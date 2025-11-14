¿Christian Nodal rechaza beso de Ángela Aguilar en los Latin Grammy 2025? ¡La comparan con Cazzu! VIDEO

La aparición de Christian Nodal y Ángela Aguilar como pareja en una alfombra roja generó más polémica que celebración. Durante la 26ª entrega de los Latin Grammy 2025 en Las Vegas, un gesto inesperado del cantante hacia su esposa se volvió viral y provocó una ola de críticas, teorías y comparaciones con su relación pasada con la cantante argentina Cazzu. El momento quedó registrado en video y fotografías. ¡Él rechazó a su esposa!

Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar / Redes sociales y Canva

¿Christian Nodal rechazó un beso de Ángela Aguilar en los Latin Grammy 2025?

Después de más de un año juntos, Ángela Aguilar y Christian Nodal aparecieron juntos en una alfombra roja de los Latin Grammy 2025. Él lució un traje gris y ella un vestido largo naranja, que acaparó miradas justo antes de su presentación junto a Carlos Santana.

En un inicio, la pareja parecía relajada. Nodal incluso ayudó a Ángela a acomodar el vestido mientras caminaban frente a la prensa. Sin embargo, el ambiente cambió cuando la cantante intentó darle un beso. Nodal aceptó un primer beso, pero, según usuarios, presuntamente habría preferido alejarse cuando Aguilar tenía como objetivo darle un segundo .

La reacción de Ángela se basó en una sonrisa que para muchos usuarios en redes, fue de nervios, pues es un reflejo natural cuando algo no sale bien. El clip del momento inundó redes sociales en minutos, convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la noche.

¿Por qué compararon la actitud de Christian Nodal con Ángela Aguilar y Cazzu en una alfombra roja?

La reacción del público no se hizo esperar. Usuarios en redes sociales comenzaron a comparar lo ocurrido con un episodio similar durante los Latin Grammy 2023, cuando Christian Nodal, entonces acompañado de Cazzu, también evitó besar a la artista argentina al posar frente a los reporteros.

Nodal y Cazzu / Redes sociales

En aquella ocasión, el cantante ajustó el vestido de Cazzu y se mostró reservado en su interacción, gestos que hoy muchos consideran “idénticos” a los mostrados con Ángela Aguilar.

Comentarios como:



“Así le hacía a Cazzu las últimas veces que salían en un cuadro”,

“Él ya se hartó de esto”,

“No quiso beso, ¿vieron cómo se alejó?” y,

“Esto ya se ha visto antes, la historia se repite.”

Incluso circularon videos comparativos entre ambos momentos, acompañados de críticas hacia el cantante sonorense y comentarios defendiendo a Ángela Aguilar.

Christian Nodal rechaza beso a Cazzu y Ángela Aguilar / Redes sociales y canva

¿Qué premio recibió Christian Nodal en los Latin Grammy 2025?

A pesar de la controversia, el intérprete de Adiós amor, Christian Nodal, tuvo una noche destacada al recibir el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música ranchera/mariachi por ¿Quién + como yo?, superando en la categoría a su propio suegro, Pepe Aguilar.

La reacción de Ángela fue inmediata: se levantó emocionada, celebró el triunfo y se acercó a felicitar a su esposo con otro intento de beso, esta vez en el auditorio, mientras las cámaras captaban el gesto. Nodal nuevamente respondió con un abrazo.

Pepe Aguilar, por su parte, se levantó para felicitar al cantante con un abrazo cordial.

