Pepe Aguilar revienta redes: responde a las burlas de ‘esponjas’ y el supuesto playback de Ángela Aguilar

La gira Libre corazón tour 2025 de Ángela Aguilar continúa por Estados Unidos, y lejos de alejarla de la polémica, cada presentación parece reforzar el intenso escrutinio que rodea a la cantante. En medio de comentarios divididos y cuestionamientos sobre su voz, su figura y hasta su vestuario, la intérprete volvió a colocarse en el centro del debate público gracias a la inesperada aparición de su padre, Pepe Aguilar, quien decidió enfrentar las críticas con humor.

Durante su visita al show del 21 de noviembre en El Paso, Texas, el cantante optó por acompañar a su hija como público por primera vez, pero su presencia no pasó desapercibida. Desde el área de consolas, Pepe compartió videos, reaccionó a los momentos del espectáculo y, sobre todo, abordó directamente las acusaciones que usuarios han difundido sobre el supuesto uso de “esponjas” y playback en los shows de Ángela. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te contamos todo lo que pasó.

Ángela Aguilar arranca su gira “Libre corazón tour” / IG: laboconaaa y canva

¿Por qué existe ‘hate’ hacia la cantante de regional mexicano Ángela Aguilar?

Las críticas hacia Ángela Aguilar se intensificaron desde que se hizo pública su relación con Christian Nodal. A partir de ese momento, y debido al carácter mediático y polémico con el que inició su romance, comenzaron a surgir señalamientos hacia la cantante. Entre estos, se viralizaron videos y comparaciones entre presentaciones antiguas y recientes, donde algunos usuarios aseguraban notar cambios en su silueta. Ello dio pie a rumores sobre el supuesto uso de “esponjas” o relleno en sus vestuarios para generar mayor volumen.

En paralelo, otros fragmentos viralizados aseguraban que la joven realizaba playback en ciertos momentos de su show o que recurría a gritos en lugar de técnica vocal. Las especulaciones se multiplicaron especialmente en redes como TikTok y X, donde los comentarios dieron pie a múltiples debates y memes.

La situación escaló aún más cuando comenzaron a circular apodos y burlas, como “Espongela”, que acompañaban publicaciones virales y videos editados. Este nivel de exposición llevó a que la conversación en torno a la intérprete trascendiera la música y se convirtiera en tema recurrente dentro del entretenimiento digital.

Ángela Aguilar y Christian Nodal / Instagram: @angela_aguilar_

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre las supuestas esponjas y el presunto playback de Ángela Aguilar?

Durante la transmisión en vivo que realizó, el cantante Pepe Aguilar desde el concierto en Texas, abordó directamente los rumores. En uno de los clips, mientras Ángela interpretaba una canción ranchera, el cantante bromeó sobre el tema diciendo: “A ver, vamos a ver”, y realizó un zoom hacia la figura de su hija. Después agregó entre risas:

“No pues sí, pinches esponjas eh”. Pepe Aguilar

El comentario se viralizó de inmediato, pues fue la primera vez que alguien de la familia mencionaba públicamente este rumor. Segundos después, cuando Ángela alcanzó notas altas, Pepe continuó el tono humorístico:

“No canta la güey, es playback. ¿Qué tal? Es puro pinche playback”. Pepe aguilar

Todo mientras la audiencia del recinto aplaudía a la cantante. El video provocó reacciones encontradas: algunos usuarios interpretaron el gesto como una defensa irónica ante los cuestionamientos, mientras que otros lo catalogaron como una forma de incomodidad o sarcasmo. Lo cierto es que el clip reforzó el tema en tendencia y volvió a colocar a la dinastía Aguilar en los primeros lugares de conversación.

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre el ‘hate’ y las criticas a su hija, Ángela Aguilar, en redes sociales?

En el mismo en vivo, Pepe Aguilar reflexionó sobre la dinámica del “hate” en redes sociales y cómo afecta especialmente a figuras públicas jóvenes, incluyendo a su hija. El cantante reflexionó sobre cómo los ataques suelen provenir desde el anonimato y señaló que la confrontación entre usuarios se ha vuelto un fenómeno cada vez más frecuente.

“Ojalá pronto los mexicanos, especialmente las mexicanas, dejen de fregarse entre sí. Todos estamos en el mismo barco. Está bien loco que las chavas se acaben a las chavas… los hombres no somos tan argüenderos como las mujeres. Y está bien loco que México sea el país que más se acaba estadísticamente a sus compatriotas”. Pepe Aguilar

Tras el cierre del show, Ángela se acercó a su padre mientras él continuaba transmitiendo, y ambos bromeaban sobre “ganarse el pan con el sudor de la garganta y de la frente”, lo que reforzó el tono de complicidad con el que enfrentaron las polémicas del momento. A la par, la familia Aguilar y Christian Nodal han adoptado una estrategia basada en la ironía y el uso de memes que antes alimentaban las críticas, incorporándolos a su narrativa y a la promoción de su merch oficial.

