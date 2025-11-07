Ángela Aguilar arranca con su tour en Estados Unidos Libre corazón, fans gritan ‘No estás sola': Así se vivió

El inicio del Libre corazón Tour 2025 de Ángela Aguilar en Estados Unidos generó numerosas reacciones en redes sociales debido a la evidente disponibilidad de boletos, las promociones aplicadas para incentivar la asistencia y la comparación directa de su espectáculo con otras propuestas recientes. El concierto inaugural, celebrado en The Pavilion at Toyota Music Factory, ubicado en Irving, Texas, marcó el regreso de la cantante a los escenarios tras una ola de comentarios en línea por las declaraciones mediáticas entre su esposo Christian Nodal y la intérprete argentina Cazzu.

Durante los días previos, la hija de Pepe Aguilar compartió videos sobre su etapa de vulnerabilidad, mencionando que su “lugar seguro” se convirtió en un “campo de batalla”. Horas antes del espectáculo, publicó una grabación donde aparece junto a Nodal, quien la acompañó al avión y le ofreció un abrazo.

Esta fue la acción de Christian Nodal a Ángela Aguilar que encendió las redes / Captura de pantalla

¿Cómo se vivió la apertura del Libre corazón tour de Ángela Aguilar?

A lo largo de las semanas previas, usuarios en redes sociales señalaron la baja venta de boletos para los conciertos de Ángela Aguilar en Estados Unidos y compartieron capturas de pantalla donde se observaba gran disponibilidad de lugares para el concierto inaugural. Según usuarios, diversos sitios oficiales continuaron ofreciendo asientos durante las horas previas al show, además de promociones especiales para incentivar la compra de entradas.

También en el arranque del Libre corazón Tour 2025 en Irving, Texas, Ángela Aguilar vivió uno de los momentos más comentados de la noche cuando, desde el graderío, una fan le gritó “¡No estás sola!”. La cantante escuchó con claridad la frase y reaccionó visiblemente conmovida; su voz se entrecortó y evitó hablar durante demasiado tiempo para no quebrarse emocionalmente.

Aguilar respondió agradeciendo el apoyo del público y explicó que, antes de salir al escenario, había pedido a su equipo enlazar canción tras canción para evitar hacer pausas que pudieran afectarla debido a la carga emocional que ha enfrentado recientemente. La intérprete señaló que esa noche quería enfocarse únicamente en la música y pidió al público mantener un “corazón abierto”.

Durante el evento, también destacó la trayectoria de su familia, con menciones a sus abuelos Flor Silvestre y Antonio Aguilar, así como al trabajo de su padre, Pepe Aguilar, en la industria de la música mexicana.

¿Por qué compararon el espectáculo de Ángela Aguilar con el tour “Latinaje” de Cazzu y cómo reaccionó a los memes del “Amooor” durante su concierto?

Durante el inicio del Libre corazón tour 2025, el formato escénico de Ángela Aguilar llamó la atención por el uso de elementos teatrales, coreografías, músicos clásicos, cambios de vestuario y la participación de un bailarín en temas como “El equivocado”. Usuarios en redes sociales identificaron similitudes con la propuesta presentada por Julieta Cazzuchelli, conocida como Cazzu, en su reciente gira “Latinaje”. En plataformas como TikTok y X, algunos señalaron coincidencias en el número de tango, la ambientación melancólica y la estructura dividida por escenas musicales. Aguilar no abordó directamente estas comparaciones durante la presentación y continuó con el repertorio sin detenerse en comentarios externos.

Otro momento viral surgió cuando interpretó “Dime cómo quieres”, tema grabado originalmente con Christian Nodal, quien no estuvo presente debido a otros compromisos musicales. En una pausa de la canción, Aguilar comentó en tono de referencia: “Aquí es cuando debo cantar: amooor”, aludiendo al meme surgido en 2024 tras un saludo que ambos enviaron a los premios Juventud. La reacción fue recibida con gritos entre los asistentes y generó nuevas publicaciones en línea, reactivando el clip original y fragmentos del concierto más reciente.

Ángela Aguilar y Christian Nodal / Instagram: @angela_aguilar_

¿Qué ciudades visitará Ángela Aguilar con su Libre corazón tour?

Ángela Aguilar recorrerá varias ciudades de Estados Unidos con su Libre corazón tour. Hasta ahora, las fechas confirmadas incluyen:



San Antonio

Houston

Tucson

El Paso

Los Ángeles

San José

San Diego

Las Vegas

Además de estas paradas, la gira contempla otras ciudades adicionales que se anunciarán conforme avancen las semanas y se actualice la agenda oficial. La cantante continúa compartiendo avances y detalles del tour a través de sus redes sociales.

