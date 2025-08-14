Muere trágicamente Kseniya Alexandrova, Miss Rusia 2017; presunta expareja de Eduardo Verástegui

El mundo del modelaje está de luto tras confirmarse la muerte de Kseniya Alexandrova, quien ganó el título de Miss Rusia 2017 y representó a su país en el certamen de Miss Universo de ese mismo año. La joven modelo y psicóloga de 30 años perdió la vida tras estar hospitalizada por semanas. Esto sabemos de su fallecimiento.

¿De qué murió Kseniya Alexandrova, Miss Rusia 2017?

De acuerdo con reportes del medio ruso RG, la muerte de Kseniya Alexandrova fue derivado de un accidente que sufrió mientras viajaba como copiloto, acompañada de su esposo, quien conducía el vehículo. Según el portal, el automóvil impactó contra un alce que se cruzó inesperadamente en la carretera. El choque fue tan severo que Alexandrova sufrió un traumatismo craneoencefálico. Al momento, no han compartido la fecha del siniestro, algunos medios locales indicaron que fue a finales de julio.

Se dice que, tras el accidente, fue trasladada al Instituto de Investigación Sklifosovsky, donde permaneció en cuidados intensivos durante varias semanas antes de fallecer. Su muerte fue confirmada por la agencia de modelos Modus Vivendis, donde comenzó su carrera a los 19 años.

“El equipo está devastado. Kseniya no solo era una modelo destacada, sino también una persona luminosa, cálida y profundamente inspiradora”, expresó la agencia en un comunicado difundido en redes sociales.

Lee: Muere famosa actriz brasileña de cine para adultos, a los 28 años de edad en Perú

Ksenia Alexandrova Miss Rusia 2017 / IG: modus_vivendis

¿Quién fue Kseniya Alexandrova, Miss Rusia 2017?

Kseniya Alexandrova nació en Moscú, Rusia, y desde joven demostró una gran versatilidad profesional y académica. Inició su carrera como modelo a los 19 años, firmando con la agencia Modus Vivendis, una de las más prestigiosas del país.

Dicha agencia la llevó a destacarse rápidamente en el mundo del modelaje, participando en campañas, pasarelas y concursos de belleza.

En 2017, alcanzó reconocimiento internacional al ser coronada como Miss Rusia y representar a su país en el certamen de Miss Universo, realizado en Las Vegas. Paralelamente a su carrera en el modelaje, Kseniya apostó por su formación académica. Se graduó en Finanzas por la Universidad Rusa de Economía Plejánov, una de las más reconocidas del país.

Más adelante, decidió orientar su carrera hacia el área humana y se tituló como psicóloga en la Universidad Pedagógica de Moscú, donde encontró una nueva vocación al servicio de la salud mental.

Te puede interesar: Muere querido cantante y modelo a los 81 años tras una enfermedad avanzada; su esposa se pronuncia

Kseniya Alexandrova / Redes sociales y Canva

¿La modelo Kseniya Alexandrova fue pareja de Eduardo Verástegui?

Durante el rodaje de la película Sound of Freedom en Cartagena, en 2018, comenzaron a circular rumores sobre una posible relación entre el actor mexicano Eduardo Verástegui y la modelo rusa Kseniya Alexandrova, quien fue Miss Rusia y representante en Miss Universo 2017.

Diversas publicaciones en redes sociales, especialmente en Instagram, mostraban a ambos compartiendo tiempo fuera del set, lo que dio pie a especulaciones entre los seguidores y la prensa de espectáculos sobre un posible romance.

A pesar del revuelo, nunca se confirmó oficialmente que existiera una relación sentimental entre ellos. En febrero de 2025, Verástegui habló públicamente para desmentir varios rumores sobre su vida privada. Aunque no mencionó directamente a Alexandrova, sí calificó esas versiones como parte de intentos por desprestigiarlo y afectar su imagen pública.

Hasta ahora, Verástegui no ha hecho declaraciones sobre la muerte de Kseniya, lo que deja el tema en el terreno de la especulación.

Lee: Muere reina de belleza tras viajar a Turquía por una cirugía; había sido reportada como desaparecida

Kseniya Alexandrova y Eduardo Verástegui / Redes sociales y Canva

¿Con quién se caso la modelo rusa Kseniya Alexandrova, Miss Rusia 2025?

Kseniya Alexandrova acababa de iniciar una nueva etapa personal. El pasado 22 de marzo, apenas cuatro meses antes del accidente, se había casado, iniciando una nueva vida al lado de su esposo, cuya identidad no ha sido revelada.

La pareja disfrutaba de sus primeros meses de matrimonio cuando ocurrió la tragedia. Apenas cuatro meses después de la boda, un accidente automovilístico terminó con la vida de Kseniya. Su boda, que en su momento fue motivo de alegría, hoy es recordada con tristeza por sus seguidores, amigos y seres queridos, como uno de los últimos capítulos en su vida.

Lee: Influencer y modelo muere tras un ataque de pánico; se soltó el cinturón del paracaídas: VIDEO estremecedor

Kseniya Alexandrova boda / Redes sociales y Canva