Emiliano Aguilar destapa amenazas de muerte y cita a su presunto amenazador en persona: ¿estuvo en peligro?

Emiliano Aguilar, primogénito de Pepe Aguilar, vuelve a estar en el centro de la polémica tras revelar que ha recibido amenazas de muerte a través de redes sociales. El cantante de música urbana, hijo de Pepe Aguilar, compartió un video en Instagram, donde expuso los mensajes intimidatorios que, asegura, le han enviado de forma constante.

Sus declaraciones encendieron la alarma entre sus seguidores, especialmente porque confesó que los mensajes incluían advertencias directas sobre encontrarlo y hacerle daño en Jalisco, estado donde reside actualmente.

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre las amenazas de muerte?

En el video publicado en su cuenta oficial, Emiliano Aguilar, famoso rapero mexicano, explicó que desde hace meses recibe mensajes agresivos en los que incluso le aseguran que le van a quitar la vida. Según relató, uno de los usuarios era particularmente insistente.

“Hace unos meses había una persona que constantemente me mandaba mensajes en Instagram: que me iba a matar, que me iba a encontrar. Aquí en Jalisco, yo vivo aquí en Jalisco y era constante” Emiliano Aguilar

El cantante detalló que este tipo de mensajes no han sido aislados, pues con frecuencia recibe comentarios negativos y advertencias sobre su seguridad. Sin embargo, dejó claro que no se siente intimidado y que no piensa frenar su actividad en redes sociales ni su carrera artística por este tipo de situaciones.

Sus palabras generaron reacciones divididas: mientras algunos seguidores le pidieron que tome precauciones, otros aplaudieron su postura firme ante el acoso digital.

Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Cómo confrontó Emiliano Aguilar a quien lo amenazó de muerte?

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando reveló que decidió enfrentar directamente a uno de sus presuntos agresores. Emiliano contó que incluso lo retó a verse en persona para aclarar la situación.

“Le hablé y le dije: ‘¿Dónde andas, carnal? Hay que vernos’. Y cuando fui, no estaba”, relató en su Instagram.

Con esta anécdota, el artista quiso evidenciar que, desde su perspectiva, muchos de los llamados “haters” solo se escudan detrás de una pantalla. Aseguró que cuando se trata de dar la cara, desaparecen.

Además, lanzó un mensaje directo a quienes lo critican o amenazan: “Todos estos que dicen algo… y si sí, por favor, aquí estoy”, sentenció, dejando claro que no piensa esconderse.

Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Emiliano Aguilar tiene miedo por su seguridad en Jalisco?

Pese a la gravedad de las amenazas, Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, insistió en que no vive con miedo. Reconoció que los mensajes pueden sonar alarmantes, pero considera que en la mayoría de los casos no pasan de ser palabras.

“A lo que voy con esta historia es que nadie va a hacer nada. Hay muchas personas que me dicen cosas aquí, pero nadie va a hacer nada. Mañana haré un video, después otro… Son puros comentarios”, expresó con firmeza.

El cantante sostuvo que muchas de las personas que envían odio o amenazas no se atreverían a confrontarlo cara a cara. Para él, todo queda en advertencias virtuales que no se concretan.

