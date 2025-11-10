Ángela Aguilar envía fuerte mensaje tras las críticas por baja venta de boletos en su gira Libre corazón tour

La primera gira en solitario de Ángela Aguilar por Estados Unidos, titulada “Libre corazón tour 2025”, inició envuelta en debate público luego de que circularan imágenes donde se observan butacas vacías en varios de los recintos utilizados para sus primeras fechas. Las fotografías y videos que se viralizaron a través de TikTok y otras redes sociales generaron comentarios y cuestionamientos sobre la asistencia registrada durante sus presentaciones en ciudades como Dallas, San Antonio y Houston.

Ante la situación, la intérprete decidió responder mediante un video publicado en sus plataformas digitales, en el que agradeció el apoyo del público que asistió, reconociendo que su regreso a los escenarios ocurrió en medio de una etapa personal compleja. Sin embargo, llamó la atención un contundente mensaje en su video. ¿Les respondió a sus haters?

Ángela Aguilar arranca su gira “Libre corazón tour” / IG: laboconaaa y canva

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre las críticas de sus conciertos en Libre corazón tour 2025?

En el video compartido, Ángela Aguilar expresó agradecimiento hacia los asistentes que presenciaron el arranque de su gira Libre corazón tour, mencionando que volver a los escenarios no siempre es sencillo, especialmente después de momentos de exposición mediática. Dentro del clip se le escucha decir: “Volver después de tanto, volver con miedo, pero volver”, mientras se muestran fragmentos de las fechas iniciales.

La cantante también destacó que la experiencia no depende de la cantidad de personas presentes, sino de quienes realmente conectan con la música. Asimismo, lanzó una frase que fue considerada en redes como una fuerte respuesta a las críticas por, aparentemente, no haber llenado el recinto en el que se presentó.

“Entiendes que no se trata de cuántos te ven, sino de quiénes realmente te escuchan” Ángela Aguilar

Declaró durante la secuencia, refiriéndose al trato cercano recibido del público. En redes sociales también circularon imágenes donde los asistentes levantaron hojas con la frase “¡No estás sola!”, gesto que la cantante retomó dentro de su mensaje.

El video incluyó una descripción donde aseguró sentirse agradecida por el apoyo en esta primera etapa del tour, enfatizando que continuaría llevando su música a diferentes ciudades. La publicación señaló:

“Mientras haya quien cante conmigo, Libre corazón seguirá latiendo”. Ángela Aguilar

¿Cuáles fueron las ciudades con menos venta de boletos para Libre corazón tour de Ángela Aguilar?

Medios locales reportaron poca demanda en varias localidades donde se presentó Ángela Aguilar en el Libre corazón tour 2025, a pesar de que se ofrecieron promociones como paquetes con pagos diferidos e incluso ofertas 4x1. Los recintos registrados incluyen el Music Hall de Houston, Linda Ronstadt Music Hall de Tucson, Plaza Theatre en El Paso y Dolby Theatre de Hollywood. Los porcentajes de asistencia variaron entre el 50% y el 70% de la capacidad total.

Una de las fechas que representa un mayor desafío es la programada en el Pearl Concert Theater de Las Vegas, donde la presencia registrada alcanzaba aproximadamente la mitad del aforo para el 13 de diciembre. La gira, que comenzó el 6 de noviembre en Dallas, contempla una ruta por ciudades como Los Ángeles, San José, San Diego y Las Vegas durante las siguientes semanas.

“Libre corazón tour 2025” marca el inicio de Ángela como artista principal dentro de un show de formato extenso. Previo a ello, la intérprete se mantuvo durante 13 años vinculada a producciones familiares o presentaciones acompañadas, por lo que estos eventos representan un paso distinto en su trayectoria.

Boletos para Ángela Aguilar / Captura de pantalla

¿Cómo ha influido la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal en su gira Libre corazón tour?

El contexto de la polémica se acompaña de un prolongado foco mediático en la vida privada de la cantante de regional mexicano. Durante 2024, la confirmación pública de la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal generó cobertura constante de medios especializados y del público en internet, especialmente debido a la ruptura previa del cantante con Cazzu. La atención también se extendió hacia su círculo familiar, lo que amplificó el interés general alrededor de su música y presentaciones.

Este entorno incrementó la presión para el lanzamiento de su tour en solitario, pues mientras una parte del público centró su atención en su vida personal, otra observó el desempeño de sus primeros conciertos, creando debates en plataformas digitales. En su mensaje, Ángela mencionó que atravesó momentos de vulnerabilidad, reconociendo que el impulso recibido en sus primeras fechas fue determinante para continuar con su calendario pactado en los Estados Unidos.

La gira también destacó por el tipo de vestuario mostrado sobre el escenario, lo cual fue retomado en redes mediante clips y comentarios, siendo un elemento visual recurrente durante las publicaciones relacionadas con el tour.

