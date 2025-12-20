Christian Nodal: Esmeralda Camacho, violinista del famoso, presume cómo es pasar un día con él: VIDEO

El matrimonio conformado por Christian Nodal y Ángela Aguilar está cerrando el 2025 envuelto en la polémica. En días recientes, un video que circuló en redes sociales desató una ola de comentarios luego de que se observara la reacción de la violinista Esmeralda Camacho cuando Ángela Aguilar subió al escenario para besar a su esposo. La escena fue suficiente para que los rumores de un posible triángulo amoroso tomaran fuerza entre los usuarios.

En medio de esta controversia, el nombre de Esmeralda Camacho, integrante del equipo de músicos de Nodal, ha ganado gran relevancia. Ante esto, ella mostró... ¿cómo es un día con él?

Equipo de Christian Nodal explica ausencia de Esmeralda Camacho, violinista, en fechas recientes: ¿Despedida? / Redes sociales y canva

¿Cómo empezó el rumor del supuesto “romance” entre la violinsta Esmeralda Camacho y Christian Nodal?

En los últimos días comenzó a circular ampliamente un video captado durante un concierto de Christian Nodal, donde se observa a Ángela Aguilar subir al escenario, abrazar al cantante y posteriormente saludar a los asistentes. No obstante, el momento que más dio de qué hablar fue la reacción de una violinista que estaba presente en el escenario.

Para numerosos usuarios, la joven habría mostrado un gesto interpretado como incomodidad o molestia al ver el beso entre la pareja. A partir de ello, surgieron diversas especulaciones en la sección de comentarios, entre las que destacan los siguientes ejemplos:



“La violinista tiene algo que ver con Nodal - La del chelo se sabe toda la historia”,

“Solo las mujeres entendemos esos gestos, que hermosa la violinista” y,

“Nodal anda con la que se agarra el pelo”.

Tal vez te interese: ¿Indirecta para Christian Nodal? Violinista genera polémica tras aparecer en redes luego del supuesto despido

Ángela Aguilar en San Diego, donde confesó que se separó “por horas” de Christian Nodal. / X

¿Cómo es un día trabajando con Christian Nodal, según la violinista, Esmeralda Camacho?

Esmeralda Camacho, quien en redes sociales se presenta como Esmeralda Canapé, quien ha estado vinculada a Christian Nodal, publicó el pasado 11 de mayo un video en su cuenta de TikTok titulado “Un día como músico de Nodal 2025”. La grabación, de apenas 32 segundos, ofrece un vistazo rápido pero revelador a la rutina laboral que implica formar parte del equipo del intérprete mexicano.

En el clip se observan desde vuelos, traslados y ensayos, hasta momentos detrás del escenario previos a los conciertos. Aunque se trata de un contenido breve, para muchos usuarios fue suficiente para despertar curiosidad sobre la dinámica interna del staff del cantante sonorense, así como la cercanía que existe entre Nodal y sus músicos.

Cabe destacar que el video fue publicado meses antes de que surgieran los rumores sobre un supuesto romance entre la violinista y el cantante, lo que ha provocado que ahora sea analizado con lupa por internautas que buscan “señales ocultas” o indirectas en cada imagen.

Mira: Ángela Aguilar ¿lanza indirecta? tras rumores de crisis con Nodal y su violinista publica foto: “Mentiroso”

¿Esmeralda Camacho, violinista de Christian Nodal, fue “despedida” tras rumores de infidelidad?

La ausencia de la violinista Esmeralda Camacho en las presentaciones más recientes de Christian Nodal, generó especulaciones en redes, en las que señalaban que presuntamente habría sido despedida.

Ante esto, una conductora del programa Venga la alegría optó por contactar directamente al equipo del cantante para esclarecer de manera oficial el motivo por el cual la música ya no formaba parte de las nuevas fechas del tour.

“La información que está en todos lados es completamente falsa. Esmeralda continúa en nuestro equipo”, dijo el equipo de Nodal.

Asimismo, la fuente señaló que la falta de Esmeralda Camacho en algunas de las presentaciones recientes del Pa’l Cora Tour responde a temas administrativos. De acuerdo con la información, la violinista y otros integrantes del equipo han tenido inconvenientes con la renovación de sus visas laborales , situación que les impidió viajar a Estados Unidos, donde se llevaron a cabo los conciertos más recientes.

Tal vez te interese: Admiten demanda de Christian Nodal contra Cazzu en México: ¿juez define custodia y convivencias con su hija?