

“Este tema es un resumen de mi vida. Dice: ‘La vida son momentos que debemos vivir. No hay que poner barreras para saber vivir’. No soy cantante profesional. Aunque he cantado en mis películas, ya no es la misma voz. Mi libro autobiográfico va a salir muy pronto y se llamará igual que la canción”.

“Soy una artista. Siempre me ha gustado cantar, bailar y actuar. El arte está en la vida. Hasta el último momento lo haré. Vivo contenta y disfruto del momento que me ha tocado”, concluyó.

Mira: Rafael Inclán otra vez es criticado, ahora sus fuertes declaraciones acerca de Elsa Aguirre, ¿Qué dijo?

Elsa Aguirre y Alma Rosa. / Archivo

¿Quién fue Alma Rosa Aguirre y su trayectoria?

Nació el19 de febrero de 1929 en Ciudad Juárez, Chihuahua.



Falleció el 27 de enero de 2025.



A los 16 años ganó junto con su hermana el concurso que la productora Clasa Films Mundiales organizó para elegir a jóvenes que integraran el elenco de la película El sexo fuerte (1945).



(1945). Realizó 34 películas, entre las que destacan:

Los viejos somos así (1948), Una gallega en México (1949), Nosotras las taquígrafas (1950), El siete machos (1950, con Mario Moreno Cantinflas.



En 1973 participó en Entre monjas anda en diablo, donde dio vida a Sor Ana. Fue su última película y trabajó al lado de Vicente Fernández y Angélica María.

Mira: Elsa Aguirre no asistió al funeral de su hermana Alma Rosa; le dedica mensaje ¿Qué pasará con sus restos?