Muere Lupita Torrentera, actriz y pareja de Pedro Infante, a los 93 años

México vuelve a vestirse de luto por la muerte de Lupita Torrentera, actriz y bailarina que fue pareja de Pedro Infante, a los 93 años. La noticia fue confirmada por la familia Infante.

A través de redes sociales, se lanzó una esquela para dar a conocer el suceso y dar detalles de los ritos funerarios que se harán para darle el último adiós.

“Las familias Infante y Michel, con profundo dolor y tristeza, hacemos de su conocimiento el sensible fallecimiento de la actriz y bailarina Lupita Torrentera”, se lee.

Te podría interesar: Muere actor, semanas después de perder a su hijo adolescente: “Mi esposo se fue a cuidar a su hijo”

¿De qué murió Lupita Torrentera, pareja de Pedro Infante?

En el mensaje, no se dio a conocer las causas del deceso de la celebridad o si tenía algún padecimiento grave. No obstante, se sabe que, hace algunas semanas, no pudo asistir a un evento que se tenía planeado en Panteón Jardín por complicaciones de salud no especificadas.

Su fallecimiento causó mucho revuelo en redes sociales, ya que, además de su relación con Pedro Infante, fue una de las actrices más destacadas del Cine de Oro de México. Los internautas no solo han lamentado el hecho, también le desearon todo lo mejor a sus familiares para que sobrelleven el duelo de la mejor manera posible.

Este 25 de abril, se llevará a cabo el funeral en Casa Pedregal, a partir del medio día. En tanto que sus restos serán cremados al día siguiente.

Lupita Torrentera, pareja de Pedro Infante / Redes sociales

¿Cómo fue la relación entre Pedro Infante y Lupita Torrentera?

Lupita Torrentera y Pedro Infante se conocieron cuando ella tenía 14 años y él 28, iniciando una relación en 1945. A lo largo de su romance, concibieron tres hijos; Graciela, Pedro Infante Jr. y Guadalupe Infante Torrentera.

Su primogénita falleció durante la infancia. En tanto de Pedro siguió los pasos de sus padres y ha incursionado en la actuación, así cómo en la música. Por su parte, Guadalupe Infante, mejor conocida solo como Lupita Infante, ha trabajado para preservar el legado artístico de su familia.

En 1951, Torrentera e Infante se separaron. Esto, después de que ella descubriera que el famoso seguía casado legalmente con María Luisa León.

Tan solo seis años después de la ruptura, Pedro Infante perdió la vida a los 39 años, en un accidente aéreo. El actor había salido del aeropuerto de Mérida y, tras unos minutos piloteando, perdió el control de la aeronave, chocando boca abajo en el patio de una casa.

Lupita Torrentera, pareja de Pedro Infante / Redes sociales

Mira: Sale a la luz trágico detalle de la muerte de famosa actriz de ‘La ley y el orden’

¿Quién es Lupita Torrentera, pareja de Pedro Infante?

María Guadalupe Torrentera y Bablot, más conocida en el mundo artístico como Lupita Torrentera, fue una actriz y bailarina que nació el 27 de septiembre de 1931 en la Ciudad de México.

Es una de las figuras más reconocidas de la Época del cine de oro mexicano. Si bien su proyecto más reconocido fue la cinta ‘Historia de un gran amor’ de 1942, también estuvo en otros filmes como:

‘Los miserables’

‘La vida inútil de Pito Pérez’

‘Coqueta’

‘El séptimo asalto’

‘El callejón de los cholos’

‘La mujer que engañamos’

Tras su ruptura con Infante, en 1951, se alejó de los escenarios y, con el tiempo, se casó con el locutor y actor León Michel, con quien tuvo tres hijos. Esta relación también acabó en una separación. Su última aparición en pantalla fue en 2002, cuando participó en ‘El callejón de los cholos’.

No te pierdas: Muere actor en plena obra de teatro: ¡Suspenden funciones en su memoria!