Asesinan a influencer y bailarina de 29 años; sospechan que su novio pudo estar involucrado con su muerte

La industria del espectáculo se vio conmocionada ante la inesperada muerte de la influencer y bailarina Ariela ‘la Langosta’, a los 29 años. La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de ‘Opus Lounge’, un restaurante en Nueva York donde trabajaba como mesera.

“Hoy la vida nocturna pierde un ángel. Con inmensa tristeza despedimos a nuestra gran amiga y compañera de tantos años, Ariela. Su luz, su alegría y su compañía siempre fueron parte de nuestros mejores momentos, dentro y fuera de Opus Lounge”, se lee en el comunicado de despedida para la creadora de contenido, compartido el pasado 17 de agosto.

¿De qué murió la influencer y bailarina Ariela ‘la Langosta’?

De acuerdo con los primeros reportes, la influencer Ariela ‘la Langosta’, supuestamente, conducía de regreso a su casa en Nueva York durante la madrugada del pasado 17 de agosto, tras una noche de fiesta. En algún punto de su camino, fue interceptada y atacada con un arma.

Según revelaron, cuando las autoridades llegaron al lugar de los hechos, encontraron a la influencer con múltiples impactos de bala. Se reportó que habría muerto casi de forma instantánea.

Las autoridades detuvieron a Nata Cartier, su pareja, para interrogarlo. Según lo informado por el diario dominicano ‘El Caribe’, el hombre formaba parte de una operación que investigaba a una red criminal.

Debido a esto, se tienen varias teorías de lo ocurrido. Si bien las investigaciones siguen, estas son las dos teorías principales sobre el supuesto motivo del ataque que circulan en redes sociales:

Ariela ‘la Langosta’ fue “confundida” y el objetivo principal era su novio

Los responsables atacaron a Ariela ‘la Langosta’ para mandarle un mensaje a su novio.

Hasta el momento, los familiares de Ariela ‘la Langosta’ no se han pronunciado ante la muerte de la bailarina e influencer, por lo que se desconoce cuándo o dónde serán los ritos funerarios.

Influencer Ariela ‘la Langosta’ / Redes sociales

¿Cómo despidieron a la influencer y bailarina de Ariela ‘la Langosta’ tras ser asesinada?

Como era de esperarse, los fanáticos de la bailarina Ariela ‘la Langosta’ lamentaron su muerte y llenaron las redes sociales de mensajes deseándole todo lo mejor a la familia. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Qué triste”

“Pronta resignación a la familia”

“Debió conseguirse un novio normal”

“Pobre Ariela”

“Dios mío, ojalá encuentren al culpable”

“Justicia para Ariela”

“Que descanse en paz”

La influencer era cercana a diversos artistas del genero urbano, principalmente a Tekashi 6ix9ine, con quien llegó a trabajar en diversos proyectos. Tras enterarse del deceso, el artista compartió varios clips junto a la creadora de contenido, acompañado del siguiente mensaje: “No existe un corazón más lindo”.

Ariela ‘la Langosta’ / Redes sociales

¿Quién fue Ariela ‘la Langosta’, bailarina que murió el 17 de agosto?

Ariela ‘la Langosta’ era una influencer, bailarina y mesera de origen dominicano que residía en Estados Unidos. Tenía 29 años al momento de su muerte. Ganó notoriedad en redes sociales por subir contenido relacionado con la moda, belleza, baile y estilo de vida.

Trabajaba en diversos clubes nocturnos como Ikon New York, Opus Lounge y Starlets of New York, donde era muy querida. Fue muy cercana a Tekashi 6ix9ine y fue reconocida por diversos artistas como Cardi B.

Se desconoce si tenía hijos. No obstante, se sabe que tenía un noviazgo serio con Nata Cartier, quien se especula está relacionado con su muerte.

