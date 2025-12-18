Revelan que Christian Nodal habría mencionado a la violinista en los Latin Grammys 2025 ¿Quién es “Rebeca”?

Christian Nodal volvió causar polémica luego de que usuarios recordaran su participación en los Latin Grammys 2025. En medio de las especulaciones que lo vinculan sentimentalmente con la violinista Esmeralda Camacho, internautas aseguran que presuntamente ella sería la mujer a la que el cantante agradeció públicamente durante su discurso de aceptación. ¿Será?

¿Qué premio ganó Christian Nodal en los Latin Grammys 2025?

Christian Nodal fue uno de los ganadores de la edición 26 de los Latin Grammys, celebrada el pasado 13 de noviembre de 2025. El cantante originario de Caborca, Sonora, obtuvo el galardón en la categoría Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi gracias a su producción titulada ¿Quién + como yo?.

El reconocimiento destacó el trabajo del artista dentro del género regional mexicano y lo colocó por encima de otros nominados de peso en la industria. Entre ellos figuró Pepe Aguilar, cantante estadounidense de origen mexicano y figura clave de la dinastía Aguilar, con quien Nodal mantiene un vínculo familiar tras su matrimonio con Ángela Aguilar.

La entrega del premio se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, no solo por el triunfo del intérprete de “Adiós, amor”, sino por lo que vendría después durante su discurso en el escenario.

¿Qué dijo Christian Nodal en su discurso de los Latin Grammys 2025?

Al subir al escenario para recibir el premio, Christian Nodal agradeció a diversas personas y entidades que han sido parte de su carrera. En su mensaje mencionó a su familia, a su equipo de trabajo y a su disquera, además de hacer referencias personales que llamaron la atención del público.

Durante su intervención, el cantante expresó lo siguiente:

“Muchísimas gracias de todo corazón a mi familia, a mis amigos, a mi equipo con el que hago música, con el que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros, toda la inspiración… Gracias. A Rebeca, a JP, a JG Music, a Sony Music, gracias por siempre tratarme como familia, los amo muchísimo. ¡Arriba Caborca, Sonora! ¡Arriba la raza latina!” Christian Nodal

El discurso fue retomado semanas después debido a que Nodal no mencionó de manera directa a su esposa, Ángela Aguilar, lo que generó comentarios entre usuarios de redes sociales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la mención del nombre “Rebeca”, que hasta ese momento había pasado desapercibida para gran parte del público.

¿Por qué aseguran que la violinista Esmeralda Camacho es la mujer que mencionó Nodal en su discurso?

La relación entre Christian Nodal y la violinista Esmeralda Camacho comenzó a ser tema de conversación tras la difusión de varios videos en redes sociales. En estas grabaciones, cibernautas aseguran identificar actitudes que consideran relevantes durante presentaciones recientes del cantante.

Uno de los clips más comentados corresponde a un concierto del intérprete como parte de su gira “Pal’ corazón tour”. En el video, se observa el momento en que Ángela Aguilar sube al escenario para interactuar con su esposo, mientras usuarios aseguran que Nodal esquivó algunos gestos afectivos. Al mismo tiempo, señalaron la reacción de la violinista, quien se encontraba en el escenario como parte del grupo musical.

A partir de estas imágenes, internautas comenzaron a hablar de un supuesto triángulo amoroso. Las especulaciones aumentaron cuando se afirmó que la violinista habría sido despedida del equipo, presuntamente a petición de Ángela Aguilar, aunque esta versión no ha sido confirmada de manera oficial.

Entre las especulaciones un video difundido en la cuenta de Instagram de la bloguera Ana (@luisana_37) señaló que la “Rebeca” mencionada por el cantante presuntamente sería la violinista Esmeralda Camacho, integrante de su equipo musical. De acuerdo con esta versión, su nombre completo presuntamente sería Rebeca Esmeralda Camacho, aunque en redes sociales se presenta únicamente como Esmeralda Camacho o Esmeralda Canape.

Tras la viralización del video que relaciona el nombre “Rebeca” con Esmeralda Camacho, usuarios de redes sociales reaccionaron con diversos comentarios, entre ellos:



“A ella sí la nombró”.

“¿Ella es la Rebeca? ¡Wow!”.

“Ya entendemos, más claro imposible”.

“Rebeca, te amamos”.

“Nadie se atreve a tanto… hay niveles y Nodal”.

Otros mensajes señalaron que el momento del discurso ahora es interpretado de otra manera, a la luz de las versiones que circulan actualmente. Hasta el momento, Christian Nodal, Ángela Aguilar y Esmeralda Camacho no han emitido declaraciones oficiales sobre estas versiones.

