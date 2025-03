Poncho Cadena rompe el silencio sobre supuestas amenazas de su exesposa contra Litzy

Desde que se hizo público el romance entre el chef Poncho Cadena y Litzy, la industria del entretenimiento ha seguido cada paso de la pareja. Ahora que han revelado su compromiso para unir sus vidas, sus fans han pegado el grito en el cielo de la emoción, todos excepto su exesposa.

En nuestro martes de TVNotas te dimos a conocer que la exesposa del chef y madre de sus dos hijos ha manifestado su descontento. Según fuentes cercanas, Marcela considera que Litzy está interesada en el patrimonio de Poncho y ha expresado su preocupación por la posibilidad de que los negocios que ambos construyeron juntos se vean afectados. Además, Marcela sigue siendo la mánager de Poncho y maneja la administración de varios de sus restaurantes, lo que complica aún más la situación.

“Se la vive hablándole al chef para reclamarle cosas. Una vez, Poncho respondió el celular en altavoz y Marcela escuchó que ahí estaba Litzy. Furiosa, le gritó: ‘Ni creas que te vas a quedar con mi patrimonio. No lo voy a permitir’. La verdad es que (Marcela) sí lo puede hacer. Esas amenazas de que lo va a dejar en la calle ya lo tienen cansado. Por eso debe cortar toda relación laboral con Marcela, pero, como te decía, ella se ha hecho cargo de todo durante años”, aseguró la fuente a TVNotas y ante las supuestas amenazas el chef ya ha reaccionado y esto fue lo que dijo.

Chef Poncho y Litzy están muy enamorados / Instagram

¿Cómo respondió Poncho Cadena a las amenazas de su ex contra Litzy?

Durante la emisión del 27 de marzo de 2025 de ‘La saga’, Poncho Cadena Litzy y Platanito fueron los invitados de honor de Adela Micha. La dinámica acompañada de tragos tocó varios temas, pero el de gran interés fue cómo se llevan Poncho y su ex que también es su mánager. Adela aprovechó la oportunidad para preguntarle: “¿Tú estás casado o estabas casado?”

Visiblemente relajado y con unos tragos de más, comentó: “Yo estoy divorciado. Estoy perfecto”, pero Platanito le preguntó en tono de broma: “¿Seguro?” Lo que desató risas en el foro.

El chef Poncho brindó con Platino y volvió a responder: “Yo nunca voy a hablar mal de la mamá de mis dos hijos. Esta persona fue importante en su momento. Se considera familia sin duda, pero cambian las cosas. La vida cambia”.

Platanito le dijo que era todo un caballero y Cadena le contestó: “No tengo por qué hablar mal. Soy un papá de familia, un exesposo, un enamorado, y alguien que está dispuesto en formar una familia en un futuro, en un presente, y es así. Esa es la vida”.

Adela Micha no se iba a quedar de brazos cruzado e insistió: “Tu exesposa no ha reaccionado muy bien”.

Cadena enseguida dijo: “Un pin... divorcio no va a ser fácil. No tengo nada qué decir de la tercera persona. A mí me importan mis hijos y me importa Litzy... No tengo que dar explicaciones de nada”, dijo Poncho.

Litzy, por su parte, ha mantenido una postura reservada respecto a la controversia. Sin embargo, destacó su independencia económica y trayectoria profesional: “Llevo 29 años trabajando y nunca nadie me ha mantenido, pues con esfuerzo y trabajo me he ganado todo lo que tengo”, ¿indirecta a Marcela?

¿Cuáles son los planes de boda del chef Poncho Cadena y Litzy?

A pesar de la polémica, la pareja sigue adelante con sus planes matrimoniales. Litzy compartió detalles sobre su compromiso. Revelaron que el anillo es un diamante amarillo de 1950, elegido por ser su color favorito. La propuesta de matrimonio ocurrió en Nueva York hace aproximadamente un mes, y tienen la intención de casarse en octubre de 2025.

¡Así compraron el anillo!

“Cuando estábamos camino a Nueva York, me dijo: “Ya, o sea, de verdad, ya quiero darte el anillo, o sea, ¿cómo hacemos?”. Y entonces, pues yo sigo a una chava que sube unas joyas espectaculares. Ella dice que es una pirata, porque se dedica a encontrar joyas únicas, antiguas, espectaculares, claro, y las vende, o sea, todo el tiempo como pan caliente. A eso se dedica. Bueno, ahí platicamos con ella y dijimos: “Queremos uno de diamante amarillo”. Y de repente, pues nos dio como cinco opciones y los dos así de: "¡Wow!”, casi morimos y los dos dijimos: “Ese, o sea, ese nos mató". Y ya, nosotros ahí nos abrazamos y lloramos y la emoción, o sea, fue increíble y fue muy natural y muy espontáneo. No fue nada de que se hincó en Times Square. O sea, no, fue todo muy bonito. Nos tocó y fue una avalancha de emociones, muy bonito”, narró Litzy sobre cómo el chef le pidió casarse con él.