¿Quién ganó MasterChef celebrity generaciones 2025? Se llevó 1 millón de pesos ¡Así se vivió la gran final!

¡Llegó el fin! Después de 17 episodios llenos de emoción, sazón y drama, este domingo 27 de julio se vivió la esperada gran final de MasterChef celebrity generaciones 2025. La cocina más famosa de México fue testigo de momentos inolvidables, desde platos espectaculares hasta eliminaciones que rompieron corazones. Este fue el ganador del reality, que eligieron los chefs Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera, entre los tres finalistas: Andrea Noli de la generación Cassette, Carlos Quirarte y Dani Valle de la generación Millenials, quienes dieron su máximo esfuerzo, usaron la mejor estrategia y pusieron mucho sabor. ¡Este participante se llevó el trofeo de MasterChef celebrity generaciones luego de la última cocinada estelar!

Desde su estreno en marzo, MasterChef Celebrity generaciones 2025 nos regaló una temporada cargada de nostalgia, rivalidades y celebridades que sorprendieron con su talento. Cuatro generaciones, 20 famosos y un solo objetivo: ganar el título y llevarse el premio de 1 millón de pesos. Solo quedaban tres finalistas de las generaciones Cassette y Millenials, pues con la salida de Ofelia Medina la semana pasada quedaron fuera los representantes de los Clásicos y hace un par de semanas salió Herly, la última representante de la Nueva generación. Así arrancó la final del MasterChef celebrity generaciones 2025.

Filtran al ganador de ‘MasterChef Celebrity’ / IG: @masterchefmx

¿Quiénes conformaron los equipos de ‘MasterChef celebrity generaciones’ 2025?

La edición 2025 de MasterChef Celebrity generaciones llegó con un formato renovado y lleno de nostalgia, donde las celebridades no solo compitieron por su talento culinario, sino también por el orgullo generacional. Desde su inicio el 30 de marzo de 2025, 20 famosos, distribuidos en cuatro equipos, cada uno representando una generación distinta lucharon por llevar su sabor único hasta la gran final. Sin embargo, se fueron quedando en el camino y solo dos generaciones quedaron representadas en la gran final. Asi fue la alineación inicial:

De la generación los Clásicos ninguno llegó a la final, aunque lo dieron todo en la cocina:



De la generación Cassette, una de sus representante llegó fuerte a la final, aunque el más polémico del reality de esta temporada fue Plutarco Haza:



Los tres finalistas de ‘MasterChef Celebrity Generaciones’ se enfrentan por el millonario premio y por el trofeo que los convierte en el mejor de la temporada 2025. / Instagram: @masterchefmx

Dos de la generación Millennials llegaron a la final. Ellos fueron los mejor posicionados del reality:



De la llamada “Nueva generación” no quedó ninguno en la final, aunque hicieron un gran papel y dieron mucho de qué hablar:



Desde el primer episodio, la competencia estuvo guiada por el talento y la exigencia de un panel de jueces de lujo, los chefs: Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena.

¿Quiénes fueron los finalistas de MasterChef celebrity 2025 y de qué generación son?

En la semifinal, el domingo 20 de julio, Ofelia Medina de la generación Clásicos, una de las grandes favoritas para llegar a la final, se despidió de la cocina más famosa de México, y se convirtió en la eliminada 11 de la competencia.

Por lo que Los tres finalistas que compitieron por el codiciado premio de más de 1 millón de pesos y el reconocimiento como la mejor persona en al cocina fueron:



Andrea Noli (generación Casette), quien tuvo 7 mandiles negros y 3 pines del chef durante la temporada,

Dani Valle (generación Millennials) y

Carlos Quirarte (generación Millennials),

Antes del empezar a cocinar llegaron algunos de los compañeros que fueron eliminados, además de las familias de los finalistas, quienes les apoyaron durante todas las preparaciones. Estuvieron en el foro Ofelia Medina, Gaby Rivero y Memo Ríos de la generación Clásicos, Herly, Leslie Gallardo e Isaías de la Nueva generación, Rafa Polinesio, Lylo Fa y María José Magán de los Millenials, y Bárbara Torres y Luis Fernando Peña de la generación Cassete. Todos estuvieron echando porras a su favorito para que la última cocinada fuera todo un éxito.

¿Cuál fue el reto de ‘MasterChef celebrity generaciones’, en la final, el domingo 27 de julio?

Los chefs dieron las reglas de la final. Andrea Noli, Carlos Quirarte y Dani Valle tenían que preparar tres tiempos, hacer platillos conceptuales y que el menú tuviera lógica. La chef Zahie les dijo que su menú día tener coherencia y conexión entre la entrada, el plato fuerte y el postre. Tuvieron 120 minutos para cocinar. Les dejaron que alguien de su familia a ayudar. Carlos invitó a su mamá, Dani a su hermana y Andrea a su hermano primero y a una amiga, después. Ellos estuvieron apoyando a preparar los platillos en diferentes momentos.

Dani Valle decidió nombrar a su menú “El rompecabezas de Dani” para recordar lugares importantes en su vida:



Callo de hacha con una crema de elote tatemado, salsa macha y polenta.

Su platillo representó para Dani un lugar, Playa del Carmen, cuando trabajó de animador en una playa

Colas de langosta en mole blanco bañado en mantequilla de hoja santa

Este platillo se llamó "Recuerdos de verano" y representó la experiencia de un campamento en el que estuvo por 10 años en Maine, Estados Unidos, combinado con México

Tiramisú con chongos zamoranos

A los chefs la entrada que preparó Dani les gustó. Dijeron que la veían en un restaurante. En cuanto al plato fuerte, al chef Herrera el mole le pareció elegante y dijo que la hoja santa le daba propulsión. Para el chef Poncho el mole le pareció casi un puré, lo que calificó como muy bueno. Zahie, por su parte, dijo que el plato le encantó que la salsa era muy balanceada. Sin embargo, el chef Poncho hizo notar que la salsa de la entrada también había sido una salsa, al igual que la del plato fuerte.

Dani preparó un tiramisú al que le agregó un adorno de caramelo.

Carlos Quirarte con su menú quiso contar su historia en MasterChef durante la temporada y optó por preparar:



Chile en nogada de macadamia en una canastilla de tortilla de maíz azul que llamó “El chile de la suerte”

Su plato fuerte fue “Mexicano chin...” y consistió en conejo preparado en hojas de plátano en un mole de tamarindo, chiles y hormiga chicatana, acompañado de ensalada de verdolagas y quelites y polvo de cacahuate garapiñado

Según Quirarte, el platillo le recordó el trabajo en equipo con sus compañeros durante el programa.

Cocada con chocolate amargo, vainilla, dulce de leche y chile en polvo, al que le puso el nombre "Cocada milenial"

Los chefs comentaron que la entrada de Quirarte era muy original y podía estar en el menú de algún hotel. En cuanto al plato fuerte, para Poncho le adobo le pareció muy rico, pero no le gustó el conejo por la cocción, ni la ensalada, que no le pareció adeucada. A Zahie le pareció que el conejo estaba muy bien cocido y sí le pareció bien la ensalada. Al chef Herrera también le gustó la ensalada y, a diferencia de Poncho, sí la sintió bastante mexicana.

Del postre, el chef Herrera le sugirió agregar una salsa que él no había considerado y los compañeros y familias presentes votaron para que fuera de granada. Para la chef Zahie le gustó cómo se sentían los sabores, pero algo no la convenció de la consistencia. Para el chef Herrera los sabores fueron honestos pero le pareció muy dulce, lo mismo que al chef Poncho que no le pareció un postre sino un dulce. Eso sí, le reconocieron la presentación a Quirarte.

Andrea Noli elaboró un menú que le recuerda a México:



Trilogía de camarones “shrimp inception” brisket sobre cama de hojaldre con camarón braseado y salsa de camarón

Filete envuelto con una crepa, con hongos silvestres, en una cama de queso cabrales y ensalada de quelites que llamó “México en mi sangre”

Volcán de chocolate relleno de queso con calabaza y chapulines, con coulis de fresa y chile al que nombró “Dulce chapulín”

La entrada de Andrea les gustó a los chefs, quienes pudieron probar los distintos sabores de los camarones, pero comentaron que hubo un problema técnico con la cocción de ciertas partes. Del plato fuerte, a los chefs les gustó la salsa, y el término de la carne, que consideraron un plato “pro” de cocina europea, pero hicieron notar que en la entrada hubo hojaldre y en la carne otra vez envoltura de crepa.

Andrea tuvo problemas con la horneada de sus volcanes y después estuvo al límite para que se enfriaran. El chef Herrera dijo que era un postre goloso, pero a la chef Zahie no le gustó, pues habría preferido algo más ligero. En cambio, para el chef Poncho la técnica no fue la mejor, aunque los sabores le parecieron bien.

Andrea Noli en la final de MasterChef celebrity generaciones 2025 / @masterchefmx

¿Quién fue el ganador de ‘MasterChef Celebrity generaciones’ en la final este domingo 27 de julio?

(Información en desarrollo)

