Muere actor de ‘Superman’ a los 87 años, ¿quién era Terence Stamp, el afamado ‘General Zod’?

Hollywood se viste de luto ante la muerte de Terence Stamp, actor mayormente conocido por interpretar al ‘General Zod’ en las películas de ‘Superman’, a los 87 años. La noticia fue confirmada por diversos medios internacionales.

De acuerdo con el sitio ‘Reuters’, el actor perdió la vida este domingo 17 de agosto. La familia envió un breve comunicado despidiéndose del afamado histrión.

“Deja atrás una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años”, se lee.

Muere Terence Stamp, actor que interpretó al General Zod / Redes sociales

Checa: Asesinan a influencer mexicano de 42 años; ¿quién era Camilo Ochoa, ‘el Alucín’?

¿De qué murió Terence Stamp, actor de ‘Superman’?

Hasta el momento, no se han revelado las causas de muerte de Terence Stamp, actor de ‘Superman’. De igual forma, se desconoce si tenía alguna enfermedad grave, ya que el histrión era muy hermético en cuanto su vida personal.

En redes sociales, se han empezado a especular las posibles causas de su fallecimiento. Una de las más sonadas ha sido que sufrió complicaciones de salud debido a su avanzada edad.

Sin embargo, esto no ha sido confirmado por la familia, que se ha negado a dar más declaraciones. No se ha revelado cuándo o dónde serán los ritos funerarios.

Por supuesto, los internautas no han dudado en lamentar lo ocurrido a través de redes sociales. También le han deseado todo lo mejor a su familia en estos momentos tan difíciles. Estos son algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales:

“Descanse en paz”

“Una leyenda que no será olvidada”

“Te extrañaremos”

“Pronta resignación a la familia”

“General Zod, está en nuestros corazones”

“Se fue un gran talento”

Te podría interesar: Muere querida presentadora de noticias el mismo día de su cumpleaños: “Estamos consternados”

¿Quién es Terence Stamp, actor de ‘Superman’?

Henry Terence Stamp, conocido simplemente como Terence Stamp, es un actor de origen británico que nació el 22 de julio de 1938. Desde joven, mostró interés por el arte y empezó haciendo obras de teatro en 1959.

Su debut oficial en el cine fue en 1962, con la cinta ‘La fragata infernal’. A partir de aquí, participó en más de 60 películas y series de televisión. También le dio voz a diversos personajes de videojuegos.

Algunos de sus proyectos más importantes fueron:

Superman (varias cintas de la franquicia)

Wall Street

El siliciano

Star Wars: Episodio I

Elektra

Big Eyes

Su última aparición en la pantalla grande fue en 2021, cuando apareció en ‘El misterio de Soho’, una cinta de terror británica.

En cuanto a su vida persona, se casó con la actriz australiana Elizabeth O’Rourke, en 2002, cuando él tenía 64 años y ella 29. Terminaron divorciándose en 2008. No tuvo hijos.

Muere Terence Stamp / Redes sociales

¿Qué decía Terence Stamp sobre su personaje de ‘General Zod’ en ‘Superman’?

Si bien el actor Terence Stamp tuvo una vasta carrera, fue mayormente reconocido por su papel como el General Zod en diversas películas de ‘Superman’ entre los años 60 y 80.

En diversas ocasiones, el histrión señaló que, pese a haber estado encasillado con este personaje por muchos años, fue una gran bendición, ya que le permitió abrirse paso en la industria cinematográfica.

“La gente no me reconoce como Terence Stamp, me reconocen como Zod. Voy al supermercado y no dicen ‘Mira, es Terence Stamp’, sino ‘¡Arrodíllate ante Zod!’”, relató.

Mira: Muere trágicamente Kseniya Alexandrova, Miss Rusia 2017; presunta expareja de Eduardo Verástegui