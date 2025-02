Muere famosa actriz a los 33 años al dar a luz, revelan las causas y que su bebé también falleció

El mundo del espectáculo se conmocionó ante el sensible fallecimiento de Angy Morad, una actriz, modelo y Miss Mundo nacida en Siria, a los 33 años, mientras daba a luz a su segundo hijo.

La noticia fue confirmada por Annie Orfali, madre de la celebridad. A través de redes sociales, se dijo muy dolida por la pérdida de su hija.

“No lloré solo cuando te fuiste, pero lloré cuando me desperté por la mañana, tomé mi teléfono para hablar contigo y olvidé que desde anoche ya no estabas aquí. Lloré cuando cerré la puerta de mi habitación para descansar, tus recuerdos me rodearon en cada esquina y no encontré escapatoria”, escribió.

Angy Morad / Redes sociales

Checa: ¡Caótico divorcio! Actriz de ‘El diario de Daniela’ cerró ciclos y revela que ya hay alguien más en su vida

¿De qué murió la actriz Angy Morad?

Según medios locales, la joven perdió la vida a causa de una neumonía que contrajo durante su embarazo. Aparentemente, la enfermedad empezó como un virus. No obstante, se fue complicando poco a poco para finalmente matarla mientras daba a luz a su segundo hijo. Al parecer, durante el parto, presentó complicaciones pulmonares que desembocaron en su fallecimiento.

Por otra parte, la madre de Morad reveló que, en su momento, los doctores quisieron tratar a su hija con medicamentos. Sin embargo, ella se negó rotundamente, ya que temía afectar a su bebé.

“Mi hija solo tenía inflamación y le hicieron pruebas en Líbano; no había virus, pero tenía miedo de tomar medicamentos. Eso se convirtió en una fuerte infección; descuidó su salud”, puntualizó.

Y añadió “Cuando estás dando a luz, eres un ángel, ahora estás en el cielo, fuiste la más misericordiosa, dejaste este mundo y te fuiste. No tuve suficiente de ti”,

No te pierdas: Muere Yolanda Montes, ‘Tongolele’, legendaria actriz y bailarina, a los 93 años

Esposo de Angy Morad se dice “devastado” ante la muerte de la actriz

Por otro lado, el esposo de Angy señaló que aún no puede procesar la pérdida de la actriz: “Lloro a mi esposa, a mi amante, a mi compañera de vida, que me dejó con el corazón roto tras su partida y me dejó un vacío interminable”, escribió a través de redes sociales.

También dio a conocer que, poco después de la muerte de la famosa, su recién nacido también perdió la vida: “Mi compañera de vida se fue antes de poder abrazar a su hijo, a quien esperaba con añoranza, y hoy mi hijo Ali Samer Haqi se unió a ella”, puntualizó.

Angy Morad / Redes sociales

¿Quién era Angy Morad?

Angy Morad fue una modelo y actriz nació en 1992, en Siria. Desde muy joven, mostró interés por el medio artístico y decidió estudiar en el Instituto Superior de Arte Dramático, de Damasco, donde se graduó en 2008.

Tras terminar su carrera, participó en diversas series como Al Gharib y Baqaa Daw 13. También comenzó su carrera de modelo e incluso fue coronada como Miss Mundo Asia en 2017.

En 2020, decidió tomarse un descanso y regresó a las pantallas en 2023 con la serie Souq Al Haramia, que se estrenó el 19 de enero de este año.

Mira: Actriz de Netflix denuncia despido por sobrepeso y emprende demanda legal