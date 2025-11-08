Ángela Aguilar hace importante anuncio sobre su matrimonio con Christian Nodal ¿Separación o embarazo?

El inicio de la gira Libre corazón Tour de Ángela Aguilar ha generado gran expectativa entre el público. Tras su primer concierto, la cantante decidió acercarse a los fans que se encontraban a las afueras del recinto, donde surgió una conversación espontánea que llamó la atención de todos, pues reveló información que hasta ahora no había sido confirmada públicamente. Entre bromas y comentarios, la intérprete habló por primera vez sobre su matrimonio con Christian Nodal, provocando reacciones inmediatas en redes sociales. ¿Se separan o está embarazada?

Pepe Aguilar responde a los detractores de a Ángela Aguilar por su matrimonio con Christian Nodal / IG: @pepeaguilar_oficial

¿Cómo fue el primer concierto de la gira Libre corazón tour de Ángela Aguilar en Texas?

El arranque del Libre corazón tour 2025 de Ángela Aguilar en Irving, Texas, reunió reacciones mixtas en redes sociales debido a la disponibilidad de boletos y promociones de último momento para incentivar la asistencia. Durante la presentación en The Pavilion at Toyota Music Factory, la cantante interpretó un repertorio acompañado de coreografías, músicos clásicos y cambios de vestuario, destacando elementos escénicos que aportaron un toque teatral. A lo largo del concierto, el público coreó sus temas más conocidos, y una fan gritó “¡No estás sola!”, provocando una respuesta emotiva por parte de la intérprete, quien evitó hacer largas pausas para no quebrarse.

El espectáculo incluyó referencias a la trayectoria de su familia, recordando a Flor Silvestre y Antonio Aguilar, así como el trabajo de Pepe Aguilar en la música mexicana. Además, Ángela hizo una breve mención al popular “Amooor” durante la canción “Dime cómo quieres”, lo que generó reacciones en el público y nuevas publicaciones virales. Las comparaciones con la gira Latinaje de Cazzu también circularon en redes, señalando similitudes en ambientación y número de bailarines, aunque la artista no abordó estos comentarios durante su presentación.

Ángela Aguilar Libre corazón tour 2025 / Captura de pantalla

¿Qué anuncio hizo Ángela Aguilar sobre Christian Nodal tras su concierto de su gira Libre corazón tour 2025?

Después del primer concierto de Ángela Aguilar de Libre córazón tour, la cantante interactuó con los asistentes de la noche, y en un momento captado por las cámaras del público, Ángela soltó la bomba:

“Vayan a mi boda, me voy a casar, en mayo… por la iglesia” Ángela Aguilar

Señalando por primera vez una referencia temporal. Hasta ese momento, ni ella ni Nodal habían confirmado una fecha concreta, lo que ha mantenido a los seguidores atentos a cada actualización. Este anuncio generó dudas sobre si la ceremonia tendrá lugar en México o en el extranjero, así como sobre el tamaño y naturaleza del evento.

Durante la interacción, un seguidor le preguntó directamente si podía ser padrino en la ceremonia. La cantante respondió: “A ver si te deja mi marido”, haciendo referencia a Christian Nodal. Este comentario causó risas entre quienes se encontraban presentes, destacando el ambiente relajado del encuentro. Aunque la respuesta fue en tono ligero, el comentario detonó especulaciones sobre quiénes podrían ocupar ese rol en la ceremonia.

Ángela Aguilar y Christian Nodal cumplen un año de casados este 24 de julio de 2025.

/ Instagram: @nodal y @angela_aguilar_

¿Cuántas bodas han tenido Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Hasta el momento se ha hablado de tres momentos clave en la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar: una boda civil celebrada de manera privada; una simbólica realizada en Italia, cuyas imágenes circularon en redes; y ahora, la planeación de una boda religiosa. Estas celebraciones han mantenido a la pareja en tendencia debido a la forma en que han manejado la información sobre su relación.

Aunque no se han dado más detalles, se espera que en los próximos meses se revelen más datos sobre la logística del evento. El éxito de la gira Libre corazón tour, combinado con el proceso de planeación de una boda religiosa, mantiene la agenda de Ángela Aguilar al límite. Por su parte, Christian Nodal continúa con compromisos musicales y apariciones públicas.

