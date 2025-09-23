Hermana de Pepe Aguilar le recuerda a Emiliano: “Tu mamá no te aguantaba y te mandó con tu papá”

En medio de pleito familiar, Marcela Rubiales le recuerda a su sobrino Emiliano todo lo que su papá, Pepe Aguilar, ha hecho por él: “Las drogas no son buenas. Está lleno de resentimiento. Eso que dice de que su padre nunca estuvo con él es una mentira, y me consta”. Tras el reciente pleito entre Emiliano Aguilar y su medio hermano Leonardo, su tía, la cantante Marcela Rubiales, intentó poner un alto al rapero a través de su cuenta de Instagram. Esto le generó molestia y en un video le pidió que no se metiera. La llamó “tía metiche” y “momia”.

Te puede interesar: Emiliano Aguilar sorprende al cantar corridos y desata rumores sobre su debut en el regional mexicano

Post de Emiliano Aguilar donde le dice momia a su tía Marcela Rubiales / Archivo TVNotas / redes sociales

¿Qué dijo Marcela Rubiales sobre el pleito de su hermano Pepe y su sobrino Emiliano Aguilar?

La hija de Flor Silvestre (†) y Paco Malgesto (†) le recuerda a Emiliano todo lo que su papá, Pepe Aguilar, ha hecho por él. Considera que está siendo irrespetuoso con su familia por el supuesto consumo de sustancias tóxicas:

“Las drogas no son buenas, para empezar (Emiliano ha dicho que tiene adicción a la mariguana)”.

“Está lleno de resentimiento, no sé por qué. Eso que dice de que su padre nunca estuvo con él es una mentira, porque siempre ha estado, y me consta. Pepe lo único que ha hecho es ayudarlo en todos los problemas que ha tenido. Así creció creyendo sus mentiras y no dice ninguna verdad completa”.

Marcela habría sido testigo de la relación entre Pepe y Emiliano: “Cuando su mamá ya no pudo con él, se lo mandó para que tratara de corregirlo y lo recibió con mucho cariño. Yo estuve, se le olvida a Emiliano. Yo iba a ver a mi mamá a Zacatecas y lo viví”.

Destacó que el cantante hizo todo lo posible para que su hijo fuera una persona de bien. “Vivió un ratote con él. Pepe dijo: ‘Tiene que trabajar. No puede estar sin hacer nada’. Es parte de la educación, de la corrección y de tratarlo de enderezar. Es cuando él habla de que ellos iban a los hoteles de lujo y a él lo mandaban con los trabajadores al Holiday Inn. Imagínate, ¿qué castigo? Era porque estaba trabajando, no de vacaciones”.

En marzo de 2017, Emiliano fue detenido por tratar de ingresar ilegalmente a Estados Unidos a 4 personas en la cajuela de su carro y estuvo en la cárcel 1 mes: “Lo agarraron y ahorita estaría preso si no hubiera sido por mi hermano, que pagó todo el problema que tuvo con los chinos. ¿Eso se le olvida? ¿Eso es ser un padre ausente? Pues no”.

Te puede interesar: Pepe Aguilar y Nodal se enfrentan en medio del pleito con Emiliano Aguilar ¿A quién apoyó Ángela Aguilar?

Post de Emiliano Aguilar / Archivo TVNotas / redes sociales

¿Qué opina la hermana de Pepe Aguilar sobre el pleito de Emiliano con sus hermanos Ángela y Leonardo?

“Me duele mucho todo lo que dice de sus hermanos. Y llamarle cobarde a su papá ¿qué es eso? También habla mal de su hermana (Ángela). Si no se debe hablar mal de una mujer, ¿cómo puedes hacerlo de tu propia hermana? Y todo lo que le dijo a Leonardo, cuando no le han hecho nada”.

El problema con Leonardo se dio luego de que en un concierto dijera: “Les voy a cantar un rap, ¿están listos? No se confundan, yo no soy ese Aguilar (Emiliano). Y que quede claro: Yo lo adoro y lo amo con todo mi corazón. Me alegra su triunfo y éxito”.

Emiliano se le fue con todo en una publicación de Instagram. Marcela no da crédito de esto: “Además, con unas palabrotas. Nunca había oído a una persona hablar como él. Y no puso todo lo que dijo, que lo quería mucho”.

Marcela no entiende cómo los seguidores de Emiliano le aplauden todo lo que dice en contra de su familia: “Tiene razón en que soy una momia y de otros tiempos, pero ese odio en redes sociales no lo entiendo. ¿Qué le pasa a la gente? Con qué derecho te dicen que no te metas si es mi sangre, si agreden a mi gente. También es su sangre y eso es lo inconcebible”.

La cantante ha recibido hate en las redes: “Tus seguidores me dicen que yo nací del abandono de mi mamá. No me abandonó y no saben mi vida. No crecí con ella y duele. Yo lo viví, pero no por eso voy a despotricar contra todos o me voy a hacer famosa. A él le ha funcionado. De tener 20 seguidores ha pasado a tener 1 millón y ¿cómo? ¿Por su talento y hermosas canciones?”.

Emiliano dijo que le sacaría sus trapitos al sol, pero a Marcela no le preocupa: “Que me los saque. A estas alturas ya estoy curtida. Claro que he cometido errores. Lo que me dicen de que andaba con ‘Don Neto’ no es cierto”.

Te puede interesar: Ana Bárbara reaparece en silla de ruedas tras accidente pleno concierto ¿Cuál es su estado de salud?

Emiliano Aguilar y Dinastía Aguilar / Redes sociales y canva

¿Qué dijo Marcela Rubiales sobre el libro de Anabel Hernández?

La periodista Anabel Hernández, en su libro Emma y las otras señoras del narco, escribió que Marcela tuvo un encuentro con Ernesto Fonseca Carrillo ‘Don Neto’, uno de los líderes del Cartel de Guadalajara y que este le había dado joyas. Sin embargo, la cantante lo niega.

“En esa época había un lugar en Guadalajara donde yo iba a trabajar, El mesón del mariachi. Hacía temporadas largas. Vivíamos en el hotel Aranzazú, donde llegaban todos ellos. Pero no me daban abrigos y joyas, por Dios. Yo tengo los míos. Mi papá me llenó de joyas y abrigos. ¡Qué iba a estar con un señor para que me dé cosas!”.

De acuerdo con Marcela, en redes la han molestado con que no canta, pero ella no duda de su talento: “Sé que no canto muy bonito. Es lo que me han puesto, que canto horrible, pero la gente pagaba por ir a verme y no canto tan mal. No lo hago como mi mamá o como Angelita, pero Dios me dio muchas armas para estar en un escenario y de eso viví mucho tiempo. No me mantuvo nadie”.

Te puede interesar: ¿Emiliano Aguilar estuvo al borde de la muerte? Revelan que fue atacado por su ex: “Lo intentó acuchillar”

Marcela Rubiales habría contestado a Pepe Aguilar / IG: @marcelarubiales / @angela_aguilar_

Marcela dio a concer la postura de su hermano Pepe Aguilar por la pelea con Emiliano

Marcela compartió que Pepe Aguilar no está nada contento con esta situación: “Está muy triste, porque es su hijo. Claro que se enoja por todo lo que dice. Ya es un señor. Tiene 2 hijas y no se da cuenta de que si Pepe no estaba con él todo el tiempo es porque trabajaba para mantenerlo. Nunca dejó de darle dinero para su manutención. Me consta y hay papeles”.

Le aconseja a su sobrino buscar ayuda profesional: “Que se dé cuenta de que, si quiere estar rodeado de amor, todos lo amamos y estamos dispuestos a abrazarlo y ayudarlo. Si tiene tanto dolor, tiene que tomar terapia. Yo tomo terapia y es buena. Le ayudará a sacar todo ese resentimiento y rencor, y a darse cuenta de que toda la familia a la que agrede lo queremos. Que haga una carrera por sí mismo y se deje de tanto odio. Ahorita está feliz porque hace su carrera con esto, pero no dura”, concluyó.

Te puede interesar: Majo Aguilar alza la voz en medio de la guerra de sus primos Emiliano y Leonardo, hijos de Pepe Aguilar

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.