¿Emiliano Aguilar amenazado por Pepe Aguilar, su padre? Toma drástica decisión tras polémica familiar

Tal parece que la controversia en la familia Aguilar está muy lejos de terminar. En medio de la guerra de declaraciones que ha tenido con su padre, Pepe Aguilar, con el resto de su familia y hasta con su ‘hermano’ perruno, Emiliano Aguilar toma una contundente decisión que, para muchos, fue interpretada como una señal de que estaba siendo amenazado, ¿qué pasó?

Emiliano Aguilar / Emiliano Aguilar

¿Por qué Emiliano Aguilar está peleado con el resto de su familia?

Si bien Emiliano Aguilar y su padre, Pepe Aguilar, han dejado claro que no tienen una buena relación, todo empeoró tras una serie de declaraciones que el patriarca hizo en contra de la madre de su primogénito. En una entrevista con Pati Chapoy, Pepe aseguró que su ex, Carmen Treviño, le vació la casa y se llevó a su hijo cuando se separaron.

Esto hizo enfurecer a Emiliano, quien exigió respeto para su madre, asegurando que ella fue la única que siempre lo ha apoyado en una serie de videos en sus redes sociales. El pleito pudo quedar allí. No obstante, se publicó una imagen que muchos interpretaron como una especie de burla para el rapero. En dicha foto, se puede ver al pug de Pepe frente a la piscina donde Emiliano suele grabar sus videos.

Pese a que se subió un comunicado del perro “disculpándose”, Emiliano no se quedó callado y no solo publicó una foto de su familia con cara de pug y emojis sugerentes, sino que también hizo una serie de revelaciones. Incluso, el propio Christian Nodal, cuñado del rapero, quedó embarrado. Estas son algunas cosas que habría sugerido Emiliano con sus declaraciones:

Según Emiliano, su papá lo discriminaba; mientras que a sus hermanos los dejaba quedarse en hoteles de lujo, a él lo tenía durmiendo “con los empleados” y hasta en cuartos llenos de “pipi”.

mientras que a sus hermanos los dejaba quedarse en hoteles de lujo, a él lo tenía durmiendo “con los empleados” y hasta en cuartos llenos de “pipi”. Ángela Aguilar habría vivido una relación violenta con un exnovio. Aunque Emiliano no dio nombres, para muchos, el comentario sobre que una mujer se dejó “golpear” por un jugador de fútbol americano hace referencia al presunto romance entre Ángela y Josh Ball.

Aunque Emiliano no dio nombres, para muchos, el comentario sobre que una mujer se dejó “golpear” por un jugador de fútbol americano hace referencia al presunto romance entre Ángela y Josh Ball. Emiliano Aguilar exhibe los mensajes que Nodal le habría mandado para pedirle que dejara de declarar cosas contra su suegro.

Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Emiliano Aguilar ha recibido amenazas de Pepe Aguilar, su papá?

Ahora, a través de un video para redes sociales, Emiliano Aguilar agradeció a todos los fanáticos que lo han apoyado en toda esta polémica y anunció la contundente decisión que tomó en medio de todo esto.

Y es que el rapero sostuvo que ya no hablará más del asunto y empezará a enfocarse exclusivamente en su música, sin importar lo que diga ¿Christian Nodal?

“Muchísimas gracias a la gente por todo su apoyo. No manchen, hasta ganas de llorar de tantas personas que me quieren, que me apoyan, tantas personas que me están siguiendo. Nada más les quiero decir una cosa. A mí nadie me mandó a callar. Lo que estaba pensando es que, después de que me tiró este güey, la neta ya no voy a decir ni ve… Ya dije lo que tenía que decir. Si quiere seguir echándome, que lo haga. Te estás hundiendo solo” Emiliano Aguilar

Aunque no mencionó nombres, para muchos fue más que claro que se refería a su padre, Pepe Aguilar. También aprovechó para afirmar que nadie lo estaba “amenazando” y si decide callarse a partir de ahora es porque tiene otras cosas que hacer.

“Yo no voy a decir nada más. Todo esto es porque no voy a dejar que nadie hable mal de mi mamá y siempre la voy a defender. Yo no voy a hablar nada de esto, me voy a enfocar en la música. Nadie me dijo que dijera esto, no me tienen amenazado, ¿qué voy a andar amenazado? Aquí andamos a la mera orden”, concluyó.

¿Qué han dicho Ángela y Leonardo Aguilar sobre la pelea entre su hermano Emiliano y su padre, Pepe?

Hasta el momento, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar no se han pronunciado, al menos de manera directa, ante la polémica entre su hermano, Emiliano Aguilar, y su padre, Pepe Aguilar. Sin embargo, Leonardo comentó la publicación del perro compartida en la cuenta de “el gordo Aguilar” con un “jajajaja”.

En tanto que Ángela le dio “me gusta”, acciones que para muchos dan a entender que estaban “de acuerdo con ridiculizar” a su hermano mayor. Cabe mencionar que Pepe tampoco ha dicho nada de forma directa.

Por otra parte, las redes sociales han estado muy divididas. Si bien algunos sostienen que Emiliano es el “hijo rechazado” de Pepe, otros aseguran que el rapero debería “respetar” a su padre, sin importar el pasado.

