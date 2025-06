Gaby Rivero defiende a la chef Zahie Téllez tras críticas en MasterChef celebrity: “Plutarco se engancha”

En TVNotas entrevistamos en exclusiva a la actriz Gaby Rivero (60 años), quien se convirtió en la novena eliminada de ‘Masterchef celebrity generaciones’ 2025.

Le preguntamos a la exparticipante si su salida se debió al supuesto favoritismo por parte de la chef Zahie Téllez, como comentó en su momento Bobby Larios a TVNotas. El actor dijo: “Como que yo ya no le caía. Pienso que sí había favoritismo. Quizá porque son chavos y no tienen tanta madurez”.

“Me siento contenta y con sentimientos encontrados. Es duro cuando te vas de un programa como este, pero estoy muy feliz por todo lo que aprendí. Es un reality intenso. La gente no se imagina lo que se vive allá adentro. Estoy orgullosa de que solo tuve 2 mandiles negros en los 9 episodios que se han transmitido”.

“La pampita que cociné va de esa forma. Lo que pasó fue que cada uno de los chefs tiene un paladar diferente. Me hubiera gustado hacerlo con cordero; sin embargo, solo había molido. Por eso decidí rellenarlo de carne de res. Lamentablemente, el último platillo decide si continúas o no. Me tocó salir y siempre habrá alguien mejor que tú”.

Gaby Rivero respalda a la chef Zahie Téllez y esto piensa de Plutarco Haza

“Mi salida no fue porque hubiera favoritismos. Todos tenemos la misma oportunidad. Solo que unos se toman las críticas de una manera muy personal. Yo jamás lo tomé de esa forma. Para eso están los chefs. Es complicado estar en sus zapatos. No es fácil decidir quién sale y quién se queda. Ellos son bastante justos”.

También le preguntamos sobre las declaraciones de Plutarco Haza sobre la chef Zahie, cuando en un live dijo: “Conmigo fue grosera en la hora de la comida... Me gritaba que no podía hablar con los participantes y me intentaba humillar”.

“Creo que desde el principio Plutarco siempre fue un poco ‘discutón’, y a la chef Zahie no le gusta que le refuten algo de lo que tiene el conocimiento. Plutarco era muy estudioso y llevaba su librito con 20 mil recetas. Solo que a veces no es lo mismo tenerlas escritas que prepararlas y que te queden igualitas”

“Sé que le echaba muchas ganas y entiendo su punto. En ocasiones nos regañaban de más (los chefs) y, la verdad, nosotros no somos chefs profesionales. Somos actores o actrices que tratamos de hacerlo lo mejor que podemos, pero también recuerden que todo es show y cada uno representa un personaje. Por ejemplo, Zahie puede ser la mala y no es nada personal. Es parte de su trabajo”. Gaby Rivero

“No creo que la cancelen. El internet es así y de un día para otro se encienden las cosas. Todo es cambiante. Los chefs y los participantes dan lo mejor de ellos. Cada uno llegará hasta donde sus conocimientos se los permitan, en el caso de Plutarco”.

Agregó: “A Plutarco le falta callo para hacer reality. Se engancha y se queda pensando otra historia distinta en su cabeza. Reconozco que su trabajo actoral es magnífico; sin embargo, el nivel de cocina es otro. En algunos episodios le ha ido bien y en otros mal. Para eso entró. Por eso lo contrataron. Sé que es un reality, pero también debes cocinar bien”.

Rivero aseguró que la chef es buena persona y compartió cómo es su relación con ella: “Zahie me trató muy bien. Conectamos desde el principio. Ella es una mujer auténtica y muy típica de provincia. Te dice las cosas como las siente. Es mal hablada y a lo mejor te puede decir: ‘¡Qué tonta!’, pero eso no quiere decir que seas una idiota. Hay que entender que nada es personal. Su forma de hablar es golpeada y a veces se pasa de la raya. Incluso una vez hizo 600 tamales a todos los de producción. No es mala persona”, concluyó.

¿Qué dijo Plutarco sobre la Chef Zahie Téllez?

Plutarco Haza lanzo fuertes declaraciones sobre la chef Zahie: “He notado que Herly, tanto en mi cara como en sus intervenciones, siempre dice que yo soy el viejito villano... No sé por qué o por quién tomó esa actitud. Yo creo que porque ella es la favorita de Zahie”.

“Ella no me ha caído nada bien... Me dijo al principio que la producción la orillaba a ser la jueza de hierro, pero hay muchas cosas que han ido saliendo. Ya lo dijo un poco el ‘Chef en proceso’ (Isaías Espinoza)... Le pasó a Andrea (Noli), me pasó a mí”.

“Conmigo fue grosera en la hora de la comida, cuando me le acercaba a platicar... cuando yo platicaba perfectamente con el chef Herrera y el chef Poncho... Te la topabas y te decía: ‘Cocinan de la v3rg4”.

Chef Zahie y sus polémicas con otros participantes de Masterchef Celebrity Generaciones

El actor expresó: “Creo que le caí mal desde un inicio. De ahí se agarró para no tener una relación conmigo para nada”. Agregó: “Me dijo: ‘Si tú estuvieras en mi equipo, ya te hubiera corrido’. Fue una contestación muy fea”.

La actriz comentó que la chef es diferente dentro y fuera del reality: “Se pone brutalmente. Es estricta, muy sarcástica e irónica. Tienes que saber qué te sirve y qué no. No hay que tomarlo personal”.

El influencer, quien fue el primer eliminado por haber servido pollo crudo, mencionó que Zahie lo regañó fuera de cámaras: “Me dijo cara a cara: ‘Güey, sí te m4m4st3. Me enfermé del estómago. Tu pollo estaba crudo. Te pasaste de p3nd3j0’”.

Zahie recalcó que el comediante no debía continuar en la competencia debido a que recibió ayuda del balcón. A Anabel Ferreira le dijo que ella sí tenía dignidad por trabajar por su cuenta. Memo comentó: “Sé que no me lo dijo con mala intención”.

