Ángela Aguilar presume su anillo de bodas y confiesa que ¡Nodal se enoja si se lo quita!: “Ya me lo pusieron”

Ángela Aguilar volvió a acaparar la atención en su regreso a los escenarios con su gira Libre corazón tour. La cantante sorprendió a sus seguidores al mostrar, frente a miles de asistentes, su anillo de bodas mientras revelaba un detalle íntimo de su relación con Christian Nodal.

El 7 de noviembre marcó su primer reencuentro con el público tras un año fuera de los escenarios. Su ausencia se debió a la polémica generada cuando confirmó su romance con el intérprete de Adiós amor, poco después de su ruptura con Cazzu. Ahora, con una nueva producción musical y una gira que lleva su sello personal, Ángela reapareció decidida a conectar nuevamente con sus fans.

Ángela Aguilar arranca su gira “Libre corazón tour” / IG: laboconaaa y canva

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre el anillo que le dio Christian Nodal en Libre corazón tour?

Durante una de las presentaciones de su Libre corazón tour 2025, la cantante, Ángela aguilar, interrumpió su repertorio para pedir su rebozo y el anillo que no podía portar debido a unos guantes. Ante el público, explicó con humor que su esposo podría molestarse si no lo llevaba puesto:

“Es que no me cabía el anillo por los guantes y se iba a enojar mi esposo. Ya me lo pusieron. ¿Ya vieron?” Ángela Aguilar

Dijo Ángela, mostrando la joya ante los asistentes. El comentario provocó gritos y aplausos entre los fanáticos, quienes celebraron el gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Los fragmentos compartidos en TikTok, muestran al público coreando junto a la cantante y celebrando cada mención hacia Nodal. El momento en que Ángela muestra su anillo de bodas ha sido reproducido miles de veces, acompañándose de comentarios que destacan su sinceridad al hablar sobre su vida personal.

El momento coincidió con la confirmación de Ángela Aguilar sobre su matrimonio religioso que la pareja celebrará en mayo, según lo dicho por la cantante, lo que generó aún más curiosidad entre sus seguidores.

Ángela Aguilar y Christian Nodal en su boda / Instagram: @nodal y @angela_aguilar_

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre la ausencia de Christian Nodal durante su concierto?

Durante su presentación, la cantante no solo habló de su anillo de bodas, sino que también incluyó referencias constantes a su esposo. En medio del espectáculo, la joven intérprete recordó su tema Dime cómo quieres, que grabó junto a Nodal en 2020, y Ángela Aguilar también aprovechó para bromear sobre la ausencia de Christian Nodal en sus conciertos.

“El que debería de cantarla conmigo hoy tiene ensayos, entonces no pudo venir. ¿Qué mal, no? A mí me traen para arriba y para abajo en sus conciertos y él no viene a los míos. Le voy a empezar a cobrar. Ya le cobré” Ángela Aguilar

Aunque Nodal no ha acompañado a su esposa en el arranque de su gira, la cantante dejó claro que su vínculo personal sigue siendo parte de su espectáculo. Sus palabras desataron comentarios en redes sociales, donde los fanáticos analizaron cada gesto y frase que Ángela pronunció durante la velada.

¿Harta de la ausencia de Christian Nodal? Ángela Aguilar reclama a su marido por no ir a sus conciertos / Redes sociales y canva

¿Por qué se volvió viral la presentación de Ángela Aguilar de su Libre corazón tour?

Además de sus declaraciones, Ángela Aguilar sorprendió con algunos momentos inesperados en su Libre corazón tour. Uno de ellos fue cuando imitó un gesto clásico de Freddie Mercury al interactuar con el público:

“Le voy a copiar a mi esposo que le copiaba a Freddie Mercury y hacía: ‘Eee ooo’” Ángela Aguilar

El gesto fue captado en video y compartido en plataformas como TikTok, donde rápidamente se volvió tendencia. Algunos usuarios destacaron la naturalidad con la que la intérprete integró ese momento en su espectáculo, mientras otros se centraron en la constante presencia de Nodal en su discurso.

Otro punto que llamó la atención fue cuando la hija de Pepe Aguilar decidió cantar sin pistas grabadas, respondiendo así a quienes cuestionaban su talento vocal. Con esto, la artista buscó reafirmar que todas sus interpretaciones en Libre corazón son completamente en vivo.

Desde el inicio de su gira, los comentarios del público han estado divididos. Mientras algunos celebran la complicidad que Ángela Aguilar demuestra hacia su esposo, otros consideran que sus constantes referencias a Nodal acaparan la atención del show. Sin embargo, cada presentación de la joven artista se ha vuelto viral en redes sociales, logrando mantener su nombre entre las tendencias del entretenimiento.

