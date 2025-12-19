Esta es la foto de boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal que recibe a todos en su casa y causa revuelo

La casa que comparten Ángela Aguilar y Christian Nodal volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática luego de que se difundiera un video donde se aprecian distintos detalles de la decoración navideña del hogar. Entre los elementos que más llamaron la atención destaca una fotografía de gran formato colocada en el recibidor: una imagen en blanco y negro de su boda civil, ubicada como pieza central al ingresar a la residencia.

Ángela Aguilar y Christian Nodal / Instagram: @angela_aguilar_

¿Cómo es la fotografía de boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal que está en su recibidor?

La imagen que recibe a quienes ingresan a la casa corresponde a una fotografía tomada el día de la boda civil de Ángela Aguilar y Christian Nodal, celebrada el 24 de julio de 2024. Se trata de una instantánea en blanco y negro donde ambos artistas aparecen sonrientes y abrazados, capturados en un momento cercano y espontáneo.

El retrato destaca no solo por su tamaño, sino por su ubicación estratégica. En el recibidor no hay otros cuadros, pinturas ni elementos decorativos que compitan visualmente con la imagen, lo que concentra la atención en la fotografía matrimonial. De acuerdo con lo observado en el video difundido, la pared permanece despejada, reforzando el protagonismo del retrato desde el primer momento.

La elección del blanco y negro coincide con el resto de las fotografías que decoran la vivienda, creando una línea estética uniforme que se repite en diferentes áreas del hogar. La imagen de la boda se convierte así en el eje visual del espacio de entrada y en una referencia directa al inicio formal de su vida en pareja.

Casa Ángela Aguilar y Christian Nodal / Captura de pantalla

¿Dónde se llevó a cabo la boda civil de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

La boda civil de Christian Nodal y Ángela Aguilar se realizó en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada cerca de Tequesquitengo, en el estado de Morelos. El enlace tuvo un carácter privado, con la asistencia exclusiva de familiares y amigos cercanos, sin un evento abierto al público ni cobertura directa durante su realización.

Entre los asistentes se confirmó la presencia de Marc Anthony, quien fungió como testigo durante la ceremonia. En cuanto al atuendo, Ángela Aguilar optó por un vestido de corte vintage, acompañado de joyería inspirada en flores silvestres, detalles que posteriormente fueron conocidos a través de imágenes compartidas tras el evento.

La fotografía que ahora adorna el recibidor de su casa corresponde precisamente a ese día y forma parte de una serie de recuerdos visuales que la pareja ha decidido conservar y exhibir dentro de su residencia, integrando momentos clave de su historia personal.

Christian Nodal y Ángela Aguilar ya tendrían fecha definida para su boda religiosa / Captura de pantalla

¿Qué otras fotografías y objetos decoran la casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Además del retrato de boda, la casa de Christian Nodal y Ángela Aguilar cuenta con diversas fotografías colocadas a lo largo de pasillos y áreas comunes. Estas imágenes, también en blanco y negro, muestran a la pareja durante distintos viajes y momentos personales, donde aparecen juntos y abrazados, reforzando una narrativa visual centrada en su relación.

En la sala principal se observan elementos que hacen referencia a los orígenes de ambos artistas. Destaca un mapa que representa Caborca, Sonora, lugar de nacimiento de Christian Nodal, así como otro que señala Tayahua, Zacatecas, donde se localiza el rancho de la familia Aguilar. Estos objetos funcionan como referencias geográficas y personales dentro del espacio doméstico.

Durante el reciente recorrido visual compartido en redes, también se apreció la decoración navideña instalada en la vivienda. Árbol, ornamentos y arreglos decembrinos forman parte del ambiente, sin desplazar el protagonismo de las fotografías que ya forman parte permanente de la decoración. El video fue difundido por el decorador de interiores responsable del montaje, quien mostró distintos rincones del hogar ambientados para la temporada.

En paralelo, Ángela Aguilar ha compartido en sus redes sociales imágenes de su vida cotidiana junto a Christian Nodal. A través de historias de Instagram, la cantante mostró el árbol navideño ya colocado y algunos detalles del interior de la casa, acompañados de música con temática festiva. En otra publicación reciente, se le observa en una selfie con gafas oscuras y maquillaje, sin revelar mayor contexto.

