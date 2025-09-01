Emiliano Aguilar regresa burla a Pepe Aguilar y embarra a sus hermanas “familia de perros”

Tras la polémica imagen que la familia Aguilar publicó en la cuenta de su mascota, supuestamente comparando a Emiliano Aguilar con un perro, el hijo mayor de Pepe Aguilar no se quedó callado. Aunque la publicación fue eliminada tras recibir fuertes críticas, Emiliano respondió con una foto aún más provocadora, dejando claro que no piensa guardar silencio. Esta es su respuesta, y es más polémica que la burla original.

Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Por qué están peleados Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar?

La dinastía Aguilar está en el ojo del huracán. El conflicto entre Pepe Aguilar y su hijo mayor, Emiliano Aguilar, volvió a encenderse luego de que el cantante hiciera fuertes declaraciones sobre Carmen Treviño, madre de Emiliano, en una entrevista con Paty Chapoy. Pepe aseguró que Treviño lo abandonó llevándose cosas de su casa, insinuando que fue la responsable del distanciamiento con su hijo.

Emiliano Aguilar no se quedó callado. Desde sus redes sociales lanzó un mensaje contundente: “Así no se habla de la madre de tus hijos, ni aunque fuera verdad”.

El joven defendió a su madre con firmeza, agradeciéndole por haberlo formado y asegurando que no permitirá que nadie hable mal de ella, incluso cuestionó a sus fans:

“¿Qué harían ustedes si tuvieran un jefe con influencia sobre los medios y en una entrevista habla mal de su mamá? ¿Qué harían?” Emiliano Aguilar

Una pregunta que tendría una respuesta pronto.

Pepe Aguilar habla sobre el distanciamiento con Emiliano Aguilar / IG: @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilar.t

¿Pepe Aguilar se burló de Emiliano Aguilar usando la cuenta de su perro Gordo el pug?

En medio del escándalo, apareció una publicación en Instagram que encendió aún más la controversia. Desde la cuenta de Gordo el pug Aguilar, la mascota de la familia, se compartió una imagen del perrito frente a una alberca, similar a la que Emiliano Aguilar suele mostrar en sus videos.

La descripción decía: “Les tengo una pregunta”.

miliano Aguilar respondió con fuerza la polémica publicación en Instagram. / IG

Aunque no se mencionó a Emiliano Aguilar directamente, los fans lo interpretaron como una indirecta. Algunos celebraron la “ocurrencia”, mientras otros criticaron duramente a Pepe Aguilar por burlarse de su hijo. Entre los comentarios se leía:

“Qué estupidez, burlándose de Emiliano”

“Aparte de mal cantante, mal padre”

“Hoy es viernes de funa jaja”



Emiliano Aguilar respondió en los comentarios: “Wacha hasta usan el perfil de un perro para insultar”.

Y lanzó una advertencia: “El perro va a estar conmigo en esto, esperen una noticia y una pregunta que les va dejar con la boca abierta, se los aseguro”.

Horas después, la publicación fue eliminada, pero Emiliano no lo dejó pasar.

El hijo de Pepe Aguilar no se quedó callado y lanzó una advertencia en redes.

¿Por qué eliminaron la publicación del pug Aguilar en Instagram y qué dijo Emiliano Aguilar?

La mañana del 30 de agosto, la imagen desapareció del perfil de Gordo el pug. Emiliano Aguilar lo remarcó públicamente con un mensaje directo:

“¿Por qué borraron la foto del perro insultándome? Que pin… pocos huev… Definitivamente, somos de diferente madera”. Emiliano Aguilar

Hasta el momento, Pepe Aguilar no ha dado declaraciones sobre la eliminación del post. En redes, los seguidores se dividen entre quienes creen que fue una broma malinterpretada y quienes aseguran que fue una burla abierta contra Emiliano Aguilar.

Lo cierto es que la pelea pública entre padre e hijo está lejos de apagarse.

¿Emiliano Aguilar insultó a Ángela Aguilar, Aneliz y Pepe Aguilar como respuesta a Pepé Aguilar?

La mañana del domingo, Emiliano Aguilar reapareció en Instagram con una imagen que dejó a todos con la boca abierta. En ella, se ve una foto familiar de Pepe Aguilar junto a su esposa Aneliz Álvarez y sus tres hijos: Aneliz, Leonardo y Ángela, acompañados de sus dos mascotas.

La peculiaridad: todos aparecen con la cara del pug Gordo Aguilar. Además, Emiliano Aguilar agregó emojis ofensivos: una caca sobre Pepe, y zorros sobre Ángela y Aneliz Álvarez.

El mensaje que acompañó la imagen fue igual de provocador:

“Un saludo a mis fans #1 qué bonita familia de perros. De nadie me voy a dejar, me vale quién sea. Puro pinche Tijuana ALV, Neta creen que me voy a quedar callado, aquí los están bien puestos”. Emiliano Aguilar

En los comentarios, Emiliano siguió lanzando indirectas:



“AAh, y puse la rola de mi hermano nomas que me tardé en encontrarla porque eran puros covers”,

“Está perra la foto no?”,

“Aquí una foto con mis fans”.

Hasta ahora, ni Pepe Aguilar ni su esposa o hijos han respondido públicamente. Sin embargo, la publicación se volvió viral en cuestión de horas, generando una ola de reacciones entre sus seguidores y los fans de la Dinastía Aguilar. Algunos lo aplaudieron por “decir lo que piensa”, mientras que otros lo acusaron de cruzar la línea del respeto.