Marcela Rubiales explota contra Emiliano Aguilar tras compararla con una momia y lanza fuerte mensaje

Marcela Rubiales, media hermana de Pepe Aguilar, reaccionó ante los ataques y burlas que su sobrino Emiliano ha publicado en redes sociales contra ella, en medio del conflicto que este tiene con su familia. La intérprete de regional mexicano considera que es necesario llamarle la atención al joven cantante.

Emiliano Aguilar vuelve a encender la polémica con su tía Marcela Rubiales. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Marcela Rubiales tras la burla de Emiliano Aguilar en redes sociales?

Entre los ataques que Marcela Rubiales ha recibido, destaca que recientemente su sobrino, hijo mayor de Pepe Aguilar, la comparó con una momia. Ella nos dijo por qué respondió a su publicación: “Hay veces que me gana mi carácter y por eso luego le contesto por mi hermano. Ahora él va conmigo. No sé qué onda. Pero sí me parezco, ¡caray! (ríe). Yo nunca he sido grosera con él. Solo es darle un jalón de orejas a mi sobrino. De todas formas, lo quiero mucho. Lo conocí antes de que naciera. Claro que me duele mucho”.

La tía de Emiliano no se explica por qué él actúa de esta manera, ya que asegura que era distinto: “Pues no (convivió con él) como quisiera, porque yo viajaba mucho por mi trabajo. Mi hermano también viajaba mucho. Coincidíamos más, porque estaba mi mamá (Flor Silvestre). Lo veía. Era buen muchacho, tranquilo. No sé qué le pasa o si es por lo que fuma”.

En redes, Emiliano comparó a su tía con una momia y ella le contestó.

¿Por qué Marcela Rubiales cree que Emiliano Aguilar necesita terapia y apoyo psicológico?

Desde el punto de vista de Marcela Rubiales, su sobrino necesita apoyo psicológico. “Siempre se lo he dicho: Que vaya a terapia. Él se ofende y cree que uno se lo dice porque está loco. Yo voy a terapia y mucha gente también lo hace, porque te ayuda a ser mejor persona y a superar tus problemas”.

Emiliano le dejó claro que no se metiera con él, ya que aseguró que su tía tiene cola que le pisen, y está dispuesto a hablar, pero ella comentó:

Marcela Rubiales “Mi sobrino dijo que en el pasado yo había separado a la familia. ¿De qué habla? ¿Qué le hice? Al contrario, siempre les di amor a mis padres, Paco Malgesto y Flor Silvestre, y a don Antonio, a quien quise muchísimo. Soy una persona normal. He cometido errores. Lo que he pasado es lo que tenía que vivir para ser lo que soy ahora: Una mujer fuerte. Estoy preparada para responder a sus agresiones”.

¿Cómo defendió Marcela Rubiales a Pepe Aguilar de los insultos de su hijo Emiliano?

Marcela Rubiales defendió a Pepe Aguilar de los insultos que ha recibido por parte de Emiliano. “No se vale, porque mi hermano es una persona íntegra, dedicada a su trabajo, con respeto a la gente. Me tocó ver cómo educó a sus hijos Leo, Angelita y Aneliz, y cuando llegaba Emiliano. Tal vez no le gustó la disciplina”.

Esto es lo que piensa la intérprete sobre el coraje y enojo de su sobrino hacia su familia:

“Por un lado, le ha funcionado, no tanto conmigo, sino con su papá. Creo que ha de tener gente que lo aconseja, porque es un muchacho noble. No sé qué le pasa”. Marcela Rubiales

Marcela Rubiales habría contestado a Pepe Aguilar / IG: @marcelarubiales / @angela_aguilar_

Destacó que Pepe siempre ha estado al tanto de su hijo: “Es un muchacho atendido por su padre. Claro, a la distancia, porque él vivía con su mamá. Habla como si lo hubieran abandonado, pero nadie lo hizo. Solo se lo llevaron. Pepe siempre estuvo al pendiente de él. Lo ayudó a no estar en la cárcel. Cuando lo arrestaron, lógico que no le vas a dar un premio. Sin embargo, le evitó 30 años de cárcel y la sentencia quedó en que estaría en una institución y después en arresto domiciliario. ¿Ustedes creen que un padre que no está presente hace eso? Otro lo dejaría ahí y así te libras de él. Siempre pendiente, tanto de él, como de Aneliz, cuando se enfermaba”.

En la opinión de Marcela, su sobrino debería buscar a su padre. “Creo que se siente desplazado, pero si quieres ver a tu papá, le llamas. Al menos, así le hacía cuando quería ver a mi mamá. Le preguntaba si me invitaba y me quedaba con ella por 1 mes. Aunque Pepe sí lo buscó, incluso ahora que es muy grosero”.

Marcela nos reveló:

Marcela Rubiales “A mí me da miedo. Yo lo busco a través de mensajes directos. Es que es muy grosero, y no porque no le pueda contestar, no creo que yo tenga que hablarle, sino más bien él es quien tiene que buscar a su padre. No creo yo ser la indicada para hablarle”.

Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar tienen una relación muy complicada. / IG: @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilarT.Y/ @gordoelpugaguilar

¿Marcela Rubiales asegura que Emiliano Aguilar está “enojado con la vida” y usa el conflicto con su papá para ganar fama?

Marcela Rubiales piensa que Emiliano está enojado con la vida. “Pero ¿de qué se queja? Le ha funcionado hablar de su papá y ve dónde está, cuántos seguidores tiene. Y no me digan que tiene una carrera artística muy grande. Si no son enchiladas. Lo vivieron su padre y sus hermanos, a pesar de todo el odio que hay hacia ellos y las faltas de respeto”.

Reitera que, a pesar de todo, le tiene mucho cariño a Emiliano: “Quiero mucho a mi hermano y a mi sobrino. No saben qué linda Navidad pasamos con mis hermanos. Estuvimos Paco, Dalia, Pepe y su familia, y yo le doy gracias a Dios de que, a pesar de estar rodeada de tanto odio, tenemos tanto amor y tanta hermandad”.

Su deseo es que por fin dejen atrás los problemas. “Claro que sí me gustaría ver a mi familia unida, y a ese muchacho, a quien siento tan perdido, tan solo, cuando tiene una familia maravillosa. No saben cómo son ellos de cariñosos. ¿Cómo no los voy a defender? Conozco la historia”.

¿Qué mensaje final le envió Marcela Rubiales a Emiliano Aguilar para que deje el odio y busque a su papá?

Por último, la cantante Marcela Rubiales le manda un mensaje a su sobrino:

“Que llame a su papá y le pida perdón. Todos lo esperamos con los brazos abiertos. Queremos que triunfe. Que se deje de odio y resentimientos. Quien la hace la paga. Somos su familia, él me falta al respeto y yo a él lo respeto mucho. Me duele verlo así”.

¿Quién es Marcela Rubiales, la cantante de regional mexicano que enfrenta a Emiliano Aguilar?

Debutó actuando y cantando en radio y teatro en los años 70. Trabajó como locutora en el programa Complicadísimo, por 4 años.

Trabajó en el cine, en la película Lamberto Quintero, junto a Antonio Aguilar (†), y con ‘Capulina’ (†) en la cinta Mi compadre Capulina.

Fue conductora del programa Nuestra gente. Después, fue telefonista en el programa Operación convivencia.

Participó en la telenovela La venganza. En teatro estuvo en la obra Don Juan Tenorio.

Debutó como cantante en los años 80, con un disco de género tropical. Grabó 7 álbumes, como La verdad de la verdad, Échale un quinto al piano y Muy norteña.

Tuvo su propio show ecuestre.