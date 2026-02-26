Héctor Zamorano: Filtran imágenes del féretro del exacadémico en su funeral; así fue su último adiós

La muerte de Héctor Zamorano volvió a reunir, aunque en circunstancias distintas, a quienes formaron parte de la primera generación de “La academia”. El cantante falleció el martes 24 de febrero a los 47 años, y la noticia generó reacciones inmediatas entre sus excompañeros, familiares y seguidores.

Héctor Zamorano / Redes sociales

¿De qué murió Héctor Zamorano, exacadémico de La academia?

La noticia del fallecimiento fue confirmada el 24 de febrero. De acuerdo con la información dada a conocer por su familia y difundida en el programa Ventaneando, el exintegrante de La academia murió a causa de un paro respiratorio.

Su padre, Roberto Zamorano, explicó que el cantante enfrentaba una enfermedad crónica que deterioró su salud en los últimos meses. Según sus declaraciones, el cuerpo de Héctor “no aguantó más”. También expresó que, en los días previos, la familia permaneció unida y acompañándolo.

El hermano del cantante detalló que pudieron estar con él durante un periodo prolongado antes de su fallecimiento, tiempo que aprovecharon para cuidarlo y mantenerse cerca. La familia señaló que, aunque la situación fue difícil, consideran que ahora descansa tras el sufrimiento derivado de sus problemas de salud.

Héctor Zamorano tenía 47 años y radicaba en Veracruz. Su muerte causó impacto entre quienes siguieron su paso por el reality musical en 2002, donde fue el primer eliminado de la competencia.

Héctor Zamorano estuvo internado en psiquiátrico / Redes sociales

¿Qué dijo Toñita sobre la muerte de Héctor Zamorano?

A través de su cuenta de Instagram, Toñita, exintegrante de La academia publicó un video en el que aparece junto a sus excompañeros de la primera generación del programa. En el mensaje que acompañó la grabación, recordó la convivencia que compartieron durante su participación en el reality.

La cantante señaló que sólo quienes vivieron esa etapa conocen lo que atravesaron como grupo. En su publicación escribió que no fueron días, sino años de convivencia, en los que compartieron experiencias personales y momentos complejos.

En su mensaje también mencionó que, en aquel tiempo, fueron señalados y desacreditados. Indicó que algunas personas los calificaron de “locos” o de fingir actitudes para llamar la atención. Según sus palabras, atravesaban situaciones personales difíciles y estaban “rotos”.

Toñita expresó que, en su caso, provenía de una “familia rota” y que dentro del programa encontró “hermanos de vida”. Al referirse directamente a Héctor, escribió que pudo darle el último adiós y verlo por última vez, lo que describió como un momento inevitablemente emotivo.

Un elemento que llamó la atención fue la revelación de que el cantante guardó un secreto suyo hasta los últimos días de su vida. “Gracias por guardar mi secreto hasta los últimos días de tu vida…”, escribió la intérprete, sin ofrecer más detalles sobre el contenido de esa confidencia.

En otra publicación Toñita expresó sus condolencias y recordó lo vivido dentro de La academia:

“Aun recuerdo hace casi 24 años los primeros al ruedo cuando inicio la academia nos juntaron por ser jarochos yo moría me decías: ‘calma tu disfrutalo’ y yo hecho un manojo de nervios y tu parecías como si nada... Siempre uno de los que decíamos reencuentro y ahí estabas al pie del cañón en ensayos disciplinados, me es difícil aceptar pero se que todos partiremos algún día descansa en paz pashito” Toñita

Toñita se despide de Héctor Zamorano / Captura de pantalla

¿Cómo fue el funeral de Héctor Zamorano en Veracruz?

El funeral Héctor Zamorano se llevó a cabo en una funeraria del estado de Veracruz, lugar de origen del cantante. El equipo de Ventaneando asistió al velatorio y mostró imágenes del último adiós.

Según lo transmitido, el féretro permaneció abierto. Era de madera en tono rojizo y sobre él colocaron una fotografía del cantante, un rosario y un ramo de flores. En la sala destacaban arreglos florales blancos.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue una gran corona enviada por los integrantes de la primera generación de La academia. El padre de Héctor expresó que recibir ese arreglo fue significativo para la familia, ya que interpretó el gesto como una muestra de que lo recuerdan con cariño.

En entrevista, Roberto Zamorano declaró que en los últimos días su hijo sufrió complicaciones derivadas de su enfermedad. Señaló que la familia deseaba que dejara de padecer y pudiera descansar. Reiteró que la causa del fallecimiento fue un paro respiratorio.

El ambiente descrito en el funeral fue tranquilo y marcado por el recogimiento de familiares y amigos cercanos. La ceremonia se realizó de manera privada, aunque con la cobertura del programa de espectáculos que dio seguimiento a la noticia desde el anuncio de su muerte.

