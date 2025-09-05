¿Emiliano Aguilar fue maltratado por la esposa de Pepe Aguilar? Revela cómo era convivir con su ‘madrastra’

En medio de la batalla mediática que tiene con su padre, por haber hecho declaraciones en contra de su mamá, Carmen Treviño; el hijo de Pepe Aguilar, Emiliano Aguilar, revela cómo era la relación con Aneliz Álvarez, la actual esposa de su padre, ¿realmente era tan mala como se dice?

Emiliano Aguilar / Emiliano Aguilar

¿La esposa de Pepe Aguilar rechazó a Emiliano Aguilar?

Desde hace algunos años, se ha especulado que una de las causas por las que Emiliano Aguilar y su papá, Pepe Aguilar, están distanciados es la supuesta influencia que tiene Aneliz Álvarez, esposa de Pepe, sobre el resto de la familia.

Según lo dicho por varios medios, incluyendo al periodista Javier Ceriani, Aneliz Álvarez no soporta a Emiliano Aguilar por el simple hecho de no ser su hijo biológico y, según dicen, habría hecho todo lo posible para que Pepe se alejara de él. Aparentemente, la exmodelo quería que su esposo se enfocara más en la descendencia que tuvo con ella, es decir, en Aneliz Jr., Leonardo y Ángela.

Aunque esto nunca ha sido confirmado, el propio Emiliano sí ha declarado que, en el corto tiempo que convivió con su padre y el resto de su familia, pudo observar un cierto favoritismo hacia sus otros hermanos. Según el rapero, mientras los demás dormían en hoteles de lujo, a él lo mandaban a hospedarse con los empleados.

“¿Qué onda, cómo andan? Una pregunta, si ustedes tuvieran un jefe que tuviera los recursos para quedarse en los hoteles más pasados de lanza, díganme, ¿cómo se sentirían si toda la familia se queda en el hotel más lujoso y a mí me mandan a un Holiday Inn, a un motel con los trabajadores?”, contó.

Y agregó: “He dormido en lo peor, a mí no me importa dónde, es la acción. A mí me mandan con todos los trabajadores. Esa es la realidad de las cosas”

Pepe Aguilar y su esposa / Redes sociales

¿Cómo era la relación entre Emiliano Aguilar y la esposa Pepe Aguilar, Aneliz Álvarez?

En entrevista para el canal de YouTube de Javier Ceriani, Emiliano Aguilar fue cuestionado sobre la relación que tuvo con la esposa de Pepe Aguilar. Ante esto, el rapero de 32 años empezó diciendo que sí le había molestado el hecho de que reposteara la publicación en la que el perro de su papá aparece frente a la piscina donde suele grabar sus videos.

El artista considera que subir dicho post, así como darle ‘me gusta’ y compartirlo, fue una forma sutil de llamarlo “perro”. Posteriormente, confesó que nunca tuvo una convivencia con su madrastra. Aunque no mencionó si era por un rechazo de su parte, sí afirmó que nunca le interesó tener una relación con ella.

“Yo con ella… nunca tuvimos un acercamiento, así que se pueda decir: ‘no, aquí andamos (para lo que sea) y todo eso’, no, porque, al final de cuentas, yo tengo a mi mamá, pero, cuando subió esa foto, que la reposteó, dije: ‘¿qué onda con eso?’ Yo nunca les he dicho nada así, de que son perros y me ponen a mí como un perro” Emiliano Aguilar

Indicó que jamás había sido su intención meterse con ella o con el resto de su familia. Sin embargo, al ver sus acciones, tomó la decisión de subir la foto editada en la que los pone con cara de perro: “Cuando vi que la esposa de mi papá había puesto en su historia eso, dije: ‘No, pues sobres’, dije: ‘¿Quieren subir fotos? pues yo también’”, relató.

¿Por qué Emiliano Aguilar está distanciado de su papá, Pepe Aguilar?

Durante la conversación, el hijo de Pepe Aguilar, Emiliano Aguilar, narró que “pasaron muchas cosas” con su padre y actualmente llevan casi cuatro años sin hablarse.

“El hubiera no existe. Sacan videos de 7 años y dicen: ‘Mira cómo estaba feliz este Emiliano’. Eso es de 7 años. No es como si todo todo va a seguir bien después de 7 años. El hubiera no existe. Todo lo que está pasando está gacho…toda la familia atacándome. Llevo 3 años y medio sin hablar con mi papá”, contó

Para finalizar con este tema, Emiliano aseguró que, mientras no se metan con él o su mamá, no tendrá problemas con su padre o el resto de su familia.

Emiliano Aguilar tiradera a Nodal / Redes sociales

¿Quién es Aneliz Álvarez, esposa de Pepe Aguilar y madrastra de Emiliano Aguilar?

Aneliz Álvarez es la actual esposa de Pepe Aguilar. Se conocieron a mediados de los 90, durante la grabación de un video musical del hermano de Pepe.

Luego de que Pepe Aguilar se divorció de Carmen Treviño, mamá de Emiliano, se casaron en 1997 y desde entonces han estado juntos. Tuvieron tres hijos juntos: Aneliz Jr., Leonardo y Ángela.

