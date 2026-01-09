Patricia Reyes Spíndola de luto: Anuncia muerte de Roberto Escobedo, actor de ‘La hora marcada’

La farándula mexicana sigue de luto. Hce algunas horas, Patricia Reyes Spíndola confirmó la muerte de Roberto Escobedo, actor mayormente conocido por su participación en el programa ‘La hora marcada’. La actriz usó sus redes sociales para despedirse de quien llegó a ser su maestro. Esto se sabe.

Roberto Escobedo, actor de La hora marcada / Redes sociales

¿De qué murió Roberto Escobedo, actor de ‘La hora marcada’?

Mediante Instagram, Patricia Reyes Spíndola dio a conocer que Roberto Escobedo murió durante la mañana de este viernes 9 de enero. La actriz recordó que fue un gran pilar en su formación artística y mencionó un poco de su trayectoria.

“Hoy se adelantó el maestro Roberto Escobedo. Amigo, guía de generaciones de niños y adolescentes en @mmstudiomx con quien compartí un cuarto de siglo de creatividad, risas, pasión, paciencia y disciplina”, indicó.

Para finalizar, afirmó que deja una huella en el mundo del espectáculo y expresó el gran amor que siempre le tendrá: “¡Te quiero, Roberto, te admiro y te agradezco el camino compartido! Sé que estarás bailando y cantando como siempre en el cielo”, añadió.

No mencionó las causas de muerte. En tanto que, en redes sociales, se anunció que los ritos funerarios comenzarán hoy, a partir de las 7pm, en una funeraria de la Ciudad de México.

¿Quién era Roberto Escobedo, actor de ‘La hora marcada’?

Roberto Escobedo era un actor, maestro, escritor y productor de teatro mexicano. Tenía 67 años al momento de su muerte. Egresó de la Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano, con una Licenciatura en Pedagogía del Instituto Andrés Soler de teatro.

Aunque fue principalmente conocido por su participación en ‘La hora marcada’, también ha destacado en otros ámbitos como la producción de obras teatrales. Algunos de sus proyectos son:

“La Semilla Mágica”

“Más Allá de la Imaginación”

“Aladino y la Lámpara Maravillosa”

“Al Diablo con Esos Diablos”

Fundó su propia productora teatral llamada “Roberto Escobedo Presenta… Compañía de Repertorio”. Durante más de tres décadas, trabajó como maestro en el MM Studio, una escuela de actuación en la Ciudad de México fundada por Patricia Reyes Spíndola.

Aquellos que llegaron a trabajar y/o estudiar con él lo describen como alguien agradable, profesional y de buen corazón.

¿Dónde ver ‘La hora marcada’?

La hora marcada es un unitario que cuenta diversas historias de terror, teniendo como protagonista a ‘la Mujer de negro’, quien representa la muerte. Se estrenó en 1989 y cada capítulo fue dirigido por distintos directores como Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro.

Se puede ver a través de la plataforma de VIX, así como en diversos canales de YouTube. Es considerada como una de las series más importantes de México.

