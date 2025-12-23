¡Litzy y el chef Poncho Cadena sí se casan! Su boda será secreta, pero nos revelaron todos los detalles

Durante el último semestre de este año que termina, te contamos las peripecias que estaba pasando la pareja formada por Litzy y el chef Poncho Cadena, a quienes el amor les llegó cuando ambos compartieron la cocina de MasterChef celebrity, donde ella era participante y él, crítico. La química los llevó a entablar un vínculo que iba a terminar en boda, pero por la fecha aún no ha sucedido.

La última vez que supimos cómo estaban las cosas, una fuente nos contó que Litzy ya no estaba tan entusiasmada con el tema de la boda, por los problemas de él para poderse divorciar de su primer matrimonio, pero ahora las cosas cambiaron. Nos dicen que la boda sigue en pie y que está más cerca de lo que imaginamos.

Litzy y chef Poncho Cadena / Archivo TVNotas

Lee: Litzy y el chef Poncho Cadena: El verdadero motivo por el que ¡no hay boda! Ella se está rajando y ya sabemos por qué

¿Cuándo se casan Litzy y el chef Poncho Cadena?

Una persona cercana a la cantante Litzy nos cuenta: “Ahora están más que felices, porque ya el divorcio salió, y él ya se puede casar el día que quiera. Entonces, con papelito en mano, empezaron a organizar todo, aunque cambiaron casi toda la logística que tenían preparada para la boda en octubre pasado”.

“Para empezar, ya no será en Los Cabos como lo tenían pensado. Ahora será en la CDMX, en un lugar en Polanco, donde él abrirá, no sé si ese mismo día o más tarde, un restaurante. Es casi seguro que la fecha será este próximo sábado 17 de enero, pero todo es un misterio” Fuente a TVNotas

Al escuchar esta noticia, quisimos indagar más: “Ellos me cuentan que, como han hablado tanto de la boda y que al final no se hizo, además de todo el chisme que sacaron ustedes y que es verdad, decidieron hacer una boda mucho más pequeña. Literal, solo estarán los familiares y amigos más cercanos. Eso sí, un día dicen que la boda será para 50 personas y a los 3 días anuncian: ‘Mejor invitamos a más y que sea para 100’. Están con ese rollo de cuántas personas estarán, pero en general sí será pequeña. Además, como no tienen el tema de dónde será, porque ya es el lugar de él, pues por ese lado están tranquilos”

Litzy y chef Poncho Cadena / Archivo TVNotas

No te pierdas: Poncho Cadena rompe el silencio sobre supuestas amenazas de su exesposa contra Litzy

¿Dónde se casarán Litzy y el chef Poncho Cadena?

“Eso sí, como no quieren que se filtre nada de nada, a casi nadie les han dicho. De hecho, aprovecharán estos momentos y festividades de fin de año para comunicarles a sus familiares y amigos la fecha y que tienen que estar en CDMX para esos días. Además, no les dirán dónde será realmente, sino que los citarán en un lugar para después llevarlos a todos ahí, para que así no se filtre dónde se casarán. Lo quieren todo privado. Esa es la razón por la cual usarán esa táctica”, resaltó.

Finalmente, tanto para Litzy como para el chef Poncho, hablar de luna de miel no está tanto en sus planes por el exceso de trabajo que se avecina este 2026.

“A lo mejor se van de viaje, algo rápido. Hasta donde sé, tienen mucho trabajo. Con la apertura de su restaurante en CDMX él estará muy pegado a eso, para que todo marche bien. Además, según el calendario, él iniciará grabaciones de MasterChef en el mes de febrero. Entonces, no tendrá tanto tiempo. Por su parte, sé que mi amiga Litzy está preparando algo musical, con lo que regresa de lleno a los escenarios. Está por lanzar un tema. Entonces, también tiene mucho trabajo a inicios del próximo año”, concluyó.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Mira: Litzy de luto: Anuncia muerte de su amigo ‘Coque’ y lo despide con desgarrador mensaje: “No hay sufrimiento”